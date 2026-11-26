Ante el cierre de la paritaria docente y el fracaso de las negociaciones que se llevaron adelante en la Secretaría de Trabajo, AGMER decidió recurrir a la Justicia para demandar que se disponga la conciliación obligatoria.

En la presentación judicial que dio a conocer el gremio, se solicita que la Justicia disponga la conciliación obligatoria y ordene, en consecuencia, la “suspensión de todas las medidas fijadas por el gobierno provincial, como los descuentos por días de paro que ya fueron anunciados oficialmente”.

La presentación se realizó este jueves 26 de noviembre y recayó en el Juzgado Laboral Número 3.

La demanda que Agmer presentó conjuntamente con AMET se promueve contra el Consejo General de Educación con el propósito principal de resguardar el derecho de las y los trabajadores de llevar adelante procesos de negociación conducentes a mejoras de sus condiciones de trabajo.

En ese ese sentido, y luego de presentar una síntesis de cómo se dieron las negociaciones hasta el cierre unilateral de la paritaria, Agmer advierte que el derecho a negociar de buena fe “se ha visto vulnerado” y que tras el fracaso de la instancia de conciliación administrativa, el ámbito judicial será el último eslabón posible para conseguir el acuerdo que ponga fin a la situación de conflicto.

Finalmente, los sindicatos manifiestan la necesidad y expectativa de continuar negociando para “llegar a un acuerdo que reivindique los derechos laborales y salariales de los trabajadores, que ya han perdido más de un 15% frente al proceso inflacionario”. Y advierten que lo que está en juego es un derecho de carácter alimentario tanto para los trabajadores como para sus familias, por lo que solicitan que la demanda sea atendida “con carácter de urgente”.

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