De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional (SMN), y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), dependiente del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SinagirR), rige una alerta amarilla durante la mañana de este viernes y se prevé que alcance a Diamante, Paraná, Rosario del Tala, Villaguay, La Paz, Federal, Concordia, San Salvador, Feliciano y Federación. Hasta el momento, sin alerta para el sábado 21 y domingo 22 de noviembre.
Los fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.
Al momento, se registran personas evacuadas y autoevacuadas en el territorio provincial.
Recomendaciones
Ante el nivel amarillo de alerta, se recomienda evitar salir durante las tormentas, no sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros. También se aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar la electricidad si ingresa agua a la vivienda.
Asimismo, es importante cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.
La información corresponde al informe de alerta temprana elaborado por la Dirección Provincial de Defensa Civil, sobre la base de los mapas y avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional emitidos este viernes 20 de noviembre.
A continuación se detalla la situación hídrica por jurisdicción:
La Paz
La Paz 6.18 EVACUACIÓN ESTACIONARIO
Altura de alerta 5.80 mts
Altura de evacuación 6.15 mts
Cantidad de evacuados: 1 familia
Cantidad de autoevacuados: 9 familias
Hernandarias
Hernandarias 6.38 mts. EVACUACIÓN ESTACIONARIO
Altura de alerta 5.50 mts
Altura de evacuación 6.00 mts
Cantidad de evacuados: 0
Paraná
Paraná 5.70 EVACUACIÓN ESTACIONARIO
Altura de alerta 4.70 mts
Altura de evacuación 5.00 mts
Cantidad de evacuados: 17 personas en punto de evacuación (mirador de Bajada Grande)
Cantidad de autoevacuados: 50 familias
Cantidad de aislados: 62 personas
- Conforme con la información por parte de las autoridades de Protección Civil Municipal
Diamante
Diamante 5.86 EVACUACIÓN ESTACIONARIO
Altura de alerta 5.30 mts
Altura de evacuación 5.50 mts
Las Cuevas
Cantidad de autoevacuados: 6 familias
Cantidad de aislados: 15 familias
- Según lo informado por la presidente comunal vía telefónica con el coordinador de zona
Victoria
Victoria 5.00 ALERTA CRECE
Altura de alerta 4.60 mts
Altura de evacuación 4.90 mts
Cantidad de autoevacuados: 22 personas
- Conforme con la información por parte de las autoridades de Protección Civil Municipal
Ibicuy
Ibicuy 1.10 BAJA
Altura de alerta 2.00 mts
Altura de evacuación 2.30 mts
Cantidad de evacuados: 0