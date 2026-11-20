El secretario de Turismo y presidente del Ente de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, se refirió a las perspectivas para la temporada del verano pese a la creciente de los ríos por el Fenómeno del Niño y a la promoción que se realizó en Buenos Aires.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Satto afirmó que “parte de nuestra agenda política y de proyecto es la creación del Observatorio Económico Turístico de la provincia para poder monitorear y tener datos ciertos que brinden al inversor, al prestador, al laburante, pero también a quien está en la gestión, datos ciertos sobre los efectos de una acción o del producto, de algunas cosas que están más allá de las gestiones, como los tipos de cambio que a veces favorecen la venida de algún turista extranjero”. Como ejemplo, mencionó que “hubo un espejismo poco antes que nosotros asumiéramos, que fue un tipo de cambio muy favorable para que vengan los uruguayos y se creía que el turismo en Entre Ríos estaba bien, pero después cambió el tipo de cambio y se terminó”.

Ante eso, indicó que “para poder medir hay que construir la base necesaria para poder tener datos y después sacar conclusiones. Nosotros, ni bien empezamos la gestión, empezamos a construir el Observatorio, estamos ya en la etapa final, tenemos 15 convenios de colaboración firmados con distintos municipios que son quienes van a cargar datos y después esa plataforma que es muy moderna que utiliza Big Data, que utiliza inteligencia artificial, que utiliza medios mecánicos como las tiqueteras, las celdas de los celulares, las tarjetas de crédito, y toda información que bien recopilada y bien procesada pueden arrojar datos que comparativamente a nosotros nos pueden dar preferencias, destino, duración, consumos, y un montón de información que es todo un proceso que lleva su tiempo construir”.

“Hoy todo lo que tenemos que yo pueda decir son a veces datos muy aislados, muy de momento, y a veces intuiciones o pareceres. Para poder entrar en un tema serio de datos objetivos y duros que a nosotros nos permitan saber dónde hay que invertir, dónde hay que promocionar, todos estos pasos son previos”, resumió.

Sobre la afectación de los ríos, sostuvo que “el Uruguay ahora está bastante más relajado. Respecto del Niño, quienes somos de la costa del Uruguay, nacimos al lado del río y venimos de los años 80, cuando teníamos 8.000 evacuados en ciudades como Concepción del Uruguay, Colón o Concordia incluso. Después, por suerte, se fueron haciendo obras de infraestructura, que son las defensas y las canalizaciones, los aliviadores, y se fueron también desde los municipios erradicando las construcciones por debajo de la cota, porque convengamos que ése es el espacio del río, que a veces lo utiliza y a veces no. Y quienes construyen por debajo de la cota indicada de crecientes máximas saben que en algún momento pueden tener esas consecuencias. Y cuando empezó esto de la corriente del Niño que ya se pronosticó el año pasado, reunimos a todo el sistema y tuvimos encuentros a partir de mayo, junio y noto una muy buena predisposición del sector de prestadores privados y de los gestores municipales para encarar esta situación, viéndolo como una oportunidad para fortalecer otros productos que no es sol y playa que fue nuestra nave insignia en los comienzos del turismo entrerriano”.

Destacó que ante ello “se ha fortalecido mucho todo lo que es la parte histórica, todo lo que es museo, cultura, carnavales, termas, que hace 30 a viene creciendo y marcando una salida de la estacionalidad; ahora últimamente el enoturismo que viene creciendo a nivel general en el mundo, en el país, y especialmente en Entre Ríos, brindando un producto al que la altura del río no lo afecta nunca porque los viñedos siempre están en las zonas más mediterráneas, alejadas de la costa. En eso estamos y eso es lo que hemos venido a mostrar a Buenos Aires que es de donde nos proveemos, porque hoy por hoy el 80% del turismo que viene a Entre Ríos está en Buenos Aires, en Córdoba un poquito menos”.

En otro orden de temas, sobre las expectativas para el fin de semana largo, Satto refirió que “a los datos de ocupación los vamos a tener a partir de que empiece a suceder porque hoy la mecánica de reservas prácticamente no nos permite tener datos antes, y hay una buena expectativa”.

“El tema de los eventos es importante; el fenómeno que ha tenido Gualeguaychú con tres o cuatro eventos consecutivos muestra a las claras lo que producen los eventos; primero el mundial de canotaje que fue algo extraordinario, pero después se dio un Motoencuentro, luego con una feria; también se dio en Concordia con el Turismo Nacional, en Concepción de Uruguay con el tunning, en Colón con alguna fiesta de rodanteros, yen esta oportunidad vamos a ir viendo domingo o lunes, qué respuesta tuvo”, indicó.

De todos modos, planteó que “de ninguna manera podemos escaparnos del contexto general donde sabemos que la gente está peleando para satisfacer sus necesidades básicas o necesarias y el turismo es lo primero que aparece en la lista de los tachados”.

Explicó que “entre los tantos cambios que se han producido posteriores a la pandemia en las modalidades de hacer turismo, que ahora es más de escapada en periodos más cortos, y es sin reserva, también se suma que los eventos deportivos están siendo un motor turístico en la provincia”.

A la hora de hacer una comparación con el mismo mes del año pasado, dijo que “está bastante parecido, lamentablemente del lado del prestador está muy difícil y hay mucha incertidumbre. De igual manera noviembre del año pasado fue un muy buen fin de semana largo”. “A veces aparecen sorpresas que generan algún espejismo, pero nosotros lo que sabemos que sí podemos hacer es laburar muchas horas, estar todo el tiempo en el territorio, hacer que ningún prestador de servicios se caiga, ver de qué manera podemos ayudarlo, incorporarlo, brindarle herramientas, tener conversaciones”.

“Hoy al turista hay que salir a buscarlo, esto no cabe la menor duda. Por eso estas acciones, por eso este acompañamiento, por eso siempre estar presente en ferias y tratar de ampliar el mercado. Hicimos hace poco una incursión en Brasil porque a muy poca distancia, entre 500 y 1000 kilómetros, tenemos 35 millones de habitantes que no vienen a Entre Ríos y que podrían venir porque les gusta la pesca, les gusta el termalismo y les gusta el enoturismo. Tuvimos una buena experiencia, establecimos lazos con el Consulado de Porto Alegre que se pusieron a disposición para que vayamos y mostremos todos nuestros productos, entonces tenemos que llevar a los privados, a los empresarios y a los emprendedores a que muestren lo que tenemos en Entre Ríos y seguramente vamos a recibir visitas, pero esos son trabajos a mediano plazo”, concluyó.