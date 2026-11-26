Aeropuertos Argentina presentó este jueves el proyecto de remodelación y modernización de la terminal de pasajeros del Aeropuerto de Paraná General Justo José de Urquiza (PRA), que contempla la ampliación del área de preembarque y la modernización integral para duplicar su capacidad operativa y brindar una mejor experiencia de viaje a los pasajeros.

El proyecto recibirá una inversión de U$S 1 millón y contempla una ampliación de 260 m2 en el sector de embarque dejándolo en 400 m2, por lo que la terminal alcanzará una superficie total de 3660 m2. Las intervenciones estarán concentradas en sectores destinados al procesamiento y atención de pasajeros, generando una fluidez mayor en la circulación de pasajeros.

Uno de los principales ejes del proyecto, diseñado en acuerdo con el Organismo Regunador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), será la ampliación y renovación integral de la sala de embarque. El nuevo espacio permitirá duplicar la capacidad actual e incorporará nuevo mobiliario y señalética, además de una mayor cantidad de asientos en las áreas de espera. También se ejecutará un nuevo núcleo sanitario, que incluirá una ampliación destinada a personas con movilidad reducida. La intervención se completa con la renovación de fachadas, interiores y exteriores de la terminal, con un diseño contemporáneo y funcional y estándares de calidad acordes con la infraestructura aeroportuaria.

La presentación de la obra fue realizada durante una recorrida por la terminal encabezada por el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian; el ministro de Economía y Servicios Públicos de la provincia de Entre Ríos, Fabián Boleas; los directores de Infraestructura y de Asuntos Corporativos de Aeropuertos Argentina, Lucas Pérez Monsalvo y Jorge Rosales, respectivamente; y el gerente General de la Región Este de la compañía, Estanislao Alemán. También estuvieron presentes autoridades locales y miembros de la comunidad aeroportuaria.

Durante la presentación del proyecto, Boleas destacó: "Junto a las autoridades de Aeropuertos Argentina estamos viendo el plan de obras previsto para el aeropuerto de Paraná, que contempla la ampliación y refuncionalización del área de embarque, la sala de preembarque y los sanitarios. Se trata de una inversión que superará el millón de dólares y cuya ejecución está prevista para el próximo año".

En ese sentido, agregó: "Estas mejoras permitirán brindar mayor comodidad y un mejor servicio a quienes llegan a la ciudad por motivos de negocios o turismo. Para nosotros, el turismo y la actividad económica son dos áreas fundamentales para el desarrollo de la provincia y en las que apostamos fuertemente".

Por su parte, Ketchibachian expresó: "Estamos muy felices de estar en Paraná anunciando esta obra que va a potenciar la conectividad y mejorar la experiencia de viaje a esta ciudad. Paraná se merece una mejor infraestructura y hoy lo estamos cumpliendo."

Y añadió: "Estamos presentando e inaugurando obras en los 35 aeropuertos que gestionamos, y es un orgullo sentir que estamos acompañando el turismo, fortaleciendo las economías regionales y generando oportunidades con cada terminal que construimos, con cada aeropuerto que renovamos."

El proyecto anunciado hoy forma parte del plan integral de obras de infraestructura 2027-2031 por US$ 1500 millones que la empresa se comprometió a ejecutar luego de la firma del acuerdo de extensión de la concesión de los 35 aeropuertos que opera en el país.

Entre enero y octubre de 2026, Paraná registró 37.927 pasajeros trasladados en 505 vuelos, un 6 por ciento más y un 14,77 por ciento más el mismo período del año anterior, respectivamente. Durante 2025 pasaron 42.610 pasajeros con un total de 534 vuelos. Esta ruta es operada por Aerolíneas Argentina con 6 frecuencia semanales hacia el Aeroparque Jorge Newbery.

Fuente: Prensa Gobierno de Entre Ríos