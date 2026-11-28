Con una inversión cercana a los 20 millones de dólares, financiada íntegramente por la provincia, la obra permitirá incrementar la disponibilidad de gas natural en Chajarí y favorecer futuras extensiones de la red hacia otras localidades de la región. El gobernador Rogelio Frigerio encabezó la habilitación de la conexión en Los Conquistadores.

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este viernes 27 de noviembre, en Los Conquistadores, la habilitación de la conexión del Gasoducto Productivo III, denominado Cierre Norte Gasífero. La obra permitirá resolver una de las limitaciones que durante años condicionó el crecimiento industrial y comercial del norte entrerriano: la insuficiente capacidad de abastecimiento de gas natural.

Los trabajos demandaron una inversión cercana a los 20 millones de dólares, financiada en su totalidad con recursos provinciales, y comprendieron la instalación de 50 kilómetros de cañería de acero de alta presión y ocho pulgadas de diámetro.

Con el empalme al Gasoducto Troncal Mesopotámico, operado por Transportadora de Gas del Norte (TGN), se concretó una de las instancias decisivas de la obra. A partir de esta conexión comenzará el ingreso de gas natural y el llenado progresivo del conducto hasta Chajarí. Según informó el gobierno provincial, el procedimiento demandará algunos días, tras los cuales la distribuidora GasNEA estará en condiciones de otorgar factibilidades para nuevos suministros.

Durante la actividad, Frigerio, acompañado por el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, hizo referencia a los años de paralización de la obra y a las dificultades que debieron afrontar las empresas interesadas en ampliar sus instalaciones o radicarse en la región.

“Desde hace muchísimo tiempo a las empresas se les viene diciendo que no hay gas. Ahora escucharán que sí hay gas y energía para crecer y generar nuevos puestos de trabajo”, manifestó el mandatario.

Frigerio también se refirió a las posibilidades de extender el servicio a otras localidades del norte provincial.

“Había que cerrar el anillo de gas de la provincia y finalmente se concreta. Hoy se abren enormes posibilidades, no solo por el caño que llega al parque industrial de Chajarí, sino también por la posibilidad de llevar gas a Los Conquistadores y a otros lugares”, señaló.

En relación con la inversión realizada por la provincia, sostuvo que la obra “prueba que estamos dispuestos a invertir para llevar energía y generar condiciones para que haya inversión y empleo en la provincia”.

El secretario de Energía, Jorge Tarchini, explicó que su área tuvo a cargo la coordinación técnica de los trabajos y la articulación operativa en la planta de empalme con el Gasoducto Troncal Mesopotámico.

El funcionario precisó que, una vez puestas en funcionamiento las instalaciones de superficie, comenzará el llenado gradual de los 50 kilómetros de cañería.

“Este procedimiento demandará apenas unos días y permitirá a la distribuidora GasNEA quedar en condiciones de otorgar las factibilidades técnicas y comerciales que durante años estuvieron bloqueadas por el agotamiento de la red anterior”, indicó.

Una demanda de décadas

La red de gas natural de Chajarí, construida hace aproximadamente 30 años, se encontraba prácticamente al límite de su capacidad. La infraestructura disponible no permitía garantizar el abastecimiento a nuevos usuarios que requirieran grandes volúmenes de gas, una situación que durante años condicionó distintas iniciativas productivas.

Entre los proyectos afectados por esta restricción se encontraban la radicación de industrias, la ampliación de establecimientos ya instalados y la apertura de estaciones de GNC. Aun cuando existían interesados en realizar inversiones, incrementar la producción o incorporar nuevos servicios, la falta de disponibilidad de gas impedía que esas iniciativas prosperaran.

La llegada de una cañería de mayor capacidad al Parque Industrial de Chajarí permitirá atender esas demandas y acompañar el crecimiento comercial, industrial y urbano de la ciudad.

El intendente de Chajarí, Marcelo Borghesan, destacó la importancia de los trabajos realizados para completar el anillo gasífero provincial.

“Lo fundamental es lo que se está haciendo hoy con el Cierre Norte, que viene a completar el anillo de la provincia. Para nuestra zona va a ser un antes y un después por la provisión y la cantidad de gas disponible”, expresó.

Por su parte, el ingeniero agrónomo Gabriel Guiano, coordinador de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Chajarí y del Parque Industrial, recordó que la ampliación de la capacidad de abastecimiento fue una demanda sostenida a lo largo de sucesivas administraciones municipales.

“Es un sueño cumplido porque hace muchísimos años que venimos trabajando a lo largo de diferentes gestiones y hoy se concreta la posibilidad de contar con gas natural en cantidad y calidad necesaria para el desarrollo industrial de Chajarí”, manifestó.

La posibilidad de extender el servicio a otras localidades

La conexión del nuevo gasoducto también abre la posibilidad de avanzar con proyectos de ampliación de la red hacia otras poblaciones del norte entrerriano.

Además de Los Conquistadores, entre las localidades hacia las que podrían proyectarse futuras extensiones se encuentran Villa del Rosario y Santa Ana. También se contempla la posibilidad de evaluar el alcance de la infraestructura hasta Mocoretá, en la provincia de Corrientes.

La intendenta de Los Conquistadores, Adriana Meza Torres, se refirió a las expectativas que genera la obra entre los habitantes de su localidad y a las perspectivas de crecimiento en materia social y educativa.

“A partir de aquí se puede iniciar una forma de vivir diferente para Los Conquistadores. Me voy muy contenta porque el gobernador demostró un verdadero interés en las inquietudes de nuestro pueblo”, expresó la presidenta municipal.

En la habilitación de la conexión participaron también el senador provincial Rubén Dal Molín, la intendenta de San Jaime de la Frontera, Miriam Ruth Díaz, y técnicos y operarios que intervinieron en la ejecución de los trabajos.

Fuente. Noticias del Gobierno de Entre Ríos.