El paro docente de 48 horas que comenzó el martes 24 de noviembre en Entre Ríos dejó dos lecturas opuestas sobre su alcance. Según el Consejo General de Educación (CGE), la presencialidad en las escuelas de los 17 departamentos superó el 80%: ocho de cada diez docentes asistieron a trabajar.

El organismo informó que el dato surge del relevamiento oficial realizado mediante su sistema de monitoreo digital, y sostuvo que la asistencia garantizó “el dictado de clases y el normal funcionamiento de las instituciones educativas en todo el territorio entrerriano”.

Desde el gremio, en cambio, dieron una cifra muy distinta. “Por el turno de la mañana estamos entre un 70 y un 75% de adhesión a la medida de paro”, afirmó la secretaria adjunta de Agmer, Lía Fimpel, en declaraciones a Elonce.

La versión del Gobierno

Desde el CGE destacaron que los datos de la primera jornada “confirman la continuidad de la tendencia sostenida a lo largo del ciclo lectivo, donde la amplia mayoría de la docencia optó por permanecer en las aulas frente a las medidas de fuerza convocadas”.

Además, la vocal del CGE Carla Duré confirmó que a los docentes que adhieran al paro se les descontarán los días no trabajados.

La versión del gremio

Para Agmer, la adhesión expresa el malestar salarial. “Es un rechazo genuino de la docencia en toda la provincia porque el salario no alcanza”, sostuvo Fimpel, según publicó Elonce.

La dirigente recordó que los cuatro sindicatos rechazaron la última propuesta salarial y cuestionó que los aumentos no alcancen por igual a activos y jubilados. También señaló que no hubo nuevos contactos con el Gobierno desde la suspensión de la última audiencia.

“Queremos seguir discutiendo y vamos a hacerlo por todos los medios posibles. La lucha sigue, no se termina, la docencia está de pie”, afirmó.

Por qué paran los docentes

La medida, convocada por Agmer y a la que adhirió AMET, se extiende hasta el miércoles 25 de noviembre. Los gremios rechazan la decisión del Gobierno de cerrar la negociación y otorgar el aumento por decreto, luego de que la docencia rechazara la oferta salarial en la audiencia del 13 de noviembre.

El incremento dispuesto es del 4% general desde noviembre, y el salario del cargo testigo pasa de $910.000 a $1.000.000. Según Agmer, es la quinta vez en el año que el Gobierno impone un aumento por decreto. “La imposición de un aumento por decreto no reemplaza la discusión salarial ni da respuesta a los reclamos de la docencia”, sostuvo el gremio en un comunicado.