El proyecto, que prevé la creación de 150 puestos de trabajo, será presentado el 2 de diciembre en la Facultad de Ciencias de la Educación. Crédito foto: Gastón Rouge.

La Multisectorial por el Puerto de Paraná impulsa un proyecto para instalar en el predio portuario un astillero destinado a la reparación de barcazas y remolcadores. En diálogo con el programa El Séptimo Día (Radio Plaza), uno de sus referentes, Arturo Sedano, sostuvo que la iniciativa busca generar empleo industrial, recuperar un espacio que considera parte de la identidad de la ciudad y abrir el debate público sobre el futuro del Puerto Nuevo de la capital entrerriana, que fue inaugurado en 1904 y sufre el abandono hace décadas.

“Esta multisectorial discute distintos aspectos de la soberanía nacional, entre ellos la posibilidad de generar empleo industrial de calidad en un espacio que está abandonado desde hace un montón de tiempo y que creemos que es parte de nuestra identidad cultural”, afirmó Sedano. Además, señaló que la iniciativa apunta a que “los jóvenes paranaenses principalmente puedan desarrollar sus habilidades”, mencionando a estudiantes e ingenieros vinculados con la actividad naval.

El viernes pasado, en el marco de las actividades impulsadas por la Semana de la Soberanía, la Multisectorial por el Puerto, que reúne a docentes, gremios estatales, el Sindicato de Dragado y Balizamiento, la Pastoral Social, el Foro por la Recuperación del Paraná y organizaciones ambientales, realizó un acto y festival donde se manifestaron a favor de una propuesta vinculada al desarrollo productivo del sector portuario, en contraposición a los intereses inmobiliarios que rondan el emblemático sector paranaense.

Al describir el proyecto, Sedano precisó: “Desarrollamos un proyecto colectivo desde la multisectorial del puerto para desarrollar ahí un astillero de reparación de barcazas y remolcadores que no hay en la zona. Si este proyecto se puede llevar adelante, transformaría al puerto de Paraná en una referencia naval regional”. También remarcó que se trata de una instancia de prefactibilidad y convocó a la comunidad a participar de la discusión: “Es un proyecto que queremos abrirlo a los paranaenses para discutirlo, para aportarlo, para mejorarlo, para estudiarlo”.

Consultado sobre otras alternativas para el predio, el dirigente que integra la Corriente Clasista y Combativa (CCC) señaló que la organización viene presentando la propuesta en distintos ámbitos y destacó su recepción. “Hemos trabajado el proyecto en los barrios, como El Morro y Macarone, y la verdad que tiene muy buena recepción. Hemos tratado de abordarlo también con todos los sectores políticos que se quieran sentar a discutirlo. Estamos abiertos a que se pueda discutir”, manifestó.

Cabe destacar que parte de la mano de obra calificada podría ser la que se forma en la Escuela de Educación Técnica Nº 100 “Puerto Nuevo”, que forma técnicos navales.

Sobre el destino que imaginan para el predio, dijo: “Pensamos para ese espacio el desarrollo de un proyecto productivo que le permita a los jóvenes paranaenses principalmente poder desarrollar sus habilidades, por ejemplo estudiantes de la Escuela 100, ingenieros que puedan desarrollarse en un proyecto productivo en el puerto de Paraná”.

Respecto del abandono, afirmó: “Entendemos que el abandono tiene que ver con generar una situación y condiciones para que cambie el sentido original que tenía este espacio”.

Polo gastronómico o polo industrial

“Frente a distintas posibilidades y alternativas que hay, como pueden llegar a ser negocios inmobiliarios y otras, nosotros desarrollamos un proyecto colectivo desde la multisectorial del puerto en concreto para desarrollar ahí un astillero de reparación de barcazas y remolcadores que no hay en la zona”, indicó.

Aclaró que “es una prefactibilidad” y que quieren “abrirlo a los paranaenses para discutirlo, para aportarlo, para mejorarlo, para estudiarlo”. Sobre su alcance, dijo: “La intención es hacer las inspecciones que son requeridas anualmente para todas esas embarcaciones”. Y agregó: “El proyecto no se contrapone con ningún otro tipo de producción local”.

Sedano detalló que el diseño busca preservar la zona turística: “Hemos contemplado el diseño del astillero para que no intervenga con el muelle izquierdo, donde se hace canotaje, donde están todas las partes más turísticas. Todos los trabajos del astillero se hacen bajo galpón, en una playa de reparaciones que está bajo un gran galpón. Se hace bajo techo para evitar ruido y emanaciones”.

Sobre el cuidado ambiental, sostuvo: “Participamos de travesías para cuidar el río junto con un montón de referentes ambientales, lejísimo de querer desarrollar una actividad que contamine”. También explicó el destino de las ganancias: “Parte de las ganancias se reinvierten para que los sectores que se dedican a cuidar el medio ambiente tengan recursos para poder trabajar, porque hoy lo hacen totalmente a pulmón. Además, se reinvierte en escuelas técnicas y en universidades que desarrollen proyectos vinculados a la industria naval”.

