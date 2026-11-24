Todas las reuniones tendrán lugar en la Sala de Comisiones, ubicada en el segundo piso de Casa de Gobierno.

Tres ministros del gabinete de Rogelio Frigerio asistirán este miércoles al Senado a defender el proyecto de Presupuesto 2027. Antes, gremios y funcionarios fueron convocados a debatir cambios a la Ley de Concesiones.

Para las 8 del miércoles está citada la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el senador Gustavo Vergara (JxER – Diamante).

Están invitados a participar los ministros de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; y de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob.

Este martes, en tanto continuará el análisis del proyecto que modifica la Ley de Concesiones, en la Comisión de Obras Públicas.

Están invitados desde las 10 el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, y los secretarios generales de ATE, Oscar Muntes, y de Agmer, Abel Antivero.