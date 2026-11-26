El ministro de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, Manuel Troncoso defendió la suspensión transitoria de las elecciones primarias, estimó que su organización representa un costo de entre 10.000 y 12.000 millones de pesos y cuestionó que los contribuyentes deban financiar las internas partidarias.

En una entrevista realizada por Daniel Enz para el programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral), también abordó el calendario electoral de 2027, la relación con La Libertad Avanza, las negociaciones salariales con los gremios, la distribución de recursos a los municipios, la transparencia institucional y las deudas pendientes en educación. Además, dejó una definición sobre su futuro político: no piensa en una candidatura para 2027, aunque reconoció su interés por la construcción política en Concordia y, a mediano plazo, por la intendencia de esa ciudad.

La discusión sobre la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) ocupa un lugar central en la agenda política entrerriana. Manuel Troncoso procura separar la herramienta electoral de las circunstancias que justificaron su utilización en otros momentos. Su argumento no desconoce el papel que tuvieron las primarias en la construcción de Juntos por Entre Ríos y en la conformación del actual gobierno. Sin embargo, sostiene que las decisiones institucionales deben responder a las condiciones de cada coyuntura.

“Las herramientas son herramientas. No son un código de piedra o una ley”, afirmó. Y agregó que una medida que en determinado contexto resultó conveniente puede dejar de serlo cuando cambian las circunstancias. En esa línea, mencionó el cansancio social frente a la sucesión de elecciones y la compleja situación económica que atraviesan tanto la provincia como sus habitantes.

Para el ministro, convocar a la ciudadanía a votar cinco veces en un año constituye un exceso. También consideró injusto que los contribuyentes deban afrontar los costos de las dificultades de los partidos para resolver sus propias candidaturas. La estimación que presentó es contundente: entre 10.000 y 12.000 millones de pesos para una elección primaria provincial.

El destino alternativo de esos recursos constituye otro de los argumentos de su defensa. Troncoso comparó esa suma con la posibilidad de adquirir maquinaria vial, pintar una docena de hospitales del tamaño del de Villaguay o asfaltar 30 kilómetros de rutas. “La democracia no descansa en una PASO. La democracia descansa en el ejercicio de la voluntad popular”, sintetizó. Aclaró, no obstante, que la iniciativa no implica eliminar definitivamente las primarias: se trata de una suspensión transitoria, sin prohibir que puedan recuperarse en otro momento.

La conversación con Daniel Enz también ingresó en el terreno de las alianzas electorales. Sobre el vínculo con La Libertad Avanza (LLA), Troncoso aseguró que el oficialismo no pretende distribuir candidaturas como resultado de un reparto de espacios. “Lo que no queremos hacer es lotear”, explicó. La intención -destacó- consiste en reunir a los mejores dirigentes de cada sector alrededor de un programa común y evitar un regreso a los 20 años de gobiernos justicialistas. Respecto del calendario electoral, reconoció que personalmente preferiría unificar las elecciones, aunque advirtió sobre las dificultades que puede generar una votación concurrente con dos boletas diferentes.

En materia de transparencia, confirmó que las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios están publicadas y defendió la creación de una Oficina de Ética Pública como instrumento para agilizar los pedidos de información. Reconoció, sin embargo, que la administración provincial todavía debe perfeccionar sus mecanismos de respuesta. “Antes había un oscurantismo tremendo. Hoy no hay oscurantismo”, comparó, al tiempo que admitió que la experiencia reciente constituye un aprendizaje institucional.

Uno de los pasajes más sensibles en la entrevista con Daniel Enz, apareció al abordar la negociación salarial docente. Troncoso justificó los aumentos por decreto ante la falta de acuerdo con los sindicatos y sostuvo que el Gobierno debe considerar al conjunto del sistema educativo, no solamente a las organizaciones que participan de la mesa paritaria. Admitió que un docente podría haber perdido alrededor de 10 puntos de salario y anticipó que la discusión de febrero deberá abordar esa situación. “Es una deuda pendiente”, admitió. También mencionó la necesidad de revisar las condiciones laborales y la distribución del personal auxiliar en las escuelas.