Para Sedano, la disyuntiva es esta: “De fondo la discusión es o un posible negocio inmobiliario que queda en manos de diez personas y al cual acceden los personajes más ricos del país y de la región, o un proyecto que incluya 150 trabajadores directos, 20.000 millones de pesos de obra pública inicial, todo el comercio que se genera alrededor, millones de dólares de producción anual. Entonces es una discusión alrededor justamente de la soberanía”.

Y precisó: “Desarrollar soberanía es pensar y planificar un país en el cual se genere trabajo de calidad, trabajo industrial, trabajo estratégico, porque la industria naval es un trabajo estratégico para el desarrollo de palancas clave de la economía nacional. No lo discutimos desde el recuerdo, sino que tenemos un proyecto concreto para poder contraponer con el otro proyecto”.

Sedano cuestionó el reciente informe de la Bolsa de Comercio de Rosario que respalda la reforma de la Ley de Cabotaje (que obtuvo media sanción en el Senado a inicios de noviembre) al considerar que el régimen vigente desde 1944 resulta anacrónico y frena la competitividad logística del país: “En Estados Unidos, si el barco no es estadounidense, si la empresa dueña del barco no es estadounidense, la tripulación estadounidense y el barco no es fabricado en los Estados Unidos, no puede navegar por los ríos estadounidenses. Lo mismo en Brasil y en China”, comparó.

El dragado y el desguace del sistema fluvial

Sobre el origen del deterioro del Puerto Nuevo, el dirigente señaló: “El golpe más importante ocurrió a partir del menemismo. Hasta ese momento estaba la pelea si continuaba o no el astillero como tal, pero en ese momento se pierde el control del dragado y balizamiento de nuestra vía principal. Perdimos la columna vertebral y la posibilidad de continuar con este desarrollo”.

Puerto Paraná, varadero y dársena de cabotaje en 1911. Colección DNVN Distrito Paraná; digitalización Juan Ignacio Pereira. Fuente: sitio web del Grupo de Estudios Sociales Marítimos.

Consultado acerca de la draga 402 amarrada en el puerto, recordó: “Esas dragas fueron las que, cuando en el menemismo se hace la concesión del dragado y balizamiento, se le entregaron para que inicie el trabajo. Inició el trabajo con dragas argentinas, con tripulación argentina. La única diferencia es que cobraban ellos en vez de nosotros. Después de 25 años devolvieron las dragas hechas pedazos, sin ningún resarcimiento a la Argentina”.

Y concluyó: “Cada draga sale entre 30 y 40 millones de dólares. Con un año de peaje comprás todas las dragas que necesitás para el río Paraná, con tripulación argentina. ¿Cuál es la diferencia entre hacerlo nosotros y hacerlo ellos? Lo hicimos durante 100 años”.

Presentación del proyecto

La Multisectorial por el Puerto de Paraná elaboró el estudio “Centro Logístico Naval del Puerto de Paraná para el mantenimiento de la flota circulante por el río Paraguay-Paraná”. El documento propone aprovechar la ubicación del puerto, a unos 170 kilómetros del nodo San Lorenzo-Gran Rosario, para ofrecer paradas técnicas cortas a una flota de unas 3.400 embarcaciones. Prevé una inversión total de US$ 30.710.400 y el dragado de la dársena, de 200 metros por 70.

La propuesta se presentará el miércoles 2 de diciembre, a las 18.30, en la Facultad de Ciencias de la Educación.

Comodato con Nación y convenio con el Colegio de Arquitectos

Cabe recordar que en agosto se firmó un convenio de comodato gratuito entre la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), representada por Iñaki Arreseygor, y la provincia de Entre Ríos. El mismo, según pudo observar ANÁLISIS, consiste en la entrega a la provincia el uso de tres predios del Puerto de Paraná. Suman unos 62.000 metros cuadrados: dos sobre avenida Laurencena y uno sobre Santiago de Liniers 499. Además de los terrenos, incluye "todo el equipamiento, maquinarias y bienes muebles" y las construcciones existentes.

El convenio se firmó en el marco del Convenio de Transferencia de 1991, por el cual el puerto debía pasar a la Provincia. En 2001 solo se había escriturado una parte, porque otros lotes estaban ocupados por la Dirección de Puertos y Vías Navegables. La ANPyN reconoce que los predios no tienen afectación específica y están en desuso "atento la baja y/o nula actividad" de los organismos que los usaban.

El convenio rige por un plazo de tres años, con prórroga automática por igual término. Sobre el destino del lugar, habla de actividades portuarias y afines, con el fin de lograr “la integración puerto-ciudad”, promover el desarrollo de la zona y “tender a la concreción de la transferencia” de los predios.

En tanto, según supo ANÁLISIS, la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de la Provincia de Entre Ríos (AABIPER), a cargo de Eduardo Asueta, trabaja en un acuerdo con el Colegio de Arquitectos de la Provincia (CAPER), con el objetivo de “organizar un concurso nacional de ideas urbanísticas para el Puerto de Paraná y su área de influencia”. En estos términos, no pareciera que alguna de las ideas esté relacionadas al desarrollo portuario o industrial.

La flamante Agencia que recientemente tomó la administración de todos los bienes de la provincia, destinará el monto de 88.000 dólares para gastos de organización y premios. Lo realizarán bajo el régimen de contratación directa de prestadores especializados.