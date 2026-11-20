Durante el encuentro, los responsables técnicos informaron que no existe ningún riesgo para el funcionamiento del viaducto. Además, confirmaron que las condiciones de seguridad fueron verificadas y que la infraestructura se encuentra en óptimas condiciones.

La reunión se desarrolló en el marco de la situación hídrica regional y de los posibles escenarios asociados al fenómeno de El Niño. En ese contexto, se remarcó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre las jurisdicciones y los organismos responsables de la prevención y respuesta ante emergencias.

En ese marco, el presidente del Ente Región Centro, Atilio Benedetti, subrayó el espíritu de colaboración entre las provincias y señaló que se encuentran próximos a alcanzar una herramienta de coordinación de gran importancia para la región.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, destacó el papel de la Región Centro como espacio de integración y cooperación federal. En ese sentido, sostuvo que esta mesa de trabajo representa la misión de las provincias que integran la región de defender los recursos del federalismo y remarcó la importancia de brindar certidumbre a la ciudadanía en contextos de emergencia. Asimismo, consideró que la Región Centro debe ser un faro de articulación institucional frente a los desafíos compartidos.

En tanto, el subsecretario de Transporte y Logística de Santa Fe, Jorge Henn, realizó un repaso de las acciones preventivas y los trabajos que viene desarrollando el Ente Interprovincial.

Asimismo, el subsecretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Santa Fe, Daniel Basile, señaló la necesidad de coordinar las fuerzas y los organismos de respuesta, teniendo en cuenta que cada provincia cuenta con estructuras y modalidades de intervención diferentes. Asimismo, consideró fundamental que, desde la Región Centro, se contemple al Túnel Subfluvial dentro de los esquemas de actuación previstos para emergencias complejas.

A su vez, el director de Defensa Civil de Entre Ríos, Víctor Chanenko, explicó que las particularidades de cada cabecera del Túnel requieren abordajes específicos y que, si bien las modalidades de respuesta pueden variar entre jurisdicciones, existe un importante nivel de coordinación entre los organismos involucrados.

La reunión contó con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein; el presidente del Ente Región Centro, Atilio Benedetti; la secretaria de Región Centro e Integración Regional de Santa Fe, Claudia Giaccone; el subsecretario de Transporte y Logística de Santa Fe, Jorge Henn; el subsecretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Santa Fe, Daniel Basile; el director de Defensa Civil de Entre Ríos, Víctor Chanenko; los directores del Túnel Subfluvial, Sebastián Barbona y Aníbal Vergara; el director técnico del organismo, Sergio Espinosa y la diputada provincial de Entre Ríos, Liliana Salinas. También participaron autoridades y equipos técnicos de ambas provincias.