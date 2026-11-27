El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, realizó una recorrida por las unidades penales Nº 1 y Nº 6 de Paraná, con el objetivo de supervisar el avance de obras de infraestructura y el funcionamiento de los espacios de capacitación y trabajo intramuros.

"Estamos contentos por todo lo que pudimos ver. Casi el 50 por ciento de los internos están trabajando, aprendiendo un oficio para el día de mañana que egresen de este lugar. Además pudimos recorrer las obras que se están llevando adelante, las nuevas instalaciones que, en este caso, se realizaron completamente con mano de obra de internos y del Servicio Penitenciario", expresó el ministro durante la recorrida, según se informó a través de un parte de prensa oficial.

La agenda comenzó en la Unidad Penal Nº 1 Dr. Juan José O'Connor. Allí, el titular de la cartera, junto al director General del Servicio Penitenciario, Alejandro Miotti; el juez de ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, Jorge Sueldo y la directora General de Derechos Humanos, María Emma Bargagna, recorrió las instalaciones del nuevo sector de Sanidad y Gabinete Psicológico, una obra de 131 metros cuadrados dividida en dos módulos con accesos independientes que cuenta con consultorios médicos, sala de emergencias, odontología, mecánica dental, farmacia y ocho boxes para atención psicológica.

Asimismo, el funcionario visitó la nueva cocina, un espacio de 145 metros cuadrados equipado con 16 anafes industriales a gas natural, mesadas de acero inoxidable y sistema de extracción. Ambas obras fueron ejecutadas con mano de obra propia del Servicio Penitenciario, mediante cuadrillas de internos supervisadas por capataces del personal penitenciario, utilizando bloques de cemento fabricados en el propio establecimiento.

El recorrido por la UP Nº 1 finalizó en el área de talleres carcelarios, donde actualmente 250 internos desarrollan tareas laborales en 16 rubros productivos, servicios y convenios externos y la carpintería rústica.

Por su parte, Miotti agradeció al ministro por la visita y sostuvo que "desde un primer momento siempre quiso mostrar el trabajo que se hace en las unidades penales. Para nosotros es muy importante". Al mismo tiempo, agregó: "El trabajo es muy importante para que los internos salgan con un oficio. Los centros de trabajo están avalados por el Consejo General de Educación por lo que egresan con un certificado de formación".

Posteriormente, la comitiva se trasladó a la lindera Unidad Penal Femenina Nº 6 Concepción Arenal. En este establecimiento, donde 47 internas desempeñan actividades laborales, el ministro visitó el taller de costura, la fábrica de pastas, el lavadero y el salón de ventas al público, espacios fundamentales para la formación en oficios y la reinserción social.

Sueldo estuvo presente en la recorrida y destacó la importancia de la reinserción. "Estamos cumpliendo una manda nacional y normas internacionales" subrayó.

Finalmente, Bargagna remarcó: "El camino más importante, sobre todo hoy en un mundo tan complejo, es capacitar a nuestros alojados que están bajo custodia del Estado. Es la mejor labor que se puede hacer. Felicito al personal de Servicio Penitenciario porque están haciendo un trabajo muy importante".