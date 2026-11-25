La dirigente radical Lucía Varisco cuestionó la suspensión de las PASO que impulsa el gobierno de Rogelio Frigerio para las elecciones de 2027. “Yo también ya he dado mi opinión, incluso públicamente, insistiendo en que se deben respetar las PASO, que hoy en día es la manera para definir candidatos”, afirmó.

Para la referente del Movimiento Unidad Radical, las primarias se volvieron imprescindibles con el armado de coaliciones. “En su momento también fueron criticadas, pero hoy creo que el contexto de coaliciones hace que sea una herramienta que es útil para la democracia”, sostuvo.

Varisco dialogó con Un martillo para darle forma, por Radio Plaza, luego de conocerse el proyecto del Ejecutivo que suspende las primarias solo para 2027 y deja la selección de candidatos en manos de los partidos y alianzas.

De las internas partidarias a las coaliciones

La dirigente explicó por qué, a su entender, las PASO son hoy necesarias. “Antes, las internas se resolvían de manera intrapartidaria. Justamente era eso: cada candidato era elegido en forma primaria por sus afiliados, y ese era el candidato que luego iba a la elección general. Una vez que comenzaron a hacerse las coaliciones, como hoy lo vemos, en las que todos los partidos forman parte de coaliciones, ha sido la herramienta por la que se han elegido los candidatos”, recordó.

“Las reglas las manejan otros”

Consultada sobre si será precandidata a intendenta de Paraná, en un escenario en el que ya se lanzaron otros dirigentes, Varisco evitó confirmarlo. “Como para todo, hay tiempo; la política también tiene sus tiempos y hoy creo que no es momento de campaña”, respondió. Y recordó: “Nosotros en particular tuvimos una participación importante en el 2023, y seguimos construyendo a partir de eso”.

Según explicó, su espacio aguarda la definición del método de selección. “Ahora lo que estamos esperando como espacio político es la definición de las reglas de juego dentro de esta coalición. Al no haber primaria abierta, simultánea y obligatoria, ¿cuál va a ser la herramienta o la manera para elegir los candidatos? Y ahí se tomará la decisión definitiva”, señaló.

Y dejó una crítica para quienes ya lanzaron candidaturas: “Creo que, para quienes se largan ahora, es bastante complejo decir que uno va a ser candidato cuando después las reglas las manejan otros. En ese sentido, creo que tenemos que ser muy responsables, muy serios. Por supuesto que las ganas de participar siempre están: el Movimiento Unidad Radical siempre participó, desde la llegada de la democracia, en esta ciudad”.

La interna radical de 2025

Varisco recordó que su espacio no participó de la interna partidaria realizada el año pasado para definir candidatos a las legislativas. “Entendíamos que era una elección que no llevaba a ningún lado y que esos candidatos después no iban a estar en la boleta final, y fue justamente lo que pasó. Se elegía candidato a senador y a diputado, y después el radicalismo no tuvo candidato a senador. Hacer ese tipo de acciones me parece que es muy poco responsable”, cuestionó.

“Estamos en vereda opuesta”

Sobre un eventual acuerdo de gobierno con La Libertad Avanza, la dirigente fue clara. “Yo creo que el radicalismo no tiene nada que ver ideológicamente con las ideas de La Libertad Avanza: todo lo que tiene que ver con la educación pública, la salud pública, lo que está pasando hoy con los sectores más vulnerables, con las personas con discapacidad. En eso, el radicalismo siempre ha tenido una impronta social muy fuerte, y entendemos que estamos en vereda opuesta”, sostuvo.

Aunque admitió que “hay que sostener una gobernabilidad”, aclaró que esa es su posición personal y la de su espacio. A nivel nacional, el Movimiento Unidad Radical forma parte de Evolución, junto a Leonel Chiarella, Maximiliano Pullaro y Martín Lousteau, “y la posición es absolutamente firme respecto de esto”.

Varisco recordó que su sector ya se opuso a la alianza con LLA en el congreso partidario de 2025, pero que esa postura perdió la votación. “Siendo orgánicos, hubo que respetar”, explicó. Y anticipó que la definición para 2027 “llevará un gran debate” dentro del radicalismo.

“No compartimos con quienes hacen silencio”

La dirigente reclamó definiciones claras a su partido. “Hoy en día la sociedad nos exige a quienes hacemos política que sentemos postura. No es lo mismo estar de un lado o del otro, y mucho menos hacerse el distraído sin decir posición. Nosotros estamos a favor de la educación pública, queremos que se cumpla con el financiamiento a las universidades, como con tantas otras luchas que hemos dado en la calle. Ahora, no compartimos con quienes hacen silencio”, afirmó.

Finalmente, sobre el lugar del radicalismo en las fórmulas de 2027, sostuvo: “Los espacios hay que sostenerlos, sin duda. Creo que el radicalismo hoy también tiene que construir de abajo hacia arriba. Tenemos muchas localidades para recuperar dentro de la provincia, donde tenemos dirigentes radicales que ya han sido intendentes o que ya han peleado y que conocen su municipio”. Y cerró: “Hoy la realidad del partido es esta: hay que trabajar desde donde estamos”.