La Federación Médica de Entre Ríos (Femer) y la Obra Social de Entre Ríos (OSER) avanzaron en las negociaciones por el conflicto relacionado con los descuentos aplicados a las prestaciones médicas. Durante una reunión entre sus autoridades, la obra social asumió el compromiso de efectuar los pagos sin débitos no consensuados. Además, se confirmó que no hay cortes en las prestaciones de internación ni en las cirugías para los afiliados.

El encuentro permitió acercar posiciones entre ambas instituciones, que acordaron mantener abierta la mesa de negociaciones para alcanzar una solución definitiva.

Desde Femer reafirmaron “su voluntad de sostener instancias de diálogo institucional, velando siempre por el resguardo del trabajo médico y la normal atención de los afiliados”.

El compromiso de OSER sobre los pagos

Uno de los principales puntos abordados durante la reunión fue la aplicación de descuentos sobre los honorarios de los profesionales médicos.

Las autoridades de OSER se comprometieron a realizar los pagos sin aplicar débitos que no hayan sido consensuados previamente con la Federación Médica.

Desde la obra social provincial destacaron el vínculo institucional que mantienen con FEMER y señalaron que “el diálogo entre ambas instituciones es continuo, bueno y han llegado a una buena dinámica de trabajo”.

El conflicto que había generado la suspensión de prestaciones

La controversia comenzó cuando FEMER dispuso suspender la atención médica en internación para afiliados de OSER, en rechazo a una serie de descuentos que consideraba injustificados.

La decisión provocó una respuesta de la obra social, que cuestionó la interrupción de las prestaciones y manifestó su posición frente al reclamo de los profesionales.

Cabe aclarar que aquella medida no había alcanzado de manera general a las operaciones programadas ni a las intervenciones de urgencia, sino que se circunscribía a la atención médica en internación.

Tras la reunión, ambas instituciones acordaron continuar las conversaciones para resolver las diferencias pendientes y sostener la atención de los afiliados.

Fuente: Canal Once