El Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos expresó su más enérgico repudio —sumándose al pronunciamiento de la Liga de Intendentes Justicialistas— “ante las graves amenazas e incitaciones a la violencia dirigidas contra la intendenta de Paraná, Rosario Romero, difundidas en el programa de streaming El Fortín y replicadas deliberadamente en redes sociales”.

Recordaron que “durante la emisión del pasado 17 de noviembre —conducida por el concejal paranaense Maximiliano Rodríguez Paulín, vinculado a La Libertad Avanza, y el fotógrafo Juan Manuel Hernández, con la participación como entrevistado del secretario provincial de Transporte, Aníbal Steren—, Hernández profirió en referencia directa a la presidenta municipal: "¿Qué quiere, que le prendan fuego la casa esta mina?". Lejos de tratarse de un exabrupto aislado, los responsables del espacio editaron luego el recorte y lo difundieron en sus redes destacando esa provocación”.

“Desde el justicialismo entrerriano advertimos que estas expresiones nada tienen que ver con la crítica política legítima ni pueden ampararse bajo la libertad de expresión. Sugerir un ataque incendiario contra la vivienda particular de una autoridad democrática constituye una incitación directa a la violencia contra su persona y su entorno familiar, cuya gravedad se profundiza frente a los recientes hechos de vandalismo y quema de contenedores registrados en la capital provincial”, indicaron.

Resulta especialmente preocupante la responsabilidad institucional de quienes ocupan cargos electivos y conducen espacios de comunicación pública. Quien fue elegido por el voto popular para representar a la ciudadanía tiene el deber ineludible de dar el ejemplo en el respeto a las instituciones y a quienes las encabezan, y no de avalar ni amplificar discursos intimidatorios.

“Respaldamos plenamente la denuncia penal presentada por la Municipalidad de Paraná ante el Ministerio Público Fiscal por amenazas, instigación a cometer delitos, intimidación pública e incitación a la violencia colectiva. Asimismo, acompañamos el pedido para que el hecho sea abordado con perspectiva de violencia política por razones de género —en el marco de las leyes nacionales 26.485 y 27.533—, dimensión que adquiere particular gravedad cuando estas agresiones apuntan contra mujeres en el ejercicio de responsabilidades públicas”, subrayaron.

Consideraron que “este episodio debe obligarnos a rechazar con absoluta firmeza cualquier intención del oficialismo provincial de iniciar una campaña electoral sucia, montada sobre la violencia política, las fake news y la propagación de mensajes intolerantes y antidemocráticos a través de las redes sociales. Podemos debatir sobre la gestión y el rumbo de Entre Ríos con firmeza y convicción, pero siempre con propuestas, argumentos y dentro de los márgenes del respeto y la ley”.

“Manifestamos nuestra total solidaridad con la compañera Rosario Romero y su familia, y convocamos a toda la dirigencia política, a los medios de comunicación y a la sociedad entrerriana a condenar sin ambigüedades este tipo de prácticas y a resguardar la convivencia democrática”, cerraron.

Pronunciamiento del FEF

Desde el Frente Entrerriano Federal expresaron un enérgico repudio a las expresiones de extrema violencia dirigidas contra la presidenta municipal de Paraná, Dra. Rosario Romero, durante una emisión del canal de streaming El Fortín, en la que uno de sus conductores, Juan Manuel Hernández, hizo referencia a prender fuego la vivienda de la mandataria.

El programa es conducido también por el concejal de Paraná por La Libertad Avanza, Maximiliano Rodríguez Paulín, circunstancia que pone de manifiesto “la importancia de la responsabilidad que deben asumir quienes ejercen funciones públicas y participan de espacios de comunicación”.

“Consideramos que este tipo de manifestaciones exceden ampliamente los límites de la crítica política y resultan incompatibles con los valores de respeto y convivencia que deben regir en una sociedad democrática. Expresamos nuestra solidaridad con Rosario Romero y su familia, y reclamamos que los hechos sean investigados por la Justicia, a fin de establecer las responsabilidades que correspondan”, plantearon.

Señalaron que “las diferencias políticas, por profundas que sean, deben expresarse mediante el debate, las ideas y los argumentos. Las amenazas y la violencia no tienen lugar en la vida democrática”.