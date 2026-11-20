La exfuncionaria provincial Malena Maroli informó que el Ministerio de Desarrollo Económico hizo lugar a su pronto despacho y dispuso habilitar una nueva partida presupuestaria para pagarle los alquileres que adelantó de su bolsillo mientras estuvo a cargo del Parque Natural Islas y Canales Verdes del Río Uruguay. Sin embargo, a 15 meses de iniciado el trámite, todavía no cobró.

El monto reclamado es de “solo 4 millones de pesos y chirolas”, según precisó, correspondientes a los alquileres de 2025 y a valores de ese año. “Estoy expectante de llegar a algún arreglo y también poder negociar, espero, la actualización, la mora de ese pago”, señaló.

Maroli dialogó con Un martillo para darle forma, por Radio Plaza, luego de que ANÁLISIS publicara el detalle de su reclamo administrativo.

La respuesta del ministro

Según relató, el expediente volvió a paralizarse en octubre, hasta que el jueves 5 de noviembre presentó junto a su abogado un recurso de queja por pronto despacho. “El viernes 6, el ministro Bernaudo me responde haciendo lugar a mi recurso de queja o pronto despacho, diciendo efectivamente que el expediente estaba paralizado desde el 5 de octubre pasado y eso excede los plazos que establece la ley”, explicó.

A partir de esa respuesta, se dictó una resolución para asignar una nueva partida. “Van a habilitar una nueva partida presupuestaria para pagarme porque, bueno, el dinero que estaba afectado a esto no sé qué habrá sucedido”, señaló. Hoy, el trámite aguarda que se gire la orden de pago para liberar los fondos.

Maroli recordó que, a fines de 2025, desde el Ministerio le habían dicho que no había presupuesto y que el pago pasaría al ejercicio 2026. Pero en febrero fue dada de baja por decreto y la deuda seguía sin liquidarse. Entre febrero y octubre, el expediente tuvo “uno o dos movimientos por mes”, y en ese lapso se le volvió a exigir una declaración jurada de domicilio, “cosa que ya la administración tenía en su poder”.

“No tengo que convencer a más nadie”

La exfuncionaria contó que, antes de presentar la nota formal, recibió sugerencias informales desde el área en la que trabajaba para que hablara con funcionarios de Casa de Gobierno. “Él en un momento me dice: ‘Bueno, mirá, podés ir a hablar con tal y cual persona en Casa de Gobierno’, y yo me negué, porque no tengo que convencer a más nadie de lo que es justo para mí”, relató.

Por eso, en la presentación con su abogado dejó constancia de que no mantendría “conversaciones extraoficiales con nadie, porque la provincia a mí me echó”.

Por qué tuvo que alquilar

Maroli, exbecaria del Conicet durante ocho años, fue la primera mujer en coordinar el Parque Natural Islas y Canales Verdes del Río Uruguay, cargo que ocupó entre el 20 de diciembre de 2024 y el 28 de febrero de 2026. Con domicilio en Diamante, debió mudarse a Concepción del Uruguay, a 258 kilómetros, porque el área protegida recién comenzaba a funcionar y no tenía infraestructura. “Yo no tenía oficina, entonces tenía que vivir cerca, porque era un cargo full-time en un área que era nueva para el gobierno”, explicó.

La normativa prevé una compensación por residencia para quienes cumplen funciones a más de 60 kilómetros de su domicilio. Firmó el contrato de alquiler en febrero de 2025 y presentó el pedido en julio de ese año.

“Fui una funcionaria que casi no viátique nada, porque no viajé mucho a Paraná. Usé mi auto particular para ir y venir por todos lados, porque tenía 35 kilómetros de ida y 35 de vuelta todos los días a mi asiento de funciones”, recordó. “No estoy pidiendo nada que no me corresponda. Yo vengo del palo académico, soy una técnica, no venía de otro cargo político. Esos alquileres los solventé con el ahorro que saqué de mi trabajo anterior”, remarcó.

¿Vía judicial?

Consultada sobre la posibilidad de llevar el caso a la Justicia, se mostró cauta. “Espero las recomendaciones de mi abogado, pero también entiendo que los procesos judiciales de un particular contra el Estado provincial pueden demandar muchísimo tiempo, y creo que si ahora sí hay buena voluntad, se podría resolver prácticamente muy rápido mi reclamo”, sostuvo.

Mientras tanto, se sostiene con un cargo docente parcial en un instituto de la provincia de Buenos Aires y horas en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER. “Los sueldos de UADER también son muy magros y no tengo gran cantidad de horas, así que estoy un poco resistiendo en base a lo poquito que ahorré y a la ayuda de mi familia”, dijo.