En cuanto a la infraestructura educativa, informó que durante los casi tres años de gestión se intervino el 64% de los establecimientos escolares con obras. Sobre los reclamos por las refacciones durante el receso, confirmó que existe un plan de trabajo para el verano, aunque consideró imposible resolver todas las necesidades antes del comienzo de clases.

La relación financiera con los municipios y la Nación también formó parte de la entrevista en “Cuestión de Fondo”. El ministro rechazó que exista una distribución excesivamente discrecional de los recursos provinciales y mencionó asistencias a localidades como Feliciano y Federación. Reconoció -a su vez- las restricciones presupuestarias actuales y cuantificó en aproximadamente 16.000 millones de pesos las obligaciones que la provincia mantiene en proceso de resolución con el PAMI.

Hacia el final, la entrevista ingresó en una dimensión más personal. Consultado sobre 2027, Troncoso descartó una candidatura inmediata. Sin embargo, no ocultó sus aspiraciones políticas en Concordia: “Me interesa Concordia, la intendencia. Me interesa la construcción en Concordia”. También respondió sobre una eventual incorporación al Poder Judicial ante una hipotética propuesta de Rogelio Frigerio. La califica como una posibilidad que no forma parte de ninguna conversación concreta.

Su definición final conservó un margen de apertura: se considera cercano al gobernador y aseguró que estará donde lo necesite. Pero, por ahora, su horizonte político inmediato permanece en Concordia. Una respuesta que, en el contexto de una provincia que comienza a discutir su próximo escenario electoral, aporta una señal sobre los movimientos y las expectativas dentro del oficialismo entrerriano.

-Usted dijo hace un mes que Juntos por Entre Ríos “es un producto de las PASO”. ¿Por qué lo que les sirvió en 2023 para ordenar la interna ahora hay que suspenderlo?

-Lo que dije era que nuestro gobierno es en gran medida un producto de las PASO. Juntos por Entre Ríos es preexistente a una PASO. El gobierno nuestro se debe en gran medida a la construcción, si se quiere diagonal del poder y del gobierno desde una PASO. Acá es lo que para mí es muy interesante de analizar. Y he escuchado algunas de las declaraciones del diputado (Juan José) Bahillo, que es un referente, un dirigente que respeto mucho, la persona seria. Las herramientas son herramientas. No son un código de piedra o una ley. Las herramientas son herramientas que hay que ponerse en un contexto determinado. Algo que en un momento sirvió puede no servir y algo que en un momento puede ser pernicioso en otro no lo es. Yo pensaba cuando veía estos fragmentos, la entrevista con ustedes… el aislamiento, por ejemplo… el aislamiento es malo el encierro humano, pero en una pandemia puede ser algo bueno. Te puede prevenir la enfermedades. Puede cortar la transmisión de la enfermedad. Eso como ejemplo, llevando el plano sanitario. Pero, las cosas se ponen en su contexto. Nosotros lo que venimos viendo es que la gente está hastiada de votar. Tenemos enfrente, por delante, una calamidad como El Niño que todavía podemos intentar prevenir. Podemos abordar el tema, pero no sabemos todavía la cuantía del daño hasta que el daño no llega.

-Felizmente, algo retrocedió en estos días el agua-

-Sí, felizmente. Pero, es exorbitante para nosotros el control de la naturaleza. Entonces yo digo, ¿por qué? Y acá voy, porque también en un comunicado que sacó el PJ, decía algo así como que ahora nosotros íbamos en contra de otras ideas para perjudicarlos a ellos. Precisamente, para mí es el centro de la discusión. Una discusión como la que queremos llevar adelante no es en virtud de lo que quieren los partidos políticos o lo que no están imposibilitados, es lo que quiere y lo que necesita la gente. No tenemos la verdad. Pero, estamos convencidos que hacer ir a votar a la gente en un contexto económico complejo -en un contexto complejo económico también para el gobierno provincial- cinco veces en un año… a mí me parece un exceso. Y me parece una picardía que la falta o la incapacidad de los partidos políticos de darse su interna y debatir sus propios candidatos y votarlos … que la tengan que pagar todos los contribuyentes. La verdad que eso me parece un exceso.

