Luego del debate del Presupuesto Nacional 2027 en la Cámara de Diputados, Gustavo Bordet advirtió que Entre Ríos continúa relegada en la planificación de las inversiones nacionales y puso el foco en la ausencia de previsiones para obras estratégicas que necesita la provincia para fortalecer su conectividad, impulsar la producción y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

“El equilibrio de las cuentas públicas no puede construirse a costa de dejar a las provincias sin obras, sin infraestructura y sin posibilidades de desarrollo. El federalismo también se demuestra en el presupuesto y en la distribución de las inversiones”, afirmó el legislador.

Entre las obras estratégicas para Entre Ríos se encuentran distintos tramos de las rutas nacionales 12, 18, 127, 131 y 136; el acceso sur a Paraná; la conexión Paraná-Crespo y el acceso al Parque Industrial de la capital provincial.

A estas intervenciones se sumaban obras fundamentales de infraestructura sanitaria y protección de las comunidades, como el sistema de producción, transporte y distribución de agua potable para Concordia, y las defensas contra inundaciones de Villa Paranacito.

Bordet recordó que estos proyectos formaban parte del Acuerdo Marco de Colaboración en Materia de Obras Públicas, firmado el 4 de junio de 2024 entre la Secretaría de Obras Públicas de la Nación y el Gobierno de Entre Ríos, y aprobado mediante el Decreto provincial 3608/24. El entendimiento establecía expresamente que la Nación continuará con la financiación y/o ejecución de las obras detalladas en su Anexo II.

“Estamos hablando de obras que no son nuevas demandas ni planteos improvisados. Son proyectos que tienen antecedentes, que fueron incluidos en un acuerdo formal entre la Nación y la Provincia y que responden a necesidades concretas de los entrerrianos”, señaló.

En ese sentido, también planteó la responsabilidad del Gobierno provincial de sostener esos compromisos y defender las prioridades de Entre Ríos ante las autoridades nacionales. “El acuerdo fue firmado por el gobernador Frigerio y por las autoridades nacionales. Es importante que esos compromisos se cumplan. No podemos naturalizar que Entre Ríos siga relegada en las prioridades de inversión”, expresó.

El diputado advirtió además sobre las consecuencias de la paralización de la obra pública en las economías regionales, el empleo, la producción y la integración territorial. “Una ruta que no se termina, una obra de agua potable que se posterga o una defensa contra inundaciones que no se ejecuta tienen consecuencias concretas para la gente. La infraestructura no es un gasto prescindible: es una inversión que mejora la competitividad, genera oportunidades y permite que las comunidades crezcan”.

Finalmente, Bordet sostuvo que la discusión presupuestaria debe contemplar las necesidades reales de las provincias y garantizar una distribución federal de los recursos. “Defender los intereses de Entre Ríos es exigir que los compromisos se cumplan y que nuestra provincia tenga las obras que necesita para producir, crecer y mejorar la vida de sus habitantes”, concluyó.