Rebeca Fleitas, legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por La Libertad Avanza, se refirió a su recorrido político, sus comienzos en la militancia del espacio que conduce Javier Milei y la posibilidad de participar en futuras candidaturas en Entre Ríos.

En diálogo con Un martillo para darle forma (Radio Plaza), contó que nació en La Paz y emigró a Buenos Aires en 2016 en busca de oportunidades laborales. Su acercamiento a la política se produjo a partir de su interés por las ideas de Milei y su posterior participación en la militancia del espacio. En 2021 asumió como diputada porteña.

Durante la entrevista, también recordó el trabajo que realizó junto a su padre, Roque Fleitas, actual diputado provincial y presidente de La Libertad Avanza en Entre Ríos, para organizar el espacio político en territorio entrerriano.

En ese sentido, relató que lo incentivó a recorrer la provincia y establecer contactos con otras fuerzas políticas para construir acuerdos electorales. “Fue un trabajo de hormiga que muy poca gente lo sabe, pero ese trabajo que nosotros hicimos le permitió a Javier Milei en el 2023 presentar una lista en la provincia”, sostuvo.

Una posible candidatura en Entre Ríos

Consultada sobre la posibilidad de ser candidata en la provincia de cara a las elecciones de 2027, Fleitas dejó abierta esa alternativa, aunque aclaró que hasta el momento no recibió ninguna propuesta concreta.

“Si a mí me piden ser candidata, claro que lo pensaría. Hoy no hay un ofrecimiento formal”, expresó.

La legisladora también señaló que dentro del espacio todavía no comenzaron las definiciones sobre las personas que podrían ocupar cargos electivos en los próximos comicios. Al respecto, explicó que las conversaciones actuales no están centradas en “nombres propios”.

“Para pensar en el 2027, de quiénes van a ocupar determinados cargos, si va a haber alianza o no, faltan un montón de sucesos que van a definir las cuestiones electorales en la provincia”, concluyó.