-En 2023 cuando Gustavo Bordet esperó hasta el último día y decidió no desdoblar cuando casi todas las provincias desdoblaban, ustedes se quejaron. Cuestionaron también que Bordet no los consultó. ¿Cuánto se ven de distintas las cosas siendo gobierno y siendo oposición?

-Posiblemente se deban con más responsabilidad. Lo mismo le puede caer al PJ haciendo oposición. Cuando tenés que gobernar, tomar decisiones o tenés una tendencia a tomar decisiones con mayor lado de responsabilidad y, además, acá hay un tema que se interesante analizar: las PASO no vienen… ahora funcionamos en Argentina muchísimos años sin PASO. Pero, no es una verdad revelada. Por ahí mañana conviene usar las PASO otra vez. Por eso no cancelamos las PASO. No las anulamos. No las prohibimos. Las suspendimos transitoriamente. Son medidas o decisiones temporales, no es algo permanente.

- ¿Y cuánto cuesta realmente una paso provincial? Por ahí Rogelio Frigelio habló de 5.000 millones de pesos.

-Entre 10 mil millones y 12 mil millones de pesos.

- ¿A qué se va a destinar ese ahorro?

-Ese dinero equivale más o menos a la maquinaria de Vialidad, como las que presentamos el otro día en la presentación que hizo el gobernador junto a intendentes. Con ese dinero podemos pintar más o menos 12 hospitales del tamaño del de Villaguay, por ejemplo. Podemos asfaltar 30 kilómetros de rutas. ¿Y hay que usarlo a ese dinero para que todos los contribuyentes vayan a dirimir lo que los partidos no pueden dirimir? Esa es la pregunta que hago yo. La democracia no descansa en una PASO. La democracia descansa en el ejercicio de la voluntad popular y cómo los partidos interpreten esa voluntad popular y la llevan adelante. Los partidos políticos también se tienen que hacer cargo de la democracia. Nosotros, por ejemplo, queremos suspender la PASO, pero vamos a ser internas en muchísimas localidades. Nosotros vamos a ser internas en algunas localidades que entendemos que hay que hacerlas. Si vamos a una interna con el reglamento que le pongamos al frente para hacerlas y llevarlas adelante, pero demostrando también que se pueden hacer internas sin que sea una PASO en lo inmediato.

¿Teme alguna reacción negativa en el gobierno nacional al definir el desdoblamiento? Porque sería obvio que es en parte para despegarse de los problemas que pueda cargar también la figura de Javier Milei. ¿Lo charlan con los aliados de La Libertad Avanza o no se habla ese tema?

-Ha habido muchos diálogos del gobernador con el jefe de Gabinete de Ministros, que se resume en un profundo vínculo de confianza. Pero, si me permitís ahí, en lo personal, por ejemplo, a mí, hablo desde lo personal, a mí me gustaría más unificar que hablar. Va en consonancia con lo que vengo diciendo anteriormente. En lo personal, antes por ahí me inclinaba más, por qué no… Ahí lo complejo que tendría es que tenés que votar con dos sumas diferentes en una elección concurrente. Eso por ahí termina generando un incordio para la ciudadanía y los vecinos. Ese parece un temor que tengo, pero no está para nada descartada esa posibilidad. De hecho, por ejemplo, yo era diputado opositor, voté un cambio de cronograma electoral, lo que hacía pensar que era de desdoblada y terminaron de unificar a último momento.

- ¿Van hablando algo con los libertarios? Hablan de esta cuestión de decir o ver lugares, incluso pensando en la elección, o eso todavía no es un punto al que se llegó.

-Nosotros lo que no queremos hacer es lotear. ¿Qué es lotear? Bueno, cuatro diputados, para estos sectores. Nosotros lo que estamos convencidos que desde lo programático no queremos volver al pasado. Y para no volver al pasado necesitamos de lo mejor de cada espacio. No volver al pasado y a los gobiernos anteriores, los de 20 años de gobierno justicialista: eso es lo que no queremos volver. Y una manera buena de no volver a eso es no lotear, no lotear los cargos. Yo creo que hay muchísimos municipios que van a estar presentando, vamos a estar presentando una oferta electoral municipal. Por alguien de La Libertad Avanza a la cabeza y, obviamente, habrá algunos diputados, no sé, eso habrá que hablarlo oportunamente. Pero, sí queremos los mejores dirigentes ocupando la lista de la mejor manera para seguir avanzando con el modelo que estamos traccionando en la provincia.

-Con el proyecto de ética pública de ya tiene la sanción del Senado. En Diputado pasaría sin mayores problemas. Con esta nueva ley, las declaraciones juradas de los ministros y funcionarios deberán estar en Internet de manera completa y accesible para cualquier ciudadano. Usted publicaría hoy la suya.

De hecho, la tengo. Y todos los funcionarios la debemos tener subida. Está subida la de todos los funcionarios, eso es seguro. Lo chequeé el otro día.

- ¿Quién va a controlar a la oficina de ética pública? ¿Van a tener una independencia real del Poder Ejecutivo? ¿Qué es lo que tiene que controlar?

-La oficina de Ética Pública… el que se encarga del control es el Ejecutivo: Son los dos organismos que prevé la Constitución, que son el Contador y el Tribunal de Cuentas. Y, obviamente, está el control judicial. Lo que hace la oficina de ética pública es intentar llevar adelante de facilitar lo que es todo lo que son los pedidos de la información y demás que esté todo a disposición de lo que pasó con ANÁLISIS y los pedidos de acceso a la información pública. Una oficina que agiliza y pone rápidamente en la mesa todos los pedidos que tiene. Pero, es imposible no pensar que no esté en la órbita del Poder Ejecutivo.

-Hoy por hoy, digamos con el diario del lunes, podrán reconocer que no tenían todo aceitado para responder los pedidos de acceso a la información pública. No estaban preparados, nos parece.

-Creo que la vocación política y la voluntad siempre estuvo clara. Y el gobernador siempre lo destacó incluso en campaña. Hay muchísimas cuestiones que obviamente se llevan adelante. Y lo de ustedes fue un buen “bautismo”. Me parece que ahora entran en una práctica, una ingeniería que, claro, permite que lo pueda hacer, cuando estás haciendo algo nuevo, Un hecho nuevo, obviamente, es muchas veces ensayo-error. Antes había un oscurantismo tremendo. Hoy no hay oscurantismo. Eso creo que es lo destacable. Iremos mejorando porque todo es perfectible.

-Vamos al tema paritario y salarios. Otra vez el aumento para los docentes será por decreto como lo fue en mayo y en septiembre. ¿Se puede seguir llamando paritarias a una negociación que termina siempre por decreto?

-Termina en decreto porque hay una negativa persistente. No es que nosotros damos aumento por decreto como regla. Nosotros convocamos a la paritaria y la verdad que ahí es muy feo lo que sucede, porque tenés dos posibilidades: seguir insistiendo en una paritaria que puede ser eterna y tener a muchísimos docentes de rehén de esa paritaria, o dar el aumento por decreto. Nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar y eso implica tener una visión de 360 grados. Yo no tengo que pensar solamente en los sindicatos que están sentados ahí, que representan el 40% de los docentes. Tengo que pensar en el 100% de los docentes. Es un universo eso. Y ante las reiteradas negativas del sindicato o de los sindicatos, hay gente que necesita un aumento. Y la verdad que creo que es algo destacable, porque a nosotros nos serviría … saben qué, dijeron que no, háganse cargo de lo que está pasando, no doy nada. El gobernador es responsable, a pesar de eso damos el aumento por decreto igual. Damos el aumento por decreto porque estábamos convencidos de que el docente, que también somos plenamente conscientes de que tuvo un deterioro salarial, también tenemos que comprometernos a lo que podemos dar y lo que podemos dar es esto y obviamente estamos con la mirada puesta en febrero para intentar hacer una muy buena paritaria y que el docente empiece a recuperar lo que perdió.

-Con un 4% de un piso de un millón de pesos, ¿cuánto perdió un docente frente a la inflación 2026? ¿Tienen ese número?

-Es un cálculo. Creo que la discusión de la paritaria, que hay que empezar a fines de enero, va a versar sobre precisamente eso. Pero, es posible que quizás un docente haya perdido 10 puntos de salario.

-ATE y UPCN también rechazaron el 4%. ¿Va a haber decreto para los estatales?

-Bueno, ahí nos pidieron seguir discutiendo algunas “cositas”, así que posiblemente nos estemos juntando en estos días. Pero, por pedido expreso de las entidades gremiales. Pero, sí se liquida el 4%, pero vamos a terminar discutiendo algunas otras cosas.

-Siendo un año electoral, ¿cómo se garantiza que la obra pública y los fondos a los municipios no se distribuyan con un criterio político partidario?

-Siendo lo más justo y equitativo posible.

-Usted es consciente que hay muchas críticas que remarcan que Frigerio ha tenido un cambio en su lógica. Todos valoraban el hecho de que cuando fue ministro del Interior, ayudó. Por ejemplo, Gustavo Bordet asumió y no tenía para pagar los sueldos y desde la Nación -Frigerio mediante- le se le enviaron los tres meses de sueldos. Con Enrique Cresto intendente de Concordia, mantuvo una muy buena relación para continuar con obras. Y ahora como que Frigerio ha cambiado y Municipios como Paraná y Villaguay, ya no reciben como los municipios oficialistas.

-Y yo les digo lo que me para a mí es una infidencia. No voy a “quemar” a nadie porque no soy “botón”. Pero, se imaginarán la cantidad que me dicen a mí en privado: “Che Manuel, la verdad que gracias, nos están dando una mano”. Y después salen a decir otra cosa porque el Partido o alguien les exige que digan otra cosa. Creo que es la dialéctica. Sinceramente, puede ser que haya algún caso concreto que no hubiésemos dado algo o no hayamos sido equitativos. Hace poco estuve en Villaguay con Adrián Fuertes. Estamos dando una mano muy grande para terminar obras en Feliciano. Estamos dando una mano muy grande al intendente de Federación en muchísimas cosas. Yo no siento que haya algo excesivamente discrecional en eso. También es cierto que cuando el gobernador era el ministro del Interior, había muchos más recursos de los que tenemos ahora. Y como te digo también digo que muchos intendentes nuestros dicen: “Che, ¿cuándo viene lo nuestro?” Y la verdad que en líneas generales el gobernador, en esto es muy claro, los municipios en líneas generales están mucho mejor que la provincia en términos económicos. Nosotros partimos de la base con un costo hundido muy grande.

- ¿Cómo está hoy la relación financiera con la Nación? ¿Llegan los ATN, se van pagando las deudas? El ministro de Salud nos reconoció la deuda que tiene el PAMI con los hospitales. ¿Cómo está esa relación?

-Estamos bien. Un caso es el del PAMI. Es un caso reciente que teníamos obligaciones solidarias recíprocas que había llevado adelante la OSER y ahí como obligación solidaria, cuando una de las partes que compone la obligación solidaria ejecuta 100% de la obligación; a la otra le corresponde el 50% que no puso. Y ahí, por ejemplo, estamos terminando con PAMI de armar. Bueno, son alrededor de 16.000 millones de pesos. Con la Caja de Jubilaciones pasó algo similar, con los excedentes de la Comisión Técnica Mixta también… me parece que hay un cumplimiento.

-Educación, UADER, el Consejo General de Educación dependen de su Ministerio, ¿Cuál es la principal deuda que reconocen en educación a tres años de gestión?

-En verdad, por Constitución es autónomo el Consejo General de Educación, hay un control de la administrativa jurídica. Deuda, dijeron deuda.

-Hablamos de deuda en general, no hablo de deuda económica.

