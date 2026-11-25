El diputado provincial y precandidato a gobernador del Partido Justicialista (PJ) de Entre Ríos, Juan José Bahillo, criticó fuertemente el proyecto de reforma electoral que elimina las PASO en la provincia y apuntó contra un “oportunismo” de Rogelio Frigerio. También habló de la postura del PJ ante este escenario.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Bahillo reconoció que “el gobernador tiene la facultad de la discrecionalidad para adelantar o no las elecciones, para ir con el cronograma electoral nacional o para adelantar, y lo hicimos nosotros en su momento” y analizó que “para adelantarse había una ley a instancias del Poder Ejecutivo Provincial, en este caso del gobernador Frigerio, que fue sancionada en el 2024 prácticamente por unanimidad y que establecía determinados mecanismos: PASO en mayo y generales en el último domingo de octubre. En ese marco, (Gustavo) Bordet adelantó, en algún momento lo hizo (Jorge) Busti bajo otra modalidad, pero no suspendió las PASO – que es una herramienta de la democracia para mí muy buena- y no cambió la fecha de las elecciones generales. Lo que hicieron los otros gobernadores es totalmente distinto a la iniciativa que tiene el gobierno provincial porque acá no solo que es adelantamiento, sino que son cambios de reglas a último momento, porque se suspenden las PASO que son una herramienta de participación ciudadana para la selección de los candidatos en la interna”.

En tal sentido, consideró que “siempre una decisión con participación ciudadana es mucho más transparente y asertiva que una mesa chica de pocos dirigentes o la lapicera y la discrecionalidad que pueda tener cuando se está a cargo del oficialismo, ya sea a nivel provincial o a nivel local. En eso, es claramente es un retroceso en las calidades democráticas en nuestra provincia, suspender las PASO. Y eso no lo hizo ningún gobernador anteriormente, el primero que lo hace es Rogelio Frigerio”.

Agregó que “adelantar las elecciones generales del 26 de junio al 6 de junio habla claramente de una cuestión meramente oportunista y electoral. ¿Qué le puede cambiar a Frigerio en términos electorales 20 días? No seamos ingenuos, acá lo que le cambia es que se definen las autoridades del gobierno provincial, desde el gobernador hasta los concejales, el 6 de junio y el cierre de listas desde Presidente hasta diputados nacionales –en nuestro caso nos tocará seguramente los cierres de lista de cada partido de los posibles candidatos a diputados nacionales- por lo general es entre el 10 y el 15 de junio. Es decir que las adelanta con una mirada meramente especulativa y de negociación de la política, cambia reglas de juego institucionales por generar mejores condiciones de negociación política partidaria y mirando las ventajas particulares de un partido altera la institucionalidad porque le quedan libres cinco lugares en la lista de diputados nacionales para después negociar con La Libertad Avanza, con los radicales o con los distintos grupos que conforman su espacio político”.

“Adelantar 20 días es nada más que para descalzar el cierre de la elección provincial de las listas de diputados nacionales y tener una alternativa más. Y me preocupan dos cosas: primero, que la agenda legislativa del gobierno provincial en vez de estar pensando en medidas de emergencia, la atención a los sectores que la están pasando mal, los 13.000 puestos de trabajo que se perdieron, las 1.300 empresas que cerraron, el problema que tienen la mayoría de nuestras economías regionales, el tema del Niño, está pensando en la ingeniería electoral, mirándose a sí mismo. Y lo otro que transmite es una debilidad electoral, porque el gobierno provincial se sentiría con toda la fortaleza política y electoral, no estaría cambiando las reglas de juego de esta manera, que claramente favorecen al oficialismo provincial, en este caso al gobierno de Rogelio Frigerio”.

Consultado por la resolución de la interna del peronismo, Bahillo admitió que “es un tema porque los plazos que deja este proyecto de ley son muy estrechos, aunque todavía hay que aprobarlo, pero quedan muy pocos plazos para resolver todo el tema de las internas si las hubiera y hay que generar un cronograma interno porque más allá de si se logra consenso o no a nivel provincial, no se van a lograr consensos a nivel local a lo largo y a lo ancho de la provincia, hay municipios que van a tener internas, es lógico; y quizás a nivel provincial tengamos internas con lo cual hay que armar la ingeniería para esa eventualidad”.

