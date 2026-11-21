El juez federal N° 2 de Paraná Daniel Edgardo Alonso hizo lugar a sendas medidas cautelares y frenó el despido de tres trabajadores del Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa), organismo que el Gobierno nacional sometió a una fuerte reestructuración con poda de personal.

El Ejecutivo nacional puso en marcha el proceso de reducción de personal del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa) antes de avanzar con el traspaso de trabajadores a la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (Osfa). A través de una disposición publicada en el Boletín Oficial, la intervención del organismo aprobó un régimen de retiro voluntario para los empleados de planta permanente.

La medida alcanza al personal comprendido en la Ley 25.164 y establece distintas modalidades de compensación de acuerdo con la edad, la antigüedad y la situación previsional de cada trabajador. El régimen establece un procedimiento para la presentación, evaluación, resolución y notificación de las solicitudes de adhesión.

La apertura del retiro voluntario constituye un nuevo paso en la disolución y liquidación del Iosfa. La propia disposición sostiene que es necesario “adecuar la dotación de su planta permanente con carácter previo a la transferencia del personal a la Osfa”, con el objetivo de optimizar recursos y asignar de manera eficiente el gasto.

“Atento el carácter de cautelar autónoma que reviste el presente proceso, las constancias de autos y existiendo circunstancias graves y objetivamente impostergables –cese de la relación laboral con fecha 30/11/2026-, lo que compromete derechos de carácter alimentario, como así la contradicción que se denuncia entre actos administrativos que, en todos los casos, gozan de presunción de legitimidad, considero prudente acoger favorablemente la medida interina peticionada disponiendo con carácter inmediato la suspensión de los efectos jurídicos de la disposición N°709/2026 Iosfa de fecha 29/10/2026 hasta el momento de resolverse la cautelar peticionada”, dice la resolución del juez Alonso.

Se trata de una acción que se encaró con el patrocinio de los abogados Felix Julián González Elías, Juan Pedro González Elías y Nicolas Fernando Valiero que benefició a tres trabajadores de Iosfa sobre cuyas cabezas pendía la espada de Damocles: a fin de mes cesaba su relación laboral por disposición de la obra social, medida que ahora resultó frenada.

En diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7, el abogado Félix González Elías detalló lo que pasó con uno de los tres trabajadores afectados por la reducción de personal. “Se trata de un trabajador que había ingresado en el año 2014 con un contrato y en el año 2023 pasó a planta permanente con todo lo que ello implica. Se empezaron a disponer actos administrativos que lo integraron en una dotación de empleados con derechos a una cierta permanencia, estabilidad. Posteriormente hubo actos administrativos de Iosfa que iban en dirección a reconocer estabilidad a este trabajador. Pero a inicios de este año, por un decreto de necesidad y urgencia, se dispuso la liquidación de Iosfa y la creación de Osfa. Y bueno, entre varias medidas, se dispuso una reestructuración: así hubo empleados pasaban a la nueva obra social y también se habían establecido ciertas atribuciones para dejar de lado a ciertos empleados que no revestían en la planta permanente. Sin embargo, el caso de nuestro representado se trata de un agente que ya tenía planta permanente, derecho a la estabilidad y bueno, por una disposición de la autoridad de Iosfa, se consideró que de manera retroactiva y de manera ilegítima rectificar su situación de revista. Dejó de ser de planta permanente, y de manera errónea se lo consideró como empleado temporario. De un día para el otro, a nuestro representado se le cambió su situación de revista de manera retroactiva. Por un acto administrativo, se estableció que no es de planta permanente y por lo tanto sin derecho a indemnización”, contó el letrado.

Así, Iosfa le comunicó al trabajador que su contrato laboral finalizaba este 30 de noviembre. La mala nueva el empleado la recibió el 28 de octubre pasado. “Hay otros empleados de Iosfa que se encuentran en la misma condición, es decir, que tienen planta permanente, que tienen estabilidad y se les hizo esta misma reinterpretación o rectificación de su situación de revista, considerándolos de manera errónea como contratados, justamente un mecanismo, una maniobra de la obra social para poder ponerle fin de manera ilegítima a la relación laboral”, apuntó González Elías. Vercalendarios

-¿La resolución de la cautelar en forma favorable no cierra el proceso? ¿Hay un planteo de fondo?

-Claro. Fueron tres medidas cautelares distintas las que se presentaron, las tres con resolución favorable. La medida cautelar lo que busca es suspender provisoriamente hasta que se resuelva la cuestión de fondo, que se canaliza a través de una demanda. Una demanda en la cual se impugna la nulidad de esa disposición de cambio de la situación laboral y finalización de la relación.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora