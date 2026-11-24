En una extensa entrevista radial, el rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), Luciano Filipuzzi, detalló el cronograma de obras que se proyecta para los próximos años atento a una mejora presupuestaria. También confirmó que desde sectores afines al gobierno provincial lo contactaron con vistas a una posible candidatura para la Intendencia de Paraná.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Filipuzzi se manifestó “contento por las últimas noticias que hemos tenido en relación a la cuestión presupuestaria, sobre todo de obras que se puedan llevar en el ámbito de la Universidad. Hemos obtenido un incremento importante que nos va a permitir concluir, por lo menos en lo que hace a la zona Paraná, la cantidad de aulas suficientes para abarcar la totalidad de nuestros requerimientos de aulas para alumnos”.

Recordó que “hemos decidido que se rediseñaran las obras que estaban en trámite para que sean solamente aulas en la primera etapa para priorizar que los estudiantes tengan lugar de cursado y no vayan de una escuela para otra. Así que en este caso podríamos avanzar en lo que es el campus y otras obras que nos permitirían un caudal de aulas para todo lo que es el área Paraná, que es el área más grande de la provincia, con 21.000 estudiantes sobre 31.000 que es el total”.

Respecto del interior de la provincia, detalló que “la primera obra importante fue en Concepción del Uruguay, que tiene un edificio de hace muchos años, de cuando el ahora intendente José Lauritto era vicegobernador y faltaría una parte para la Facultad de Gestión y Humanidades, que están en escuelas, pero todo lo que es Tecnología está y es la obra más importante que tiene la Universidad. Además, se está terminando y casi seguro el cursado del año que viene ya se inicie en Ramírez, dando la solución total a esa sede de la localidad donde están las carreras de Bioimágenes, Laboratorio y demás. Allí en el hospital que se está readecuando hay siete aulas. Hay un poco de todo, se van haciendo otras obras en el interior en algunos casos y hemos priorizado el tratar de solucionar en Paraná por el caudal del alumnado”.

Aclaró que “lo que es Paraná incluye a Oro Verde porque está planificado lo que es el edificio del campus que son 16 aulas; dos aulas más en Tecnología con dos baños porque ha crecido tanto Tecnología que se está usando hasta los sábados de la tarde y hasta se hace cola para entrar al baño, es decir que la necesidad hace a la urgencia porque la cantidad de estudiantes que están teniendo más el uso exhaustivo que se está haciendo constantemente de las aulas hace que ya no estén dando abasto, por eso era prioritario hacer dos baños de varones y mujeres más dos aulas que se van a agregar. Y la novedad es que en la Escuela Alberdi, que es otro edificio propio nuestro, ahí se están diseñando lo que eran los viejos internados, que hoy están desocupados y que puede remodelar”.

Apuntó que allí “serían aproximadamente entre 14 y 16 aulas, que está la construcción, que habría que cambiar aberturas, piso, revoques, remodelar todo eso, y los baños también. Son obras que van a llevar año y medio o dos años, pero estamos hablando de unas 16 aulas en el campo y otras 14 más en Alberdi, lo que nos daría la solución para, por lo menos, que se puedan abandonar los espacios de escuelas del CGE que se están utilizando”.

“Tenemos un master plan y ahí vamos a ir viendo, porque tenemos un edificio propio en Villaguay que habría que readecuar en algunos sectores para que se pueda hacer un uso más intensivo, que es la idea posterior, pero que no está en este plan de obra que son 3.700 millones de pesos. Calculamos que a medida que se vaya avanzando en estas obras, se irán pidiendo las próximas.

“Algunas de estas obras están calculadas a un año y si el Niño y las lluvias no las demora y se terminara en el año, se podría al otro año ir pensando –pero habría que tener el proyecto técnico terminado- en alguna obra para iniciarse. Yo creo que la sede que debería continuar también por tamaño es la de Concepción del Uruguay. Pero hoy no está previsto, porque primero vamos a avanzar con estas que mencioné. De mantenerse el nivel de inversión es importante porque nos permitiría avanzar a medida que vamos terminando, porque estas obras las termina encarando la UADER y solamente el Ministerio de Infraestructura nos presta lo que son las inspecciones por una cuestión muy técnica que no la tenemos nosotros, y las certificaciones, certifican hasta cuánto es el avance de obra, pero el resto, la licitación, la publicación, llevar adelante todo, lo hace la UADER”, comentó.