“Para eso la convocatoria tiene que ser alrededor del 18 de diciembre, días más, días menos, con lo cual nos quedan muy pocos días. No me quiero meter ni adelantar postura, porque esto tiene que ser una decisión del PJ y yo no integro el Consejo Provincial, pero los partidos políticos podrían resolver ahora hacer interna cerrada, no a padrón abierto. Por lo cual retrocedemos aún más en términos de calidad democrática y de participación ciudadana. Ni siquiera esa cuestión deja salvada la ley que presenta Frigerio. Y hay dos cuestiones centrales que tienen que ver con especulaciones electorales y con ventajitas electorales: suspender las PASO y adelantar las fechas de las elecciones generales”, resumió.

En este contexto, en cuanto a los diálogos con el resto de los precandidatos, indicó: “Yo tengo buen diálogo con Gustavo Bastián, vamos a suponer que nos ponemos de acuerdo con Gustavo Bastián y hay una fórmula única a nivel provincial, pero eso no quita que haya que dejar fijadas reglas para la interna para los municipios y las comunas que tenemos, que son más de 100 distritos electorales”.

“Las internas se estarían realizando a mediados de febrero, la presentación de listas a mediados de enero o algo así. La convocatoria debería ser alrededor del 18 o 20 de diciembre. Es irrisoria la fecha que deja este cronograma que arma el gobierno provincial a partir del proyecto de ley, que indudablemente está pensado solo sobre la base de la conveniencia de ellos y no sobre la base de tener una mejora en el sistema democrático y que sea con mayor participación ciudadana. Una ley que mandó Frigerio, que aprobamos todos, que no alcanzó a debutar en términos deportivos, ya la alteran y la modifican. La verdad es que no ha habido desde el 2013 hasta acá un retroceso de estas características en términos de calidad democrática e institucional, eliminando las PASO”, analizó.

Consultado por el acompañamiento que tendría el proyecto en la Legislatura, opinó que “el oficialismo tiene los votos porque inclusive las dos senadoras (que eran del peronismo) hicieron bloque aparte, por lo menos Gladys Domínguez y no recuerdo bien si también Nancy Miranda, pero en Diputados tienen la mayoría, y además (Roque) Fleitas ya había presentado un proyecto de suspensión de las PASO, no de modificación del cronograma electoral, con lo cual yo creo que el proyecto que se presentó va a salir”.

Advirtió que “si bien algunas voces del oficialismo hablan en potencial, no seamos ingenuos. Si hacen toda esta movida, meten un proyecto de ley y marcan este retroceso en términos democráticos e institucionales es porque van a sacar la ley y es porque van a adelantar; no van a hacer todo esto para después no adelantar. Ya hay una decisión política inequívoca de adelantar las elecciones, que no está mal hacerlo y yo no lo critico, lo que sí me parece que está mal y que es incorrecto es cambiar las reglas de juego seis meses antes, y en algunas cosas que empiezan ahora es casi un mes antes”.

Respecto de los dichos del gobernador respecto a que “es un exceso” que se deba votar “hasta cinco veces en 2027”, Bahillo planteó que “si vamos con el cronograma electoral y quizás votamos una sola vez. Acá con esta modificación del Frigerio, en vez de cinco podemos votar cuatro veces, al eliminar una. Si él adhiere al cronograma nacional y se suspenden las PASO a nivel nacional, estaríamos votando una sola vez en octubre. Si a Frigerio tanto le preocupa molestar a la gente –que para mí no es una molestia que la gente vaya a votar porque es un debate cívico que tenemos todos- no debería perturbarlo porque si él quiere que la gente participe menos y vaya menos a votar, debería adherir al cronograma electoral nacional que suspende las PASO de agosto y quedan las generales de octubre y eventualmente un balotaje. Si ese es el problema, vayamos a octubre y votamos una sola vez”.

