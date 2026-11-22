El diputado provincial y precandidato a gobernador de Entre Ríos, Juan José Bahillo, visitó Viale y participó de la 24ª Fiesta Nacional del Asado con Cuero, donde destacó el rol de las fiestas populares en la preservación de la identidad entrerriana, la promoción turística y el desarrollo de las comunidades.

Durante la recorrida, Bahillo hizo entrega al presidente del Viale Foot Ball Club, Fabián “Yaya” Ludi, de la Declaración de Interés Cultural y Turístico N.º 669 de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, una distinción que reconoce la relevancia de esta celebración, que reúne tradición, cultura, gastronomía y música.

“Es una fiesta que nos enorgullece, porque es toda una referencia desde el punto de vista, no solo de rescatar nuestras culturas, nuestras tradiciones, sino también como un evento artístico que es el orgullo de los vialenses y también de los entrerrianos”, expresó Bahillo.

En esa línea, sostuvo que estas propuestas representan un patrimonio cultural que también genera oportunidades para las localidades, moviliza la actividad económica y contribuye a posicionar a Entre Ríos como destino turístico. “Es un producto cultural y también un producto turístico del cual debemos sentirnos orgullosos”, remarcó.

Bahillo estuvo acompañado por los concejales de Viale Georgina Bieri, Germán Utz, Romina Sanabria y Oscar Miró, integrantes del bloque Unidad y Compromiso, perteneciente al espacio Más por Entre Ríos; el dirigente peronista Gustavo “Tavi” Zavallo, y el intendente de Colonia Avellaneda, Ariel Weiss.