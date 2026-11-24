El Senado de Entre Ríos aprobó por unanimidad, en la sesión de este martes, un proyecto de comunicación presentado por el bloque de senadores justicialistas que solicita al Poder Ejecutivo provincial que, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, concrete con carácter urgente el pago del aporte correspondiente al segundo trimestre de 2026 a la Asociación Mutual Bomberos Voluntarios de Entre Ríos (AMBVER).

El reclamo apunta al cumplimiento de lo establecido en el artículo 33, inciso c), de la Ley N° 11.116 de Bomberos Voluntarios, que contempla aportes del Estado provincial para financiar las prestaciones de salud de aquellos integrantes de los cuerpos de bomberos que no cuentan con cobertura de obra social.

Según se detalla en los fundamentos de la iniciativa, el expediente correspondiente al período mayo-julio de 2026 (N° 3461380) continúa en trámite, pese a que el período finalizó el 31 de julio. A esta demora se suma que ya fue presentado el expediente correspondiente al tercer trimestre, lo que genera el riesgo de una acumulación de atrasos.

El aporte tiene un impacto directo en la atención sanitaria de aproximadamente 400 bomberos voluntarios entrerrianos que, gracias a este mecanismo, pudieron acceder a una cobertura de salud que antes no tenían.

En ese sentido, los senadores justicialistas destacaron que se trata de personas que realizan una tarea esencial, muchas veces en condiciones de extrema exigencia física y exposición al humo, al calor y a situaciones de alto riesgo. Garantizarles el acceso a la salud no es solamente cumplir con una disposición legal, sino también reconocer y respaldar a quienes cotidianamente ponen su esfuerzo y su integridad al servicio de la comunidad.

Asimismo, el proyecto señala que el Decreto N° 2481/26, del 11 de agosto de este año, modificó la reglamentación de la ley y estableció un criterio único para calcular el aporte: una suma mensual equivalente al 30% del Salario Mínimo, Vital y Móvil por cada bombero informado por la Asociación Mutual, con liquidación trimestral.

De esta manera, quedó establecido el mecanismo de cálculo y liquidación, por lo que corresponde garantizar el cumplimiento de los pagos en los plazos previstos.

Finalmente, además de solicitar el pago urgente del aporte adeudado, el proyecto insta al Gobierno provincial a adoptar las medidas administrativas necesarias para que los sucesivos desembolsos se realicen al término de cada período trimestral, tal como establece la legislación vigente.