Los trabajadores del Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná convocaron a un paro de actividades sin concurrencia al lugar de trabajo para este miércoles, de 6 a 24, manteniendo las guardias mínimas.

La medida de fuerza se realiza “con la intención de que el Ministerio de Salud nos vuelva a convocar”, explicó el delegado gremial y secretario de Derechos Humanos de ATE, Matías Passi. Y cuestionó que “hace un año tuvimos una reunión y nunca más pudimos retomar el diálogo”. El objetivo del diálogo que se busca es “poder plantear sobre la mesa una serie de problemas muy concretos que tenemos los trabajadores de la salud mental y que queremos solucionar para poder volver a garantizar la atención de calidad que se da a los pacientes”.

Los trabajadores exigen un salario digno frente a la pérdida del poder adquisitivo. Además, denuncian el vaciamiento de equipos tras las renuncias y jubilaciones de profesionales que no fueron reemplazados, generando una fuerte recarga horaria en los servicios.

También reclaman el cumplimiento efectivo de la Ley Nacional de Salud Mental, la asignación del 10% del presupuesto total de Salud para el área (actualmente cercana al 8,4%) y el cese del vaciamiento de dispositivos, así como la reparación urgente de equipamiento esencial en el laboratorio y el lavadero del hospital; además de garantías edilicias mínimas ante la llegada de las altas temperaturas.

“Ha sido un año muy duro, muy difícil en lo que tiene que ver con la política de Salud Mental en la provincia, que tiene índices que duplican la media nacional en materia de suicidio, y la demanda en la atención del sector público en salud mental no ha parado de crecer”, advirtió Passi ante el sitio Página Gremial.

“En el marco de la declaración de Urgencia de Salud Mental por parte del Gobierno, lo que nosotros vemos es que esa urgencia no se traslada a los recursos. Hay una falta de contratación de profesionales y de apertura de dispositivos sustitutivos que vayan por fuera de la atención del hospital monovalente”, mencionó. Además, cuestionó el proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, “que atenta con el espíritu y la perspectiva de atención en Derechos Humanos que tenemos históricamente en esta provincia”.

Demanda que desborda

En este marco, Passi advirtió que la demanda asistencial en el hospital creció exponencialmente debido a la crisis económica, lo que provocó el colapso del servicio de admisión con entre 200 y 250 personas en lista de espera. En las últimas semanas se decidió cerrar las admisiones y sólo atender situaciones urgentes por guardia, y tampoco se están otorgando turnos para los pacientes que ya se atendían en el Hospital Escuela.

En el Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná prestan servicio alrededor de 400 trabajadores entre profesionales, enfermeros, administrativos y obreros de maestranza; entre 60 y 70 personas se encuentran allí internadas y por mes por consultorios externos se atiende a otras 3.000 personas.

“Este paro tiene que ver con la culminación de un proceso de asambleas y manifestaciones con cortes de calle, con pedidos de audiencia al Ministerio de Salud para poder abordar la situación y la problemática en salud mental, que afecta tanto a los usuarios como a los trabajadores”, remarcó Passi.

Renuncias que debilitan los equipos de atención

“En contrapartida a esto, hemos tenido renuncias de profesionales. Son 10 en lo que va del año, en profesionales especializados en salud mental, como psicología y psiquiatría. Esto debilita la capacidad de atención del hospital”, enfatizó el dirigente gremial.

“En ese sentido, la admisión, que es la puerta de ingreso al hospital en lo que tiene que ver con iniciar tratamientos, dejó de funcionar por la falta de capacidad para destinar y distribuir a los profesionales, por falta de profesionales y para poder comenzar los turnos”, explicó Passi.

Sostuvo que “esto ha hecho que la admisión tuviera que cerrar y las atenciones se realicen únicamente por guardia, lo cual es un problema muy grande, dado que la atención por guardia está abocada a lo que tiene que ver con las urgencias y no al comienzo de tratamientos”.

“También la cuestión salarial, que está por debajo de la canasta básica, y las condiciones laborales —todo lo que tiene que ver con la infraestructura y la reparación de aparatología clave en el hospital— hacen que las condiciones laborales en el hospital se vean muy dificultadas, por lo cual nosotros hemos tomado esta medida”.

Quién cuida a quienes nos cuidan

Durante 2025 se contabilizaron 288 suicidios en la provincia, alcanzando una tasa de 20,8 casos cada 100.000 habitantes (casi el doble de la media nacional, que se ubicó en 11,8). En 2024 la tasa provincial había sido de 19,8 cada 100.000 habitantes.

La problemática mantiene niveles críticos: solo en enero de 2026 se registraron 28 casos en el territorio entrerriano, y en ciudades como Concordia se reportaron 30 muertes por esta causa durante el primer semestre del año.

En un contexto de alta demanda en salud mental, la mirada, la escucha y el tejido de redes de los trabajadores de la institución, sostienen a ese otro que pide ayuda.

La crisis de la salud mental no solo impacta en quienes necesitan atención, sino también en quienes todos los días sostienen esa tarea. En el Hospital Escuela, los trabajadores acompañan situaciones de dolor, incertidumbre y elevada carga emocional, muchas veces en condiciones que dificultan su propia labor.

En ese escenario, una pregunta atraviesa el reclamo y excede las demandas laborales: ¿quién cuida a quienes cuidan?