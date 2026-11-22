El diputado nacional Guillermo Michel cuestionó al gobernador Rogelio Frigerio por el estado de las rutas entrerrianas y la falta de gestión en la materia. “Ante su inacción tuvimos que promover un amparo para que la Nación cumpla con la ley y destine los fondos provenientes del impuesto a los combustibles al mantenimiento de la red vial”.

Michel cuestionó la falta de inversión y gestión provincial en materia de infraestructura vial: “No solo que no han desarrollado obras nuevas sino que ni siquiera han sido capaces de reclamar ante Nación los recursos que les corresponden a los entrerrianos por ley para conservación vial”.

En ese sentido, señaló que “ante la inacción del gobernador tuvimos que promover un amparo para que el gobierno nacional cumpla con la ley y destine los fondos provenientes del impuesto a los combustibles al mantenimiento de la red vial nacional en el ámbito de la provincia, en particular las Rutas Nacionales N° 12, 14, 18 y 136. Y la justicia federal está actuando”.

El legislador explicó que entre enero de 2024 y mayo de 2026 ingresaron al Sistema Vial Integrado (SISVIAL) -que se financia con el impuesto a los combustibles-, a nivel nacional, más de $1,5 billones y solo se aplicaron a obras unos $394.406 millones: tres de cada cuatro pesos no llegaron a las rutas.

“Está claro que Frigerio es Milei, también con el desastre de las rutas”, manifestó Michel.

Y agregó: “En tres años de gestión lo único que hemos visto son anuncios y puestas en escena para videos en redes sociales. El pasivo que Milei y Frigerio van a dejar en las rutas va a ser muy difícil de revertir”.