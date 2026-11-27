El informe que presentó esta semana ante el Senado el jefe de Gabinete, Diego Santilli, incluyó datos sobre distintas áreas vinculadas con el sector agropecuario. Entre ellos, el Gobierno informó que Buenos Aires, Corrientes y Entre Ríos solicitaron $115.000 millones para afrontar el fenómeno de El Niño y que esos pedidos figuran “sin curso”.

También detalló cómo se financiará la asistencia ante posibles inundaciones, qué obras hídricas están en marcha y cuál es la situación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), cuya dotación de personal se redujo un 28,08% desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Además, respondió consultas sobre la baja de las retenciones y su impacto en los precios que reciben los productores.

Según los datos que presentó el Gobierno, el 14 de octubre pasado Corrientes solicitó $5.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y Entre Ríos otros $10.000 millones para afrontar El Niño. El 11 de noviembre Buenos Aires pidió $100.000 millones por el mismo motivo. Las tres solicitudes figuran en un listado de pedidos “sin curso”. Ante una consulta, desde el Gobierno explicaron: “El listado de solicitudes sin curso corresponde a notas que no se tramitaron en su momento. Lo que no significa que después no se le haya otorgado un ATN a esa provincia por el mismo concepto”.

“Muchas veces las provincias presentan una nota sin la documentación respaldatoria o sin las planillas necesarias para acreditar el desequilibrio financiero. Después presentan una nueva nota, se les otorga el ATN y la solicitud original queda registrada como sin curso”, agregaron. Sin embargo, no aclararon qué pasó con los pedidos de estas tres provincias.

En tanto, fuentes del Poder Ejecutivo bonaerense indicaron sobre su solicitud: “No recibimos ninguna respuesta formal. Consideramos que es necesario que Nación tome en consideración el pedido, dado el impacto que se espera que tenga El Niño en todo el país, en especial en nuestra provincia, y en vistas de que el fondo de ATN está siendo subejecutado, a pesar de tratarse de fondos que pertenecen a las provincias específicamente para hacer frente a situaciones de emergencia”.

Si se suman los pedidos de otras provincias por emergencias hídricas y climáticas, el monto de las solicitudes que figuran “sin curso” en lo que va del año llega a $202.000 millones. Además de los pedidos por El Niño, Misiones solicitó $50.000 millones por emergencias hídricas; San Juan, $12.000 millones por una emergencia hídrica; Santa Fe, $10.000 millones por una emergencia climática e hídrica; La Pampa, $5.000 millones por un desastre climático; Jujuy, $5.000 millones por alertas climáticas, y Entre Ríos, otros $5.000 millones por un fenómeno meteorológico.

Por otro lado, hasta el 17 de noviembre, la Nación había otorgado $79.500 millones a ocho provincias por emergencias de este tipo. Misiones recibió $28.000 millones; Salta, $18.000 millones; San Juan, $10.000 millones; Santa Fe, $8.000 millones; Corrientes, $6.500 millones; Chaco, $4.000 millones; Entre Ríos, $3.000 millones, y Santa Cruz, $2.000 millones. Buenos Aires no recibió ATN durante ese período. En el listado de fondos otorgados no figura ninguno específicamente por El Niño.

En cuanto a los recursos para afrontar el fenómeno, la Secretaría de Hacienda explicó que el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027 “no tiene un presupuesto propio asignado ni cuantifica un costo fiscal específico”.

“Establece un esquema de subsidiariedad en el que los municipios y las provincias aportan los recursos iniciales, limitando la intervención nacional a la articulación técnica, alertas tempranas y despliegue logístico complementario”, indicó. Si se necesitan fondos, el Gobierno señaló que podrá recurrir, entre otras alternativas, a los recursos de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), los ATN y los créditos de organismos internacionales.

En cuanto a la asistencia a los productores afectados por las inundaciones, el Ministerio de Economía explicó que, para acceder a los beneficios de la Ley de Emergencia Agropecuaria, las provincias deben declarar primero la emergencia y solicitar su reconocimiento a nivel nacional. En ese sentido, señaló que “las provincias de Corrientes, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires (zona de islas) no han solicitado, a la fecha, la declaración de Emergencia y/o Desastre Agropecuario por eventos ocurridos durante el período agosto-octubre 2026”. Además, indicó que existen líneas de crédito del BICE para la actividad ganadera, con cuotas vinculadas al valor del kilo de novillo, destinadas a la compra y retención de vientres, la adquisición de reproductores y el capital de trabajo.

Los legisladores habían preguntado por el destino del dinero del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica. Según los datos que presentaron los senadores del bloque Justicialista, entre enero de 2024 y mayo de 2026 ingresaron al fondo $375.422 millones y se pagaron obras por $115.990 millones. Además, al 1° de junio pasado había $290.676 millones en Letras del Tesoro. En su respuesta, el Ministerio de Economía remitió a los informes publicados en la página web de la Oficina Nacional de Presupuesto, sin dar detalles sobre los montos por los que fue consultado.

El Gobierno informó que hay cuatro proyectos en marcha vinculados con las redes de monitoreo hidrológico y meteorológico, la ampliación del Sistema Nacional de Radares Meteorológicos y su funcionamiento y mantenimiento. También mencionó las obras sobre 33,43 kilómetros del río Salado para mejorar el escurrimiento del agua. Sin embargo, no detalló cuánto dinero se destinó a cada proyecto ni cuál es el grado de avance de los trabajos.

El INTA

Respecto del INTA, el Gobierno informó que la cantidad de trabajadores del organismo se redujo un 28,08% entre el 30 de noviembre de 2023 y el 31 de octubre de 2026. Según pudo saber este medio se trata de 1930 personas.

“El 56,8% del total de los egresos registrados en el período corresponde a adhesiones voluntarias al régimen de retiro voluntario y el 24,1% de los egresos se enmarca en el acceso al beneficio jubilatorio”, detalló. No explicó los motivos por los que se fue el 19,1% restante ni precisó cuántas personas dejaron el organismo.

Sobre el cierre de agencias de extensión rural, el Gobierno explicó que se priorizaron aquellas que estaban cerca o dentro de las estaciones experimentales, porque, según indicó, había tareas administrativas que se superponían y gastos que podían evitarse.

“La reorganización territorial no implicó la decisión de discontinuar la asistencia técnica a los productores de las áreas involucradas”, sostuvo. Además, aseguró que “el único programa que ha sido discontinuado desde diciembre de 2023 es ProHuerta”.

Por otra parte, el Gobierno defendió la baja de las retenciones y aseguró que las medidas mejoraron los precios que reciben los productores. “La relación entre los valores de Rosario y los precios internacionales mejoró hasta un 19% para el maíz y hasta un 12% para la soja”, indicó. También señaló que entre 2024 y 2026 se abrieron y reabrieron más de 650 mercados en todo el mundo.