“Ante un nuevo vaciamiento del ámbito paritario por parte del Gobierno de la provincia, que por quinta vez en el año dispuso pagar por decreto la oferta salarial rechazada por el conjunto de la docencia -y habiendo notificado la Secretaría de Trabajo el cierre de las negociaciones-”, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) repudió la “evidente mala fe del Gobierno” y convocó a un paro de 48 horas para los días 24 y 25 de noviembre.

Según se informó desde el gremio docente, “en la última audiencia paritaria realizada en la Secretaría de Trabajo el viernes 13, los cuatro sindicatos docentes rechazamos la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial. Frente a ese rechazo, la representación gremial solicitó la aplicación de lo dispuesto en el Art 16 de la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo - Ley Provincial 9624,- en una nueva instancia que se fijó dentro del plazo de cinco días, para el viernes 20”.

Sin embargo, “el lunes 16 el Gobierno anunció un incremento salarial por decreto y comunicó, en conferencia de prensa, el cierre de la paritaria. Pero más allá de estas declaraciones, en la comunicación formal enviada por el CGE a la Secretaría de Trabajo -de la cual se nos corrió vista-, no se expresaba el cierre de la negociación. Por el contrario, el propio organismo manifestaba que “la negociación salarial continúa”, más allá del incremento dispuesto por decreto”.

“Por ese motivo –y sin ninguna comunicación de Trabajo que estableciera lo contrario- Agmer tenía previsto concurrir este viernes a la audiencia de conciliación administrativa, entendiendo además que el Gobierno no puede cerrar unilateralmente la negociación y que la imposición de un aumento por decreto no reemplaza la discusión salarial ni da respuesta a los reclamos de la docencia”, manifestaron.

Finalmente, “a solo 2 horas de la audiencia, la Secretaría de Trabajo notificó a Agmer y corrió vista del escrito presentado por la patronal, en la que considera agotadas las posibilidades de alcanzar un acuerdo y da por cerrada la paritaria”. “Ante este nuevo vaciamiento del ámbito paritario, y liberadas las partes para avanzar en otras actuaciones, Agmer define convocar a 48 horas de paro para los días martes 24 y miércoles 25 de noviembre”, plantearon.

“La recomposición salarial sigue siendo una necesidad y una demanda irrenunciable. La responsabilidad de garantizar una verdadera negociación es del Gobierno provincial. La lucha continúa, la docencia sigue de pie por un salario digno para activos y jubilados”, cerraron.