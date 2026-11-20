Los docentes entrerrianos enrolados en la Seccional Entre Ríos de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) adelantaron un paro de 48 horas para el martes y miércoles próximo. La medida de fuerza será en línea con la dispuesta por AGMER, para los mismos días.

Desde el sindicato de maestros técnicos apuntaron que la determinación responde a tres puntos: el vinculado a los sueldos; el funcionamiento de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) y la negativa al “deterioro salarial” que, consideran, deriva de la Reforma Previsional.

El paro de AMET y Agmer tendrá lugar luego de que el gobierno entrerriano liquide por decreto el 4% ofrecido en paritarias, junto a otros puntos que oportunamente fueron rechazados por los gremios.