Tras conocerse que Entre Ríos obtuvo el reconocimiento nacional del estado de emergencia y/o desastre agropecuario por la creciente, dirigentes de la Mesa de Enlace salieron a respaldar la medida promovida por el gobernador Rogelio Frigerio.

La provincia es la primera del Litoral en obtener tal reconocimiento; que expresa alivio fiscal para los ganaderos y apicultores afectados en las zonas de islas y anegadizos de los departamentos La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay, e Islas del Ibicuy.

El director del Distrito III de Federación Agraria Argentina, Matías Martiarena, expresó: "Esta medida nacional es fruto de la articulación público y privada, pero es importante destacar también que, ante la solicitud de las entidades agropecuarias; se declaró en tiempo récord".

Complementó al indicar que "ayudan al productor a tomar decisiones en medio de esta situación tan angustiante, las cuales permiten prever los riesgos y de este modo disminuir las pérdidas. A su vez, mencionar la predisposición del ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; quien mantuvo reuniones presenciales con funcionarios nacionales para lograr este objetivo", sumó.

Por su parte, el director por Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina, Juan Diego Etchevehere, indicó: "La homologación de la emergencia y desastre agropecuario por parte del gobierno nacional, es una medida necesaria y esperada por los productores ganaderos y apícolas afectados por las inundaciones en la provincia de Entre Ríos. Desde el sector productivo valoramos la celeridad con la que se avanzó, tanto a nivel provincial como nacional, para contar con esta herramienta prevista por ley para situaciones extremas como las que estamos viviendo".

"Lo fundamental ahora será agilizar la entrega de los certificados de emergencia a los productores afectados, para que puedan acceder prontamente a los beneficios previstos por las leyes provinciales y nacionales; y obtener un alivio concreto frente a las pérdidas y dificultades que ya se encuentran atravesando", añadió.