El órgano partidario se reunió para analizar la situación institucional y la decisión del Ejecutivo provincial de suspender las Primerias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Dijeron que “Frigerio va en contra incluso de sus propios principios con tal de perjudicar al peronismo y a todos los partidos que sean opositores”, y aseguraron que, si finalmente se suspenden las primarias, “el peronismo va a garantizar elecciones internas para elegir a nuestros candidatos”.

En la tarde del martes, el Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos llevó adelante un encuentro en el que analizó el escenario político que se configura a partir del ingreso a la Cámara de Senadores del proyecto del Gobierno que suspende las PASO y modifica la fecha de elecciones para el 2027.

En ese sentido, cuestionaron que “se viene especulando hace meses con la fecha y la forma en que las y los entrerrianos vana elegir a sus representantes el año que viene, da la sensación de que quieren ganar las elecciones antes del día de la votación, armando leyes a su medida sentados en un escritorio”, y agregaron, “las elecciones se ganan con gestión, cumpliendo lo que se prometió, resolviendo los problemas de la gente”.

“En 2022, Frigerio era diputado y se expresaba contra la posible suspensión de las PASO”, recordaron y citaron: “En ninguna democracia seria del mundo se cambian las reglas a un año de las elecciones y mucho menos para favorecer intereses particulares, decía el gobernador en aquél momento, parece que hoy sus convicciones cambiaron y ya no le preocupa la seriedad y el compromiso con las reglas de la democracia”, acotaron.

Según entienden, “la suspensión de las PASO tiene como principal objetivo perjudicar al peronismo y todos los sectores que sean oposición”. A su vez, aseguraron que, si se suspenden las primarias, “el Partido Justicialista va realizar internas para elegir a sus candidatos y candidatas”.

Departamental Concordia

En otro orden de cosas, el Consejo resolvió aprobar la propuesta para la normalización del Consejo Departamental Concordia elevada por la Comisión Normalizadora designada para ese fin. De esa manera quedó habilitada una nueva composición de la Departamental que podrá comenzar a funcionar a partir de la publicación de dicha resolución en la web del partido.