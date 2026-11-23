El presidente del bloque oficialista en la Cámara de Senadores, Rubén Dal Molín, consideró que la discusión del proyecto de Ley de eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) en Entre Ríos “puede llegar a ser mucho más política que técnica y eso este debe subsanarse, en mi criterio, en el corto plazo”. Además, indicó a AIM que “a la gente común le parece bien la eliminación de las Paso”.

El Senado sesionará esta semana y podría ingresar el proyecto del Ejecutivo para eliminar las Paso en la provincia. En ese marco, el senador confirmó a esta Agencia que los legisladores mantuvieron reuniones con representantes del Poder Ejecutivo, “donde se abordó la modificación del régimen electoral” y, si bien consideró posible que la iniciativa ingrese por el Senado, aclaró que todavía no conoce el texto definitivo.

La eliminación de las primarias de ninguna manera cercenará el derecho de participación dentro de los distintos espacios de los candidatos y el respeto por las minorías.

Rubén Dal Molín.

Sobre la cuestión de fondo, el presidente del bloque Frente Juntos por Entre Ríos en la Cámara de Alta se pronunció a favor de avanzar rápidamente en la aprobación de la iniciativa y consideró que la reforma no debería demandar un tratamiento legislativo prolongado.

“Me parece que esta ley no requeriría de mucho tiempo en términos de su aprobación, porque es una norma que viene a modificar una ley que ya está bien detallada y definida. Lo único que hace es modificar fechas y sacar un paso intermedio”, explicó y sostuvo que “la discusión puede llegar a ser mucho más política que técnica y eso debe subsanarse, en mi criterio, en el corto plazo”.

En ese marco, el licenciado insistió en que “cuanto antes tengamos las reglas de juego, es mejor”, y recordó que la legislación provincial contempla la posibilidad de realizar los comicios de manera conjunta con las elecciones nacionales o desdoblarlos: “Esa es una prerrogativa que tiene el gobernador, que seguramente se va a mantener”.

La selección de candidatos y las internas partidarias

Para el senador, “la eliminación de las primarias de ninguna manera cercenará el derecho de participación dentro de los distintos espacios de los candidatos y el respeto por las minorías”, ya que aclaró que “las agrupaciones políticas podrán organizar sus propias elecciones internas mediante Tribunales Electorales y cronogramas específicos”. Al respecto, aseguró que “el radicalismo en eso va a ser muy claro; hemos tenido históricamente internas organizadas y tenemos capacidad de organización de este tipo de tareas”.

Además, aclaró que “los frentes electorales podrán establecer mecanismos de competencia interna cuando exista más de una candidatura, sin necesidad de recurrir a una elección primaria obligatoria organizada por el Estado”.

El costo electoral y la opinión pública

Por otro lado, el senador cuestionó el argumento de que las Paso permiten aliviar los gastos de las organizaciones políticas y sus candidatos: “Yo participé en tres Paso; cuando fui candidato a intendente y dos veces cuando fui candidato a senador y puedo asegurar que el gasto en Paso para los partidos políticos y para los candidatos es alto, ya que el mantener y sostener una Paso para cualquier candidato tiene su costo”.

Como ejemplo, mencionó situaciones registradas en localidades de su departamento donde se presentaron listas únicas, sin competencia interna ni candidatos opositores, pero igualmente debieron atravesar las distintas instancias electorales: “Si hay un solo candidato a intendente en una determinada comunidad, de un determinado frente político, en mi criterio es un gasto enorme llevarlo a unas Paso obligatorias”.

Finalmente, el legislador aseguró que, según encuestas que estuvo analizando, existe una valoración favorable a la eliminación de las primarias entre la ciudadanía: “Para sorpresa mía, estuve mirando una encuesta regional y a la gente común le parece bien la eliminación de las Paso. Parecería que es un tema instalado en el marco de la clase política y no en el común de la gente”.

“Una cosa es la mirada de nosotros, los dirigentes, y otra cosa es la mirada de la gente”, concluyó, al señalar que, según esos relevamientos, existe acuerdo con “que se vote una sola vez y que los candidatos definan sus candidaturas por ellos solos”.