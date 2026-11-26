El Partido Justicialista de Entre Ríos realizará elecciones internas para definir sus candidaturas si la Legislatura aprueba la suspensión de las PASO que impulsa el gobierno de Rogelio Frigerio. Pero los costos de esas internas no correrán por cuenta del partido: “Cada candidato va a tener que costearse económicamente su campaña”, advirtió la presidenta del PJ provincial, Silvia Moreno.

Según explicó, el partido pondrá su estructura, las urnas y parte de los padrones, pero las boletas, los sobres y el correo quedarán a cargo de cada postulante. “Por eso es algo injusto, porque el que no tenga recurso económico no va a poder presentarse, y por eso defendemos tanto las PASO”, sostuvo.

Moreno dialogó con Un martillo para darle forma, por Radio Plaza, luego de que el proyecto de reforma electoral del Ejecutivo ingresara al Senado entrerriano.

“Rechazamos rotundamente” el proyecto

La dirigente recordó que el congreso provincial del PJ, realizado el 13 de junio, dejó un mandato expreso de defender las primarias. “Consideramos que es fundamental, que fortalece la democracia, fortalece los partidos políticos, y desde esa mirada, por supuesto, rechazamos rotundamente este proyecto de ley que ha presentado el gobierno de la provincia”, afirmó.

Y respondió a las críticas históricas hacia el peronismo: “Es una herramienta creada por el peronismo. Por ahí vos escuchás decir que los peronistas somos autoritarios, y hoy estás viendo una realidad: tenemos un gobierno que, a seis meses de unas elecciones, está cambiando las reglas de juego. Entonces, ¿quién es el autoritario acá?”.

Cómo serán las internas

Tras la última reunión del Consejo Provincial, Moreno buscó “llevar tranquilidad” a afiliados y simpatizantes. “Donde este proyecto se convierta en ley, se van a realizar elecciones internas para elegir los candidatos o candidatas en las distintas categorías”, aseguró.

Las internas serán abiertas a los afiliados y a los independientes que no estén afiliados a otro partido, y se harán con boleta tradicional. El partido aplicará la herramienta que aprobó en 2025, que no llegó a usarse porque entonces no hubo competencia interna, aunque ahora será “más compleja, porque hay más categorías”.

Calendario: “Cuando tengamos la ley en mano”

El cronograma de internas recién se definirá cuando la reforma se apruebe. “Eso lo vamos a trabajar cuando se convierta en ley, cuando tengamos la ley en mano”, explicó Moreno.

Consultada sobre si no se pierde tiempo, reconoció que los plazos son ajustados, aunque anticipó que el oficialismo aprobará el proyecto rápido: “Sabemos cómo están formadas la Cámara de Diputados y el Senado, y se lo va a sacar lo antes posible”. Según dijo, la intención del Gobierno es “hacer daño a la oposición, al peronismo y a los demás partidos políticos”.

“El tiempo nos corre y estamos muy ajustados, pero vamos a llegar bien”, aseguró, y anticipó que en enero la sede partidaria trabajará a pleno en el cronograma electoral.

Prioridad al consenso

Más allá de las internas, la conducción del PJ apuesta a evitarlas. “Estamos trabajando en el diálogo, en el consenso, en buscar una fórmula de consenso a nivel provincial y en la mayoría de los territorios, porque tenemos una responsabilidad histórica con nuestro partido y especialmente con el pueblo”, planteó.

Y dejó un mensaje para la dirigencia: “Pedimos desde el Consejo Provincial el consenso, el diálogo y la unidad, y también la responsabilidad de nuestra dirigencia, que priorice el interés del conjunto del peronismo y que deje de lado las aspiraciones individuales”.

Desdoblamiento y gestión

Moreno también cuestionó el argumento oficial del ahorro. “El gobierno te dice que es por la situación económica y que la gente no quiere ir a votar. Pero quieren suspender las PASO y, a la vez, quieren dividir las elecciones, que sean separadas la provincial y las nacionales”, señaló.

Para la dirigente, la prioridad del Gobierno debería ser otra: “Tiene que preocuparse y ocuparse de mitigar los problemas que hoy están pasando los entrerrianos y las entrerrianas, que se están quedando sin empleo, que cierran los comercios, que el salario no llega a fin de mes, que no hay obras públicas en los pueblos”.

Por último, anticipó que en diciembre el PJ realizará un encuentro de equipos técnicos en Villaguay, con la mira puesta en las elecciones. “Tenemos que ser una alternativa, que nos vuelvan a creer en el peronismo, pero tenemos que ser creíbles llevando una propuesta seria”, concluyó.