El gobernador Rogelio Frigerio destacó la importancia de “fortalecer los cuadros técnicos” del Estado en la jornada de cierre del Programa Federal de Formación “Gestión para el Desarrollo”, organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) este viernes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante su disertación en el Panel de Gobernadores, el mandatario subrayó la relevancia del capital humano en la administración pública al señalar que “lo más importante, más allá de cualquier otra cosa, es la gente que lleva adelante las políticas públicas”. De este modo, puso en el centro de la agenda institucional la preparación de líderes provinciales capaces de impulsar las transformaciones que el país requiere.

En su análisis sobre la gestión provincial, Frigerio destacó el acompañamiento del CFI en materia de financiamiento e inversiones, aunque advirtió que en el Estado “faltaba una pata fundamental que, cuando gobernamos, nos damos cuenta que quizá es el factor que más determina el éxito de la gestión: los recursos humanos”, lo cual resulta una de las principales barreras para avanzar hacia el desarrollo sostenido.

Ante este escenario, el gobernador valoró la creación del espacio institucional orientado a la capacitación de los equipos técnicos provinciales. Frigerio sostuvo que “esta Escuela Federal de Desarrollo cubre ese faltante”, remarcando que la efectividad de las políticas públicas depende de la solvencia y la vocación de servicio de los funcionarios. En esa línea, resaltó el valor estratégico de consolidar redes de formación federales que potencien las capacidades locales.

Respecto al panorama macroeconómico, Frigerio consideró que el orden fiscal y la superación de la restricción externa son condiciones indispensables, pero insuficientes sin una administración eficiente. “El desarrollo no se genera por sí solo; hacen falta políticas públicas y las políticas públicas las determina la gente que tiene la responsabilidad de llevarlas adelante, que obligadamente tiene que estar preparada para los desafíos del siglo XXI”, aseveró el mandatario. Por ello, reiteró que la formación técnica permanente es el motor imprescindible para garantizar el progreso de las regiones.