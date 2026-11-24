El fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional movilizó a 1.410.000 turistas en todo el país, con un impacto económico directo de $332.557 millones. La cifra de viajeros fue un 17,4% menor que la del mismo feriado de 2025, y el gasto total cayó un 30,3% en términos reales.

En Entre Ríos, el movimiento fue muy dispar entre destinos, con reservas que oscilaron entre el 25% y el 78%. Villa Elisa encabezó la ocupación provincial, mientras que la agenda se apoyó en unas 20 fiestas populares, entre ellas la Fiesta Nacional del Asado con Cuero en Viale.

Así surge del relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que atribuyó buena parte de la caída a que el feriado de 2025 tuvo cuatro días, frente a los tres de este año, y a la cercanía con los feriados extraordinarios por la visita del papa León XIV a comienzos de noviembre.

Los números del feriado

Turistas: 1.410.000, un 17,4% menos que en 2025.

1.410.000, un 17,4% menos que en 2025. Impacto económico: $332.557 millones, con una caída real del 30,3%.

$332.557 millones, con una caída real del 30,3%. Gasto diario promedio por turista: $118.770, un 3,1% menos que en 2025, descontada la inflación.

$118.770, un 3,1% menos que en 2025, descontada la inflación. Estadía promedio: dos días, por encima del feriado del 12 de octubre (1,8) pero por debajo del de noviembre de 2025 (2,3).

Según CAME, la baja respondió a la combinación de menos viajeros, estadías más cortas y un consumo diario algo menor “en una economía recesiva, donde las propuestas gratuitas y las actividades al aire libre ofrecieron alternativas para distintos presupuestos”.

Cómo le fue a Entre Ríos

Villa Elisa mostró las mejores perspectivas de la provincia, con una ocupación hotelera estimada del 78%, un gasto promedio de $115.850 por turista y de $67.250 por excursionista, y una estadía media de 2,2 días. La actividad se complementó con ferias de emprendedores y propuestas en las bodegas de la zona.

En el resto de los destinos, las reservas fueron las siguientes:

Victoria: 58%.

58%. Colón: 50%.

50%. Gualeguaychú: 47%.

47%. Nogoyá: 45%.

45%. Chajarí: 25%.

CAME describió un escenario de demanda moderada, con expectativas de mejorar los niveles iniciales mediante contrataciones de último momento.

Fiestas populares en toda la provincia

Las fiestas y los encuentros gastronómicos tuvieron un rol central, con alrededor de 20 acontecimientos durante el descanso. En Viale se realizó la 24ª Fiesta Nacional del Asado con Cuero, con gastronomía, música y actividades tradicionalistas, y Rosario del Tala celebró la Fiesta del Choripán Entrerriano.

Pueblo General Belgrano fue sede de la Fiesta Provincial de las Costumbres Argentinas; Federación organizó la Fiesta Regional de la Cerveza Artesanal, y Yeso Oeste, la cuarta edición del Festival de la Empanada. También hubo un Fogón Entrerriano en El Pingo, el Pre Cosquín en Ubajay y la Fiesta de la Tradición en Urdinarrain.

En Gualeguaychú, la agenda combinó gastronomía, carnaval y deporte: la tercera edición de Expo Chef en los Galpones del Puerto, el 4° Encuentro Batuque en el Corsódromo, un motoencuentro, el festival GualeJazz, una feria del vino con más de 60 etiquetas de más de 20 bodegas y la carrera nocturna Megarun. En Colón, la Feria al Parque se extendió durante las tres jornadas en el entorno del Parque Quirós.

Además, la provincia aprovechó el feriado para lanzar la temporada de verano 2027 con la campaña “Entre Ríos, Friendly por Naturaleza”, que reúne 70 destinos con termas, playas, naturaleza, carnavales, gastronomía, vinos y propuestas para viajar con mascotas.

Las tendencias del fin de semana

El informe destacó varias tendencias:

Reservas de último momento: las contrataciones se concentraron cerca de la fecha de salida, lo que favoreció las escapadas espontáneas pero generó incertidumbre entre los prestadores.

las contrataciones se concentraron cerca de la fecha de salida, lo que favoreció las escapadas espontáneas pero generó incertidumbre entre los prestadores. Peso de los excursionistas: las visitas por el día sostuvieron la actividad gastronómica y comercial. En Santa Fe, por ejemplo, hubo más de 75.000 excursionistas frente a unos 37.000 turistas alojados.

las visitas por el día sostuvieron la actividad gastronómica y comercial. En Santa Fe, por ejemplo, hubo más de 75.000 excursionistas frente a unos 37.000 turistas alojados. Consumo heterogéneo: las propuestas gratuitas, las ferias y las actividades al aire libre permitieron viajar sin aumentar demasiado el presupuesto familiar.

las propuestas gratuitas, las ferias y las actividades al aire libre permitieron viajar sin aumentar demasiado el presupuesto familiar. Micros en alza: la venta de pasajes de ómnibus de larga distancia creció un 48% respecto de un fin de semana habitual de noviembre, según Plataforma10.

la venta de pasajes de ómnibus de larga distancia creció un 48% respecto de un fin de semana habitual de noviembre, según Plataforma10. Anticipo del verano: varias provincias lanzaron campañas y beneficios para estimular reservas para la temporada 2027.

El acumulado del año

En 2026 se registraron diez fines de semana largos, sin contar los feriados extraordinarios por la visita papal. Excluyendo también el del 9 de julio, que coincidió con las vacaciones de invierno, en nueve fines de semana largos se movilizaron 14.339.094 turistas, con una estadía promedio de 2,3 días y un gasto diario de $111.537 por persona. El impacto económico acumulado superó los $3,7 billones.

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