La creciente en Entre Ríos mantiene afectadas a 81 familias y 98 personas, entre evacuados, autoevacuados y vecinos aislados.

La creciente en Entre Ríos mantiene afectadas a 81 familias y 98 personas, entre evacuados, autoevacuados y vecinos aislados. Así lo registra el informe de Defensa Civil de este lunes 23 de noviembre, que detalla la situación en Paraná, La Paz, Las Cuevas y Victoria.

El relevamiento consigna 14 personas y una familia evacuadas, además de 65 familias y 22 personas autoevacuadas. A ellas se suman 62 personas y 15 familias aisladas. Los registros de personas y grupos familiares se presentan por separado, ya que no se precisa cuántos integrantes tiene cada hogar.

En Paraná permanecen 14 personas en el punto de evacuación del mirador de Bajada Grande. Además, Protección Civil municipal informó 50 familias autoevacuadas y 62 personas aisladas. El río se ubica en 5,63 metros, con comportamiento estacionario, por encima del nivel de evacuación de 5 metros.

En La Paz continúa una familia evacuada y otras nueve autoevacuadas. La altura del río es de 6,10 metros, con tendencia estacionaria: se encuentra por encima del umbral de alerta de 5,80 metros, pero cinco centímetros por debajo del de evacuación, establecido en 6,15 metros.

En Las Cuevas se registran seis familias autoevacuadas y 15 aisladas, de acuerdo con lo comunicado por la presidenta comunal al coordinador de zona. La condición de aislamiento no implica que esas familias hayan abandonado sus viviendas.

En Victoria permanecen 22 personas autoevacuadas, según Protección Civil municipal. El río marca 5,24 metros y se mantiene estacionario. La medición supera en 34 centímetros el nivel de evacuación, fijado en 4,90 metros.

En Hernandarias no se reportan evacuados, aunque el río está en 6,23 metros, por encima del umbral de evacuación de 6 metros. En Diamante, la altura llega a 5,82 metros, también por encima de esa referencia local, establecida en 5,50 metros. Ambas estaciones presentan comportamiento estacionario.

En Ibicuy tampoco se registran evacuados. El río permanece estacionario en 1,15 metros, por debajo de los niveles de alerta y evacuación, fijados en 2 y 2,30 metros, respectivamente.

El informe mantiene la situación meteorológica verde para toda la provincia, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias. Defensa Civil continúa con el monitoreo y la coordinación con las autoridades locales.

Fuente: Ahora.com