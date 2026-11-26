El gobernador Rogelio Frigerio participó del lanzamiento de una herramienta de financiamiento especial del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) por un monto superior a los 25.000 millones de pesos, destinada a 18 municipios entrerrianos afectados por las emergencias climáticas. Esta iniciativa permitirá financiar hasta el 100 por ciento de la adquisición de maquinaria vial y equipamiento para recuperar infraestructura local, fortalecer los servicios públicos y sostener la actividad productiva.

El anuncio tuvo lugar en el Centro de Convenciones Malvinas Argentinas de Gualeguaychú, con la participación del presidente del BICE, Evert Van Tooren; el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico; y más de 20 intendentes de la provincia.

La línea especial de leasing, por un monto superior a los 25.000 millones de pesos, busca fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos locales ante las recientes emergencias climáticas y acompañar las tareas de reconstrucción. Las operaciones disponen de un límite de 1.400 millones de pesos por distrito, una tasa de Tamar + 6 por ciento y plazos de devolución de hasta 48 meses.

Al respecto, el gobernador Frigerio resaltó el rol del organismo bancario en la coyuntura actual al decir que "el BICE es un banco que tiene el objetivo de financiar la producción, pero en este caso tiene una mirada especial sobre los gobiernos que necesitan asistencia específica en este contexto de la creciente".

En ese marco, ponderó la importancia estratégica de contar con fondos para renovar el parque automotor golpeado por la emergencia: "Me parece una buena idea destinar 25.000 millones de pesos a comprar maquinaria. Todos los que gobernamos sabemos la necesidad de cambiar las máquinas que tenemos, ya que se compra una y enseguida se rompe otra". En ese sentido, mencionó la compra histórica que se hizo de maquinarias para Vialidad.

Finalmente, concluyó señalando la conveniencia de las condiciones crediticias vigentes al precisar que "estamos hablando de créditos de hasta 48 meses a una tasa Tamar + 6 por ciento que hoy está por debajo de la inflación. El leasing es una herramienta muy ágil que tenemos que aprovechar. Estamos frente a una oportunidad y creo que hay que aprovechar esa visión del BICE", concluyó.

Por su parte, el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, valoró el acompañamiento institucional de las autoridades provinciales: "Gracias Rogelio por siempre visitarnos con algo tan importante y que a todos los intendentes nos interesa acceder a este tipo de créditos que son para bienes capital", y extendió su agradecimiento a los directivos de la entidad crediticia "por haber elegido Gualeguaychú para contarles a nuestros colegas estas líneas que necesitamos y son tan beneficiosas".

Finalmente, el presidente del BICE, Evert Van Tooren, explicó que hizo posible esta línea especial al señalar que "Argentina atraviesa una transformación donde el sector privado es el motor de crecimiento, y tras ordenar las cuentas del banco y generar superávit, volcamos esos recursos en créditos productivos".

Refiriéndose a la problemática concreta de las inundaciones en la provincia, remarcó el compromiso con los gobiernos locales. "Entendemos muy bien la situación, sabemos que las inundaciones dañan la infraestructura y son ustedes los primeros que tienen que darle una respuesta a los vecinos y empresarios locales para que sigan produciendo".

Destacó luego "al equipo de Rogelio Frigerio y del Ministerio del Interior de la Nación porque han trabajado con los equipos de nuestro banco para quitar instancias burocráticas y hemos hecho más largo el plazo de pago a 48 meses para que todo sea mucho más ágil".

Precisó luego las facilidades implementadas para acelerar el uso de los fondos al destacar a herramienta del leasing "porque se puede financiar el 100 por ciento del bien y los recursos de ustedes los pueden utilizar para otras urgencias".

Finalmente, aseguró que "Entre Ríos es uno de los motores de crecimiento de Argentina y vamos a seguir trabajando junto a los empresarios que siguen creyendo e invirtiendo en nuestro país", dijo.

Impacto del BICE en Entre Ríos

El programa refuerza la presencia del BICE en la provincia, donde durante la actual gestión provincial ya se han aprobado cerca de 60.000 millones de pesos en créditos para empresas locales, 4.000 millones de pesos bajo la modalidad Valor Producto para el sector agropecuario y una operación de leasing reciente por 370 millones de pesos destinada al municipio de General Campos.

Participaron también del acto subsecretario de Economías Regionales y Pequeños Productores de la Nación, Martín Soto; el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo; legisladores, presidentes municipales de distintas localidades de Entre Ríos, funcionarios provinciales y municipales, y autoridades del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).