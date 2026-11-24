“En este momento no tenemos ninguna onda hídrica, ni por el Uruguay ni por el Paraná, que haga suponer que vamos a tener un incremento de la cota en las zonas donde ya está descendiendo. Lo que no quiere decir que más adelante, que normalmente pasa en la época estival, se produzcan lluvias importantes en todo lo que tiene que ver con la Cuenca del Plata, en el norte del Pilcomayo, Bermejo, en el río Iguazú y más arriba todavía. Eso nosotros lo tenemos que seguir monitoreando”, explicitó Chanenko.

El director de Defensa Civil de Entre Ríos, Víctor Chanenko, brindó un panorama de la situación de la provincia ante la creciente de los ríos por el fenómeno del Niño y explicó el trabajo que se continúa desarrollando en el territorio.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Chanenko afirmó que la situación en la provincia “está mucho mejor de lo que planteábamos a comienzo de mes. En este momento tenemos una situación estacionaria del río a la baja en todo el norte y centro de la provincia, siempre hablando de la costa del Paraná. En el resto de la provincia estamos en una situación normal. Y después estamos teniendo una leve alza en la zona al sur de Diamante, y se está viendo un incremento en la zona de Victoria. Es decir, lo que estábamos previendo es que la onda hídrica que venía del norte iba a pasar por nuestra provincia e iba a ir yendo hacia la zona del Delta”.

“Según las mediciones (de altura del río) de las de las 8 de este martes en Paraná ya estamos en 5,59, pensemos que el pico fue 5,72, y estamos hablando de menos de 20 días. Lo que pasa es que es lento el retroceso del agua, entonces a simple vista quizás no se note, pero nosotros que vamos siguiendo la información día a día, nos damos cuenta que ya estamos en una tendencia al declive”, resumió.

Aclaró que la suba del río en Victoria no afecta al puente Rosario-Victoria porque “hay una distancia de cota muy importante” y explicó que “en este momento todavía estamos en nivel de alerta debajo de Victoria y en Victoria falta un metro para llegar a la altura del puerto. Se nota la diferencia porque el valle de inundación, todo lo que es alrededor de los ríos, riachos, arroyos, se empieza a completar por el agua que viene bajando, pero no es que está subiendo en altura, sino que se está extendiendo en el territorio”.

Respecto de la extensión del fenómeno Niño, indicó que desde el organismo a su cargo “no hacemos pronósticos a tan largo plazo. Lo que hacemos es verificar, en base a las lluvias que se producen en la zona norte, en el Paraguay y en el Brasil, cómo afectan a las represas que están al norte de nuestra provincia, y en base a cómo el flujo de agua que sale de esas represas viene hacia el sur, cómo afecta primero a Corrientes y el Chaco, y ahí vemos cómo se acerca hacia nuestra provincia”.

“En este momento no tenemos ninguna onda hídrica, ni por el Uruguay, ni por el Paraná, que haga suponer que vamos a tener un incremento de la cota en las zonas donde ya está descendiendo. Lo que no quiere decir que más adelante, que normalmente pasa en la época estival, se produzcan lluvias importantes en todo lo que tiene que ver con la Cuenca del Plata, en el norte del Pilcomayo, Bermejo, en el río Iguazú y más arriba todavía. Eso nosotros lo tenemos que seguir monitoreando”, explicitó.

Sobre la situación de las lluvias, confirmó que “hasta ahora están por sobre las mediciones normales de la época. Si miramos no solo el Servicio Meteorológico Nacional, sino la información que nos viene de Brasil, las cantidades de lluvias que han caído han sido superiores. Y las previsiones que están dando, están marcando que vamos a tener un verano lluvioso. Lo que también implica diferencia de temperaturas, va a haber muchos picos de temperatura, vamos a tener temperaturas muy altas y después por el efecto de estas lluvias vamos a tener bajada de temperatura. Va a ser un verano extraño, vamos a tener mucho calor en algunos días, ese calor va a provocar evaporación de agua que termina siendo lluvia posterior”.