De todos modos, advirtió que “nosotros desde el peronismo nos vamos a ordenar igual, yo no tengo ninguna duda. Esto generará un poco más de inconveniente, un poco más de trabajo, tenemos que fortalecer los diálogos, construir mayor confianza entre los distintos sectores del peronismo, pero la fuerza electoral que va a tener el peronismo no se va a alterar por esto. En este caso, modificaremos nuestras líneas de trabajo en función de estos tiempos y nos haremos cargo”.

Explicitó que “en el año 2023 Frigerio ordenó su espacio político en una interna con (Pedro) Galimberti con participación ciudadana obligatoria que fueron las PASO; al PRO allá en el 2015 cuando se conformó lo ordenaron las PASO entre la línea del mendocino Sanz y la de (Mauricio) Macri. Pero cuando llegan al poder, indudablemente al eliminar las PASO se elimina esa herramienta en la cual no decide el gobernante quién es el candidato ni decide el aparato, ni decide el partido, sino que decide la gente, y si elimino las PASO me queda como presidente del partido, en este caso como oficialismo provincial, muchas más herramientas, muchos más recursos de todo tipo, y fortalece en la negociación de la interna. Porque ahí se ve forzada una negociación antes de ir a la interna, que quien está en el oficialismo indudablemente tiene mucha más fortaleza y tiene mucha más herramienta. Esto se puede también dar en los oficialismos de los municipios donde nosotros somos gobierno, pero donde mayor se da esta situación que mejora la fortaleza de negociación –no seamos ingenuos-, mejora las herramientas y la posición dominante que puede tener en una negociación política es a nivel provincial, para resolver la interna de ellos”.

No obstante, reiteró: “Nosotros nos adaptaremos y daremos la elección que tenemos que dar, yo me permito ser muy optimista a nivel nacional y provincial, después las realidades locales son distintas, pero hay un clima de desánimo importante, lamentablemente. A uno no le gusta hacer política sobre la base de que a la gente le vaya mal, pero hay una desilusión importante en la gente porque el gobierno provincial no ha estado a la altura de las expectativas que generó allá por el 2023 y las medidas del gobierno nacional indudablemente le han perjudicado notablemente la economía a los hogares de los entrerrianos. Vemos un descontento muy importante que entendemos, y por lo que me dice la gente, en gran parte se va a traducir en una modificación del voto. Hay mucho para trabajar, hay mucho para ver todavía, pero en estas primeras semanas estamos percibiendo eso”.

Por último, consultado por el modo de capitalizar ese descontento, Bahillo sostuvo que “estos son tiempos de resolución de internas y después vendrá el tiempo de hablarle a la sociedad, por eso creo que hay que resolver la interna cuanto antes, porque aquí hay que hablarle a la gente y no discutir por el metro cuadrado de poder nuestro”.

“Creo que la primera cuestión es que hay que revincular al peronismo y reconstruir la confianza del peronismo por la gente y para eso primero hay que acercarse y tener una actitud y una voluntad de escucha muy fuerte. Podemos hablar de un montón de medidas y para eso va a ser la campaña electoral que ya la estamos pensando, hay equipos técnicos que la están trabajando y que el peronismo tiene cuadros técnicos para elaborar proyectos en todas las áreas de gobierno, pero lo primero que tenemos que hacer es reconstruir la confianza de la gente con el peronismo. Por algo nos votaron durante 20 años y ahora hay que reconstruir esa confianza porque yo puedo tener el mejor proyecto con el mejor candidato, con un proyecto creíble y confiable, pero si no hay un vínculo de confianza con la gente y que realmente ese vínculo se traduzca en el voto por una esperanza de tener una vida mejor, la tarea va a estar incompleta. Por eso me parece que la primera tarea es más una cuestión humanística que de temas técnicos. Nosotros tenemos propuestas en términos productivos para todos los sectores, conozco la agenda productiva, porque conozco las fortalezas de las economías regionales de nuestra provincia, tanto las fortalezas para el mercado interno como para el mercado externo, políticas que tienen que ver con el agregado de desarrollo de valor, con creación de nuevos puestos de trabajo, generar todo ese tipo de condiciones. Y después políticas públicas de salud, de educación, entre otras cosas. Estamos abarcando todo el abanico y para eso tenemos las capacidades para tener políticas superiores, sin lugar a dudas, de las que tiene el actual gobierno de Frigerio”, concluyó.