El gobernador Rogelio Frigerio recorrió la obra de la nueva planta de tratamiento de efluentes cloacales de Colón, que permitirá mejorar el saneamiento ambiental de la ciudad y cuenta con un presupuesto de 12 millones de dólares. "Esto forma parte de un proyecto para que las ciudades de Entre Ríos dejen de verter los efluentes cloacales al río Uruguay", aseguró el mandatario en declaraciones al portal oficial del Gobierno de Entre Ríos.

Luego de observar el avance de los trabajos, el mandatario, quien estuvo acompañado por el coordinador de la Unidad Ejecutora Provincial, Gustavo Cusinato, destacó la importancia de la infraestructura y señaló que "va a tratar prácticamente la totalidad de los efluentes locales de Colón, que es una de nuestras ciudades turísticas más importantes de la provincia'".

En ese sentido, repasó los avances de las obras previstas para la cuenca del río Uruguay: "Ya avanzamos en Gualeguaychú y en Concepción del Uruguay, donde también estuvimos viendo la obra, que presenta más de un 40 por ciento de avance. Colón está arrancando, Concordia va a comenzar y también Paranacito", detalló.

"Así vamos a cuidar el río en serio, no solo de palabras, sino con obras concretas como esta, que realmente le cambian la vida a la gente cuando cada peso de los contribuyentes va a donde tiene que ir", remarcó.

Además, adelantó que el año próximo comenzará a desarrollarse un proyecto para avanzar con obras de saneamiento sobre el río Paraná. "Siempre decimos que somos río y llegó la hora de empezar a cuidarlo en serio", aseguró.

Por su parte, Gustavo Cusinato destacó las inversiones que se llevan adelante en materia de saneamiento y explicó que "son tres obras que denominamos saneamiento del río Uruguay, importantísimas por el turismo, por la salubridad de los vecinos y porque son obras significativas que tienen financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo".

El funcionario precisó que los trabajos comprenden la finalización de la planta de Gualeguaychú, el avance de la intervención en Concepción del Uruguay y el inicio de la infraestructura en Colón. Sobre esta última, señaló que se trata de una obra de aproximadamente 12 millones de dólares y destacó su importancia para el saneamiento de la ciudad.

Fuente: Noticias Gobierno de Entre Ríos.