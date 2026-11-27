El titular de la Consultora Datos, José Torres, se refirió a la inminente suspensión de las PASO a nivel nacional y cómo movería el armado político de los partidos, así como también el desdoblamiento de las elecciones en Entre Ríos.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Torres sostuvo que “el tema de las PASO o el tema de la selección de candidaturas no es el tema central hoy por hoy de la vida de la gente; la gente le da mayor importancia o se informa más cuando está más definida la candidatura o las alianzas”.

“Las PASO fueron una herramienta que obviamente son circunstanciales, porque los partidos políticos existieron antes de las PASO para resolver las internas, pero las PASO tuvieron la virtud de resolver en un solo día las candidaturas de cada uno de los partidos que van desde concejales, intendentes, gobernadores y hasta Presidentes de la República. Esa parte se hizo bien. Pero para la gente, el cómo resuelven los partidos políticos sus candidaturas internas y demás, es un tema secundario”, opinó.

En este marco, afirmó: “Cuando (Javier) Milei gana las PASO y sale primero con 30 puntos, después en segundo lugar sale la suma de (Sergio) Massa más (Juan) Grabois, 28 puntos, y en tercer lugar la suma de Patricia Bullrich con (Horacio) Rodríguez Larreta con 27. Si no hubiese habido obligatoriedad de votar, yo no sé si Milei llegaba a 30 puntos. No sé si hubiese habido un Milei sin PASO”. Recordó que “en la interna entre Cafiero y Menem en el 88, todo el país estaba atento a esa interna porque el resultado iba casi a determinar quién sería el próximo Presidente de la Argentina. Esas internas que rebotaron en todo el país fueron sin PASO y el propio peronismo las financió, aunque no estaba en el poder. Quiero decir que las internas tienen manera de resolverse, pero en mi opinión las PASO tuvieron la virtud de acomodar en un mismo día todas las candidaturas”.

Respecto de la complicación que le causaría a la oposición la eliminación de las PASO, señaló que “se la va a complicar en la medida en que lo tengan que resolver y hacer toda una organización, no solamente de gastos, sino de competencia, porque acá se elige desde el intendente y los concejales del pueblo, hasta los gobernadores, los diputados, etcétera. No es poca cosa. Ahora, si en una circunstancia así, un partido político que tiene una aspiración de servicio número uno y de poder número dos, para llegar justamente al poder, y no resuelven este tema porque no aparece la plata, la gente también te va a mirar de costado. Si el consenso viene porque la plata no apareció, entonces quiere decir que todo el mundo está en una especie de especulación y eso no beneficia en la relación política-sociedad”.

“Ahora la pelota está al lado de los partidos; el Congreso está votando la suspensión de las PASO y si esto se confirma, los partidos tienen que organizarse. Creo que la gran complicación o protesta es por la parte financiera”, resumió.

Mencionó asimismo que en las PASO “se ve un número inferior de votantes, de gente que a pesar de ser obligatoria la presencia electoral, no fue a votar. La gente concurre más según la importancia de la elección y cuando tiene ganas de que gane su candidato y no gane el otro”.

Consideró que “ahora con las presidenciales se va a abrir un debate interesante y creo que va a haber una importancia de presencia. No sé con las internas, esto ya depende de cada partido político, de qué importancia dan y en cada lugar cómo se van mostrando”.

Consultado respecto del posible desdoblamiento de elecciones en la provincia, Torres afirmó: En mi opinión personal, siempre fui partidario de que la gente distinga cuando se vota el intendente, se vota el gobernador y se vota el Presidente. No digo que haya tres elecciones al año, ni seis, ni nueve, ni nada por el estilo. Yo creo que había un sistema mucho más práctico, eliminando la boleta sábana, que era poner en un rincón todas las candidaturas locales, en el medio las candidaturas provinciales y a la derecha las nacionales. Porque más de uno se ganó una Intendencia, una Diputación o una Gobernación porque iba ‘emboletado’(sic) sábana con un buen candidato a Presidente. A mí parece que eso es verdaderamente distinguir más allá del desdoblamiento. A lo mejor el desdoblamiento es una manera de demostrar la diferencia”.

“A esto lo demuestra en Entre Ríos la interesante cantidad de partidos vecinalistas que a pesar de las boletas sábanas y a pesar de no desdoblamiento siguen ganando sus elecciones. La gente valora esa cercanía con el candidato a quien conoce. No digo que los otros candidatos sean malos, pero a veces algunos van muy prendidos del saco de otro. No es lo mismo votar al que te va a arreglar la plaza, las calles y te va a pasar recolección de basura, del que te va a pagar los sueldos, te va a manejar los hospitales y la policía y del que hace la política económica internacional. Son tres cosas totalmente distintas”, especificó.

En cuanto al conocimiento de los precandidatos a gobernador del peronismo entrerriano, planteó que “Juan José Bahillo ha tenido cargos importantes en la administración pública provincial y nacional, actualmente es legislador provincial, fue intendente de Gualeguaychú, y tiene un recorrido político. Pero cualquier candidato va a necesitar una campaña intensa para hacerse conocer, trasladar propuestas y después finalmente que lo elijan, porque a lo mejor le caés bien a la gente, pero eligen al otro. Este es el resultado de las campañas políticas”.

“No es lo mismo un candidato independiente que alguien que está representando al partido con mayor número de afiliados. Más elementos a favor no puede tener. Ya es un problema del peronismo si presenta candidatos con baja intensidad de conocimiento. El problema lo va a tener alguien del partido XX, independiente, que necesita financiamiento, necesita hacerse conocer, necesita que el periodismo lo llame para que hable. Es decir, está más en desventaja ese que otro de los grandes partidos”, concluyó.