El gobierno provincial dio a conocer el cronograma de pagos de los haberes correspondientes al mes de noviembre para los agentes activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos. El esquema de pagos se comenzará el martes 1 de diciembre y finalizará el sábado 5.

A través del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, se confirmó la distribución de los tramos según el monto de los ingresos percibidos.

Cronograma de pagos y acreditación

- Martes 1 de diciembre: haberes hasta 1.375.000 pesos.

- Miércoles 2 de diciembre: haberes desde 1.375.001 hasta 1.570.000 pesos.

- Jueves 3 de diciembre: haberes desde 1.570.001 hasta 1.893.000 pesos.

- Viernes 4 de diciembre: haberes desde 1.893.001 hasta 2.517.000 pesos.

- Miércoles 9 de diciembre: haberes desde 2.517.001 en adelante. (Acreditación sábado 5 de diciembre).

Fuente: Secretaría de Comunicación y Prensa Gobierno de Entre Ríos