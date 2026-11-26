El dirigente Álvaro Gabás cuestionó con dureza al gobernador Rogelio Frigerio por impulsar la suspensión de las PASO para las elecciones de 2027 y lo acusó de priorizar su futuro político por sobre la gestión. “Lo único que le importa es la reforma electoral de suspensión de PASO, para asegurarse la reelección en la gobernación”, sostuvo.

Para Gabás, el proyecto que el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura “constituye una muestra de cuáles son los temas que hoy ocupan un lugar central en la agenda del gobernador”. “Frigerio debería ocuparse de los problemas de los entrerrianos, en lugar de distraer su gestión con la suspensión de las PASO”, planteó.

Los conceptos forman parte de un comunicado difundido por Gabás, en medio del debate que abrió el proyecto de reforma electoral del oficialismo provincial.

“Fue elegido para gobernar Entre Ríos”

El dirigente contrapuso la iniciativa con la situación económica de la provincia: “Mientras las familias hacen enormes esfuerzos para llegar a fin de mes, los trabajadores reclaman recomposición salarial, los comerciantes enfrentan la caída del consumo y los sectores productivos necesitan políticas de acompañamiento, el oficialismo concentra energías en modificar las condiciones de la competencia electoral”.

“Frigerio fue elegido para gobernar Entre Ríos, no para convertirse en un administrador de la agenda electoral de su espacio político”, remarcó. Y agregó: “Su responsabilidad institucional es defender los intereses de la provincia, reclamar los recursos que corresponden, exigirle respuestas al Gobierno nacional y construir políticas públicas que permitan mejorar las condiciones de vida de los entrerrianos”.

Las preguntas que le dejó al gobernador

Gabás le reclamó a Frigerio que explique su plan de gestión. Según planteó, el gobernador “debería explicar qué estrategia tiene para enfrentar la caída de la actividad económica, cómo piensa recuperar el empleo privado, qué inversiones realizará en infraestructura y de qué manera garantizará la sustentabilidad de los sistemas de salud, educación y seguridad social”.

“El problema de Entre Ríos no es si sus dirigentes van a elegir candidatos mediante PASO o a través de otros mecanismos partidarios. El problema es que hay miles de entrerrianos que necesitan trabajo, salarios dignos, mejores servicios públicos, rutas transitables, hospitales que funcionen y oportunidades para desarrollar sus proyectos de vida”, afirmó.

“La primera prioridad debe ser la gente”

En el cierre del comunicado, el dirigente apuntó al sentido de la política: “La política tiene que recuperar el sentido de sus prioridades. Y la primera prioridad de cualquier gobernador debe ser la gente”.

“Frigerio debería comprender que el tiempo político de un gobernador no puede estar absorbido por las especulaciones electorales, las negociaciones entre aliados o las modificaciones de las reglas de competencia partidaria. Su responsabilidad es mucho más importante: conducir una provincia que necesita respuestas”, concluyó.