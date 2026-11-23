La provincia se ubicó en el primer lugar del Índice de Transparencia Fiscal Provincial elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), con 100 puntos y nivel de cumplimiento estricto. El relevamiento, actualizado al 30 de septiembre de 2026, evaluó la publicación y actualización de información presupuestaria y fiscal de 22 jurisdicciones del país.

"Entre Ríos alcanzó el puntaje máximo y encabezó el ranking nacional de transparencia fiscal, junto con Córdoba, Corrientes, Formosa, Neuquén y Santa Fe, que también obtuvieron 100 puntos. Las seis provincias integraron el nivel de cumplimiento estricto, la categoría más alta establecida por la ASAP", destacó en un comunicado el gobierno entrerriano.

El índice analiza la disponibilidad, publicación y actualización de información vinculada a la gestión presupuestaria y fiscal de los gobiernos provinciales. En este sentido, el resultado posicionó a Entre Ríos entre las jurisdicciones con mayores niveles de transparencia y acceso a la información pública sobre sus cuentas.

El relevamiento contempló 22 jurisdicciones y estableció cuatro niveles de cumplimiento: estricto (100 puntos), alto (entre 80 y 90 puntos), intermedio (entre 65 y 75 puntos) y bajo (entre 15 y 60 puntos). La Pampa y San Luis no fueron evaluadas por no adherir al régimen.