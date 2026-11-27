El diputado provincial Lenico Aranda (Juntos) visitó el Club Deportivo Strobel de Diamante, donde se reunió con su presidente, Adrián Muñoz, y miembros de la comisión directiva. Durante la jornada entregó elementos deportivos y compartió los entrenamientos de las distintas categorías.

La visita permitió “conocer de cerca la realidad de la institución, dialogar sobre sus necesidades y acompañar el trabajo que llevan adelante dirigentes, profesores y familias para sostener y hacer crecer la actividad deportiva”.

Como parte de este acompañamiento, el legislador provincial realizó la entrega de “dos arcos de fútbol y pelotas oficiales destinadas a la competencia, un aporte concreto para fortalecer las prácticas y el desarrollo de los deportistas”.

Desde la prensa del legislador se destacó que las “acciones se enmarcan en una política de acompañamiento a las instituciones que lleva adelante el Gobierno de Entre Ríos, bajo la conducción del gobernador Rogelio Frigerio, reconociendo el valor de los clubes como espacios de contención, formación e integración social”.

“Los clubes cumplen un rol fundamental en nuestras comunidades. Por eso es importante estar presentes, escuchar a sus dirigentes y acompañar con hechos concretos. Vamos a seguir trabajando junto al gobernador Frigerio para que nuestras instituciones tengan más oportunidades de crecer y nuestros jóvenes puedan desarrollarse a través del deporte”, expresó Aranda.