Detalló que “nos dijeron que va a estar la plata y ya está en el Ministerio de Infraestructura analizándose el convenio marco que tenemos que hacer con ellos; el expediente ya pasó por Economía, lo aprobó el Consejo Superior y hoy ya está en el Ministerio de Infraestructura. Si ellos lo terminan devolviendo rápido, estaríamos publicando el llamado a licitación del campus, lo que está atrás de La Baxada, ahora en diciembre, y lo que es la obra de Oro Verde de las dos aulas y el baño estaríamos aprobando el proyecto técnico en Consejo Superior los primeros días de diciembre, y estamos empezando a elaborar el proyecto técnico de las aulas a remodelar que nos va a llevar unos dos meses y medio, pero estamos dentro de lo previsto del año. La idea es que el total de eso, que no se nos escape ni un peso porque es ultra necesario que se lleven adelante”.

En el mismo sentido, comentó que “días pasados hicimos un convenio con la Unión Entrerriana de Hockey sobre patines y ellos van a desarrollar dentro del ámbito del campus un playón que va a ser de uso compartido a través de un comodato y que a ellos les va a permitir desarrollar las prácticas de hockey, torneos, etc., y a nosotros desarrollar otros deportes como vóley, básquet, y otros deportes más que están ahí previstos en el convenio que se está firmando. Así que estamos con varios frentes que se van a iniciar en febrero”.

En otro orden de temas, se refirió a los concursos docentes y sostuvo que “es uno de los temas que vengo planteando desde hace bastante; ahora estábamos con la evaluación externa y fue uno de los planteamientos. Ahora estamos con el sistema SACAU, acomodando todas las carreras a un sistema nuevo que se ha impuesto desde Nación, y yo estoy pidiendo y lo vamos a tratar en el Consejo Superior – no sé si va a llegar a este o al próximo- un plan o programa de concursos a llevarse adelante. Es decir que cada una de las facultades haga un programa de los concursos que quieren encarar y que proyecten cómo encarar esos concursos en un plazo determinado, a fin de ponerle un poco de avance a eso porque es algo que ya me venía preocupando porque hay mucho interino, pero a lo que se están refiriendo es a los ordinarios, que no es una cuestión menor”.

Respecto del convenio que UADER firmó en agosto de 2025 con dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) para generar una cátedra abierta de pensamiento liberal, Filipuzzi confirmó que “no hemos tenido avances en eso; se hizo en ese momento el convenio, después obviamente eso para avanzar debería haberse concretado con propuestas, etcétera, pero no se llevó adelante y quedó ahí”. “He hablado con ellos (los dirigentes de LLA) por otros temas que ellos han planteado o preguntado por ahí por algunas agrupaciones de ellos porque nosotros tratamos de garantizar que todos puedan expresarse o estudiantes que se referencian con La Libertad Avanza, pero no en avanzar en una cátedra o una charla o algo que pudiese ser en ese sentido”, sentenció. Asimismo, apuntó que “la diputada Rebeca Fleitas es bonaerense y no es docente de la Universidad” y sostuvo que no hubo otros partidos que pidieran lo mismo: “Si vienen no tenemos ningún problema, nos encanta que se discuta y se analice. Ha habido otras cátedras abiertas como una trotskista, pero en este sentido, no”.

Finalmente, sobre una posible intención de ser precandidato a intendente, Filipuzzi reveló: “Nos están hablando, no voy a negar que tenemos equipo y todo eso, pero hoy por hoy no hemos tomado una decisión definitiva al respecto. Uno de los problemas que se tiene a la hora de encarar eso es el tema de los equipos técnicos para poder abordar lo que es la Municipalidad, de eso es lo que más nos sobra a nosotros y es lo que menos problemas tendríamos porque en todas las áreas ya lo hemos tenido y tenemos el proyecto que hemos hecho en la Universidad y a ese modo de gestionar poder llevarlo al municipio, pero todavía no hemos avanzado”.

“Obviamente los que nos han hablado son más del sector que tiene que ver con el gobierno provincial, pero entiendo que es una decisión que va a corresponder hoy al gobernador, si no hay PASO y todo eso, y me parece que estar alentándonos por ahora creo que es demasiado pronto. Habría que ver los tiempos que se están manejando para llevarlo adelante. No lo negamos, pero tampoco lo aseveramos”, concluyó.