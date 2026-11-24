El gobernador Rogelio Frigerio envió a la Legislatura un proyecto de reforma parcial del Código Electoral de Entre Ríos (Ley 11.190) cuyo eje central es la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el proceso electoral de 2027. La iniciativa no deroga las primarias: las suspende “exclusivamente” para ese año.

Sin PASO, la selección de candidatos quedará en manos de los partidos y alianzas, que deberán definirla según sus propias cartas orgánicas. El proyecto también establece que las elecciones generales provinciales se realicen el primer domingo de junio de 2027, o bien en simultáneo con las nacionales.

En el mensaje que acompaña el proyecto, el Ejecutivo sostiene que la suspensión responde a “la necesidad imperiosa de adecuar coyunturalmente nuestros mecanismos electorales a la realidad económica y social actual, dotando al sistema político de mayor austeridad, razonabilidad y eficiencia institucional”.

Por qué suspender las PASO, según el Gobierno

El Ejecutivo aclara que la iniciativa “no implica una revisión a la estructura y principios electorales de la provincia, sino la adopción de una cláusula de excepción acotada en el tiempo, motivada por razones objetivas de coyuntura económica y de eficiencia en el uso de los fondos públicos”.

Según el texto, la organización de las primarias “demanda un despliegue presupuestario, logístico y operativo de gran magnitud para el erario provincial”. Frente a eso, el Gobierno plantea que los recursos deben canalizarse “hacia las funciones esenciales y prioritarias de la gestión pública”.

El mensaje también apela al clima social: “En un contexto de creciente distanciamiento entre la ciudadanía y la política, tenemos la responsabilidad de escuchar las demandas de la sociedad y revisar aquellas prácticas que implican un esfuerzo económico significativo para los contribuyentes”. Y recuerda que medidas similares fueron adoptadas por otras provincias y por el Gobierno nacional para las elecciones legislativas de 2025.

El proyecto no informa cuánto cuesta organizar las PASO ni cuánto se ahorraría con su suspensión.

Punto por punto: qué establece el proyecto

1. Suspensión de las PASO solo en 2027

El artículo 1° suspende, exclusivamente para el proceso electoral de 2027, el régimen de primarias para la selección de candidatos a cargos provinciales, municipales, comunales y de juntas de gobierno. Para eso deja sin efecto, solo para ese año, 28 artículos del Código Electoral. Donde la ley mencione “precandidaturas”, deberá leerse “candidaturas” en el marco de las elecciones generales.

2. Elecciones generales el primer domingo de junio

El nuevo texto del artículo 67 establece que las elecciones provinciales, municipales, comunales y de juntas de gobierno se realicen el primer domingo de junio de 2027, o bien en forma simultánea con las elecciones nacionales. La convocatoria deberá hacerla el Poder Ejecutivo, o en su defecto la Legislatura, con una antelación no menor a 130 días.

3. Los partidos eligen a sus candidatos

El artículo 3° establece que la selección de candidatos será “competencia exclusiva y excluyente” de los partidos y alianzas, que deberán hacerla según sus cartas orgánicas, estatutos y reglamentos internos. Será su responsabilidad garantizar los derechos políticos y el cumplimiento de la Constitución y el Código Electoral.

4. Una sola lista por categoría

Cada agrupación podrá presentar una sola lista por categoría, y cada candidato podrá competir en una sola categoría. No se permitirán listas adheridas a las de otras agrupaciones. Además, quienes participen en las internas de un partido no podrán ser candidatos por otra agrupación en las generales.

5. Nuevo calendario electoral

Al pasar de dos instancias a una, el proyecto readecua los plazos del proceso. Según el Ejecutivo, los cambios fueron consensuados con las autoridades electorales. Los principales plazos, contados antes de la elección general, son:

Padrón provisorio: podrá confeccionarse hasta 180 días antes.

podrá confeccionarse hasta 180 días antes. Alianzas electorales: deberán pedir su reconocimiento hasta 90 días antes.

deberán pedir su reconocimiento hasta 90 días antes. Símbolos y colores para la Boleta Única: hasta 85 días antes.

hasta 85 días antes. Presentación de listas: con una antelación no menor a 80 días, con las fotos de los candidatos.

con una antelación no menor a 80 días, con las fotos de los candidatos. Audiencia de exhibición de la Boleta Única: al menos 65 días antes.

al menos 65 días antes. Padrón definitivo: deberá publicarse al menos 50 días antes.

6. Antecedentes penales y deudores alimentarios

El Tribunal Electoral verificará de oficio los requisitos de los candidatos. Si falta el Certificado de Antecedentes Penales, intimará a la agrupación por única vez a presentarlo o a reemplazar al candidato en 48 horas; si no lo hace, la lista no se oficializará. El mismo criterio se aplicará si algún candidato figura en el Registro de Deudores Alimentarios.

7. Topes más bajos para los gastos de campaña

El proyecto reduce el límite de gastos electorales, en sintonía con la legislación nacional:

Categorías provinciales (gobernador, vicegobernador, senadores y diputados): hasta una Unidad Arancelaria Jurista (Ley 7.046) por cada 200 electores habilitados.

(gobernador, vicegobernador, senadores y diputados): hasta una Unidad Arancelaria Jurista (Ley 7.046) por cada 200 electores habilitados. Categorías municipales y comunales: hasta una Unidad Arancelaria por cada 400 electores.

hasta una Unidad Arancelaria por cada 400 electores. Aportes privados: ninguna persona podrá aportar más de 40 Unidades Arancelarias por campaña. Los candidatos podrán aportar de su patrimonio hasta el doble de ese monto, y las personas jurídicas tendrán el mismo tope.

8. La Justicia electoral federal, a cargo de la elección

Uno de los cambios más relevantes es operativo: el Juzgado Federal con Competencia Electoral de Entre Ríos asumirá las tareas operativas, administrativas y logísticas de las elecciones de 2027, en articulación con los organismos provinciales. Esa delegación queda condicionada a la firma de un convenio o a la aceptación expresa de las autoridades electorales federales.

El juzgado federal también tendrá a su cargo la oficialización de las boletas, incluidos el diseño, la aprobación y el control de la Boleta Única Papel para las categorías provinciales, municipales y comunales, en coordinación con el Tribunal Electoral provincial y las juntas municipales. Sus resoluciones podrán apelarse ante la Cámara Nacional Electoral.

9. Audiencia de prueba de impresión de la Boleta Única

Se crea una audiencia de verificación de la prueba de impresión de la Boleta Única Papel, dentro de los cinco días posteriores a la aprobación del modelo de cada circuito. Podrán participar las autoridades electorales y los apoderados de las agrupaciones.

10. Plazos judiciales breves

El proyecto fija plazos breves para los recursos. Las resoluciones de las juntas electorales municipales podrán apelarse dentro de las 24 horas ante el Tribunal Electoral, que resolverá en 48 horas. El Superior Tribunal de Justicia tendrá cinco días para resolver las apelaciones contra el Tribunal Electoral, y todos los recursos se concederán con efecto devolutivo.

11. Contratación directa

El artículo 9° faculta al Poder Ejecutivo y al Tribunal Electoral a realizar las contrataciones necesarias para el proceso electoral “mediante el mecanismo de contratación directa, por vía de excepción en la modalidad libre elección por negociación directa”. También los autoriza a firmar convenios con la Justicia federal y a prever las partidas presupuestarias necesarias.

12. Aplicación supletoria

En todo lo que el proyecto no prevea, regirá el Código Electoral provincial y, en su defecto, el Código Electoral Nacional y las acordadas de la Cámara Nacional Electoral.