-Sí, yo creo que hay algunas cuestiones, porque desde lo pedagógico hay que seguir trabajando. Pero, vi el otro día las pruebas a aprender. Nuestra provincia es una de las provincias que más creció en Literatura y Matemáticas. Eso fue muy grato. Veo a los centros de estudiantes muy comprometidos. Veo a los docentes muy comprometidos con la educación, y fíjate que Agmer sacó un paro de 48 horas y lo veíamos complejo porque quedaba un fin de semana extralargo, de casi 5 días Y el presentismo fue cercano a un 80%. Así que vemos que el sistema, obviamente. anda, camina. Creo que una deuda -que yo lo reconozco- es ver cómo podemos hacer para que el docente no pierda su poder adquisitivo y en caso de poder garantizar que no lo pierda, ver cómo puede empezar a ganar mejor. Creo que es una deuda pendiente. No es fácil en este contexto. Pero, es un compromiso y creo que puede llegar a ser una deuda. Las comisiones de nomenclador, algunas comisiones que creo que hay que hacer andar también que son paritarias y que van más allá de lo salarial porque hacen a las condiciones y al medio ambiente del trabajo. Creo que hay que darse una administración también de las Ordenanzas de escuelas. En muchas escuelas hay sobre población de ordenanzas. Un docente no puede estar barriendo, limpiando, arreglando el tanque de agua. Creo que a eso hay que ordenarlo.

-Usted puede asumir el compromiso, se lo hemos dicho al gobernador y a otros funcionarios. Usted puede asumir el compromiso de que las clases terminan los primeros días del mes que viene y no esperarán a fines de febrero para hacer las refacciones en las escuelas. Eso es algo que ningún gobierno lo ha podido revertir.

- Tenemos en casi tres años, el 64% de las escuelas intervenidas con obras de infraestructura. Creo que es imposible hacer eso, sin trabajar también en el verano. No llegas a ese número. Está bien lo que plantean, coincido. Pero, aparte de algunas escuelas es absolutamente necesario porque tienen que arrancar las clases de manera correcta. Pero, bueno, está trazado el plan para trabajar el verano.

-Usted fue funcionario nacional. Fue legislador y ahora es ministro. ¿Será candidato a algo en el 2027?

-No, en el 2027, no. Si me preguntan en el mediano plazo, me interesa Concordia, la intendencia. Me interesa la construcción en Concordia. Me interesa no para el 2027, pero me interesa la construcción en Concordia. Pero, en el mediano plazo podría ser. No estoy pensando en candidaturas. Primero … nosotros vamos a votar por primera vez en una elección provincial con boleta única provincial y eso recae como auxiliar de la Justicia en el Ministerio de Gobierno. Por lo tanto, estoy bastante ansioso y comprometido con que esa elección sea unificada o salga desdoblada, salga de la mejor manera posible. Es todo un desafío. Hay que diagramar toda la elección y es la primera vez que va a llevar adelante una elección. Y eso recae sobre mi Ministerio. Estoy contento con lo que me ha tocado. También sé que es un poquito desgastante.

-Y qué pasa si Frigerio le dice: “Mirá Manuel, te preciso en la Justicia. Todo bien con el Ministerio, pero puede haber una vacante sobre el Tribunal de Justicia y te preciso ahí como hombre de confianza”. ¿Aceptaría?

-Por ahora es un ucronía porque no pasó. No ha sucedido esa conversación.

-Usted es una especie de animal político, ¿podría hacer un cambio?

- No lo sé. No lo he pensado y no ha sucedido esa conversación. Hay antecedentes en la provincia. (Emilio) Castrillon venía de la política.

-Claudia Mizawak…

-Carlín venía de la política. Ha pasado también en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Rosatti fue intendente de Santa Fe antes de ser ministro de la Corte.

-Está dejando “una puertita” abierta.

-No, no. Lo que tengo que decir hoy es que en el inmediato me interesa bastante la política concordiense. Después, si se tiene que dar alguna charla o el gobernador lo necesita en algún lugar, es una charla que tendré oportunamente con él, pero sinceramente no ha ocurrido.

-Tenemos esa sensación como que Frigerio tiene por lo menos 4-5 funcionarios que son “de su palo” y no se mueve de ahí. Y tenemos la sensación como que van a seguir estando sí Frigerio es reelegido. Como que no podrá liberarse fácilmente de personas de confianza como Mauricio Colello, usted, Esteban Vitor… Hay personas que él precisa que estén cerca.

-Yo me siento una persona muy cercana. Pero, bueno, insisto: siempre lo voy a escuchar y voy a estar donde me necesite, sin que sea algo donde me sienta incómodo… por eso es una ucronía: no ha existido. Pero, bueno, habrá que ver oportunamente.

Programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) emitido el miércoles 25 de noviembre de 2026