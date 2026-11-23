La dirigente nacional del MST en el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT-U), Cele Fierro, cuestionó con dureza a la CGT y al peronismo durante su visita a Paraná. “Ahora solamente están enfocados en la rosca electoral, sin tener intenciones de enfrentar nada. Muestra de esto es el paro anunciado por dos horas de la CGT para diciembre: es una burla”, afirmó.

Pero también dejó una crítica hacia su propio espacio: “Hoy el FIT-U es solo un frente electoral, y si no cambia no vamos a poder aprovechar esta oportunidad”, planteó.

Fierro participó el sábado 21 de noviembre de un encuentro político en el local del MST en Paraná, junto a militantes, activistas y simpatizantes de la izquierda de toda la provincia, según informó la organización en un comunicado. La charla fue moderada por Nadia Burgos, referente provincial del MST-FIT-U.





Presupuesto 2027 y Garrahan

La dirigente sostuvo que el gobierno de Javier Milei logró aprobar leyes que hicieron retroceder derechos laborales pese a no tener mayoría en el Congreso, gracias a sus aliados políticos y a una respuesta insuficiente de las centrales sindicales.

Y anticipó lo que, a su criterio, ocurrirá en las próximas sesiones: “La semana que viene se vota el Presupuesto 2027, y va a aprobarse también con los votos de quienes se llenan la boca hablando, por ejemplo, de la defensa de la universidad pública, que de la boca para afuera la defienden todos, pero después ninguno vota el presupuesto necesario”.

“También se votará el ajuste al hospital Garrahan, donde tenemos que seguir la lucha, porque quieren avanzar con los sumarios hacia las y los compañeros que dan la pelea incansable por la salud pública”, agregó.

El escenario internacional

Fierro también analizó lo que definió como un giro a la izquierda a nivel internacional, con movilizaciones contra las ultraderechas, y reivindicó las derrotas electorales de Donald Trump y de Jair Bolsonaro, así como los procesos en Francia y España.

“Lo que tenemos que pensar es qué herramienta política se construye para que esos triunfos no retrocedan, porque en Estados Unidos conocemos de sobra los límites del Partido Demócrata”, señaló. “No hay posibilidades de Estados de bienestar, no hay salida positiva en los marcos del sistema capitalista. Lo único que tienen para ofrecer los partidos burgueses, por más de que discursivamente quieran diferenciarse unos de otros, será más horas de laburo, más precarización”, sostuvo.

“Un gran movimiento histórico de izquierda”

Sobre el debate interno del FIT-U, Fierro reconoció que el frente fue un avance gigante en la unidad de la izquierda y que hoy la referencia se construye alrededor de Myriam Bregman. “Ese espacio político se ve y se siente, porque venimos creciendo”, dijo.

Sin embargo, planteó la necesidad de ir más allá de lo electoral: “Desde el MST creemos que hay que avanzar hacia la construcción de un gran movimiento histórico, de izquierda, anticapitalista, socialista, con todos quienes quieran fortalecer la herramienta política de las y los trabajadores, en donde podamos debatir y construir en conjunto con todos aquellos que nos encontramos en las luchas”.

“Desde la izquierda también tenemos la responsabilidad de ser el sector que aglutine a toda esa bronca que se viene desbordando”, agregó.

Próxima actividad

Burgos invitó a continuar el debate en el Encuentro Abierto de Trabajadores de Educación y Salud, que se realizará el jueves 26 de noviembre a las 18 en la sede de Agmer, en Laprida 136, en el marco de la Campaña por la Anulación de la Reforma Laboral impulsada por la Marcha de la Bronca.