Consultado por la relación con los municipios, resaltó que “la directiva que me dio tanto el gobernador (Rogelio) Frigerio como el ministro (Néstor) Roncaglia es que acá trabajamos para los entrerrianos, no trabajamos para los partidos. Mañana miércoles estoy yendo a Victoria con una ayuda de Desarrollo Humano, que le vamos a llevar a la gente de Protección Civil de Victoria para que refuerce lo que están haciendo ellos; el jueves estamos trabajando con la Municipalidad de Paraná, vamos a probar un nuevo sistema de defensa sobre los ríos, porque estamos pensando en una futura subida del río, si la hubiera”.

Especificó al respecto: “Ya hemos visto cómo actuó el río, ya sabemos cómo es la mecánica del río en este momento, y ellos tenían un inconveniente. Tuvimos mucho tiempo de seca, hubo una Niña muy importante y una seca muy importante lo que provocó que cambiara el valle de inundación, que hubiera una cantidad de vegetación diferente a la que había antes, hubo movimientos de tierra, se resecó la tierra y eso hace que el movimiento del río sea diferente. La velocidad con la cual el caudal de agua pasa por algunos puntos cambia completamente, lo mismo que la altura del valle de inundación, por eso vemos que parece que se estuviera inundando en lugares donde no se inundaba. Eso es porque estamos acostumbrados a una mecánica del río que es la que vivimos en el 2015, 2016, etc., pero hoy después de haber visto este pico de 5,72 metros sabemos cómo actúa el agua, entonces ahora ya sabemos dónde podemos proteger mejor para una eventual subida en la temporada estival, por eso el jueves vamos a estar trabajando con la Municipalidad de Paraná en la prueba de unos equipos nuevos que estamos trayendo para la provincia de Entre Ríos”.

Agregó que “hoy en la zona de Bajada Grande están operando dos embarcaciones de Prefectura que nunca estuvieron en la provincia de Entre Ríos. A través de la articulación de municipio, provincia y Nación con la Agencia Federal de Emergencia conseguimos que nos derivaran estas embarcaciones y el personal del servicio de buceo y salvamento de la Prefectura que son especialistas en estas inundaciones urbanas”.

Resumió que “se está articulando bien; a veces hay algún discurso o alguna palabra de algún gobierno local de una localidad pequeña que no ha trabajado desde el comienzo de la forma articulada en que lo estamos haciendo, pero ya estamos trabajando con todos. Esto es una preocupación del Estado en general para con sus ciudadanos, no podemos mirarlo desde otro punto de vista de que acá hay que ser solidario, que hay que actuar como lo hicimos, primero proactivamente preparándonos y luego evaluando cómo reaccionamos ante la incertidumbre que puede tener una actividad que es meteorológica”.

Respecto de la ayuda de la comunidad, planteó que “la Dirección de Defensa Civil de la provincia somos un ente de segundo nivel. Hemos hecho coordinaciones, por ejemplo, con Cáritas Provincial; hemos hablado con algunas ONG; hemos también verificado la presencia de ONG que no estaban autorizadas a trabajar en la provincia y hemos regulado eso. Es decir, nosotros nos manejamos más desde un punto de vista general de la provincia. En lo que tiene que ver particularmente con los municipios y las comunas sé que están trabajando con protectoras animales, con Cáritas y de otras confesiones religiosas, con los scouts de Argentina, con la Cruz Roja, con los clubes de servicios en algunas ciudades de Entre Ríos; hay un montón de gente solidaria y todo lo que tiene que ver con el tercer sector está trabajando codo a codo con los municipios”.

“Cuando la capacidad del municipio por su capacidad logística humana, por el tamaño de la comuna, o porque el evento superó las previsiones, ahí está la provincia. Y cuando vemos que no tenemos la capacidad en algún medio específico –como esto de los botes que no estaban en ninguna provincia- los buscamos, los conseguimos y los traemos”, mencionó.

Por último, aclaró que “el tema del manejo del fuego no lo maneja la Defensa Civil en Entre Ríos. Nosotros lo que hacemos es cooperar con el Plan de Manejo del Fuego a través del sistema de Bomberos Voluntarios y de Bomberos Zapadores, pero el Plan de Manejo del Fuego no está dentro de mi área”.