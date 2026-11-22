La designación se definió por votación de los representantes de las jurisdicciones que integran la comisión, un espacio central del federalismo fiscal argentino.

El ministro fue elegido presidente de la Comisión Federal de Impuestos (CFI) durante la 163ª Reunión del Plenario de Representantes, realizada el viernes 20 de noviembre en la provincia de San Juan. Como vicepresidente fue designado Gabriel Sánchez, ministro de Río Negro.

La elección se realizó mediante el voto de los representantes de las distintas jurisdicciones que integran el organismo. Las nuevas autoridades ejercerán sus funciones durante el período 2027-2028.

"Esta designación es un reconocimiento al camino de orden y previsibilidad fiscal que Entre Ríos viene recorriendo con la conducción del gobernador Rogelio Frigerio, y a la confianza de las jurisdicciones que nos acompañaron", expresó Boleas.

La Comisión Federal de Impuestos es el organismo fiscal federal previsto en el artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional. Entre sus funciones se encuentran supervisar la correcta aplicación del régimen de coparticipación federal, intervenir en controversias vinculadas con la distribución de recursos y contribuir al cumplimiento de las normas que regulan las relaciones financieras entre la Nación y las provincias.

"No hay federalismo de derechos sin federalismo de responsabilidad. Las provincias tenemos que reclamar lo que nos corresponde, pero también demostrar que cumplimos lo que nos toca", sostuvo el ministro.

Oriundo de Bovril, Fabián Boleas cuenta con una extensa trayectoria en administración tributaria, hacienda pública y gestión financiera. Antes de incorporarse al gabinete provincial, desarrolló buena parte de su carrera profesional en Corrientes, donde estuvo al frente de la Dirección General de Rentas durante dos décadas. También ocupó distintas responsabilidades en la administración pública entrerriana.