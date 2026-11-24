La Cámara de Senadores de Entre Ríos recibió tres proyectos clave para la agenda legislativa de fin de año: el Presupuesto provincial 2027, la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) y la autorización al Ejecutivo para aceptar la integración del Banco Entre Ríos.

Las iniciativas fueron giradas a comisión para su análisis. Mientras el oficialismo pretende avanzar con su tratamiento antes de que termine el año, desde la oposición advirtieron sobre la importancia política de modificar un régimen electoral que todavía no se estrenó. Además, se prorrogó el período de sesiones hasta el 14 de febrero.

La Cámara Alta comenzó a transitar una etapa decisiva de la agenda legislativa impulsada por el gobierno de Rogelio Frigerio. El proyecto de Presupuesto 2027 fue girado a la comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el senador oficialista José Vergara, mientras que la iniciativa para eliminar las Paso pasó a Asuntos Constitucionales y Acuerdos, conducida por el peronista Juan Pablo Cosso.

En paralelo, ingresó el proyecto que autoriza al Poder Ejecutivo a aceptar la integración del Banco Entre Ríos, en el marco de una reorganización societaria, según se informó, no modificaría las condiciones contractuales vigentes como agente financiero de la provincia.

El oficialismo busca aprobar el Presupuesto antes de fin de año

El presidente del bloque oficialista, Rubén Dal Molín, sostuvo que "sin duda que el Presupuesto debe estar antes de fin de año, porque si no lo único que hacemos es recargar administrativamente a nuestros propios compañeros de trabajo con una tarea que no nos corresponde". En ese sentido, explicó que "si usted no aprueba el Presupuesto, se debe reconducir, y esto es una doble tarea para luego, cuando se apruebe".

"Nosotros tenemos entendido que lo vamos a aprobar antes de fin de año porque es nuestra responsabilidad y es un respeto hacia las direcciones de administración de cada uno de los organismos del Estado", remarcó.

Respecto de la integración bancaria, Dal Molín dijo que "dentro de las condiciones del Agente Financiero simplemente se señalaba que, en caso de alguna modificación en Casa Central, el agente financiero debía comunicarlo y nosotros, fundadamente, aceptarlo", explicó y apuntó: "No se modifican para nada, en ningún momento, las condiciones contractuales. Nosotros sabemos que el Banco Entre Ríos es un banco comercial y que seguramente, en términos de sus estrategias comerciales, hace esta integración".

El legislador anticipó que el asunto podría resolverse en las próximas reuniones de comisión. "Es una ley muy sencilla, es un solo artículo donde se autoriza al Ejecutivo a firmar este convenio. En particular, no debería demorarnos mucho", indicó.

La oposición cuestiona que se modifique una ley electoral que todavía no se aplicóPor su parte, el presidente del bloque Frente Más para Entre Ríos, Víctor Sanzberro, señaló que la bancada peronista todavía no definió una posición sobre las tres iniciativas."No hemos charlado políticamente porque recién están ingresando. Mañana vamos a estar abordando la cuestión del Presupuesto, escucharemos la posición del ministro. Tuvimos una pequeña reunión de bloque, pero fueron simples aproximaciones", explicó.

Sin embargo, puso especial atención en la propuesta del Ejecutivo para eliminar las Paso, al advertir que implica revisar una legislación recientemente sancionada."La reforma política es un tema con volumen político, por supuesto. A todos nos llama poderosamente la atención que no hayamos podido estrenar el régimen electoral que aprobamos en diciembre de 2024", cuestionó.

La observación del legislador apunta a que el oficialismo pretende introducir modificaciones sustanciales en las reglas electorales provinciales antes de que el nuevo sistema haya tenido su primera aplicación.

En cuanto a la integración del Banco Entre Ríos, Sanzberro confirmó que la oposición recibió planteos de los trabajadores del sector.

Fuente: AIM digital.