El diputado nacional Guillermo Michel reivindicó el trabajo realizado con el gasoducto entrerriano durante la gestión del exgobernador Gustavo Bordet.

Luego de conocerse la noticia de que el gobernador Rogelio Frigerio habilitó la conexión del Gasoducto Productivo III, que permitirá ampliar el abastecimiento de gas natural en el norte entrerriano, el diputado nacional Guillermo Michel (PJ-Entre Ríos) reivindicó el trabajo realizado durante la gestión del exgobernador Gustavo Bordet.

A través de su cuenta de X, el legislador se dirigió al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y destacó que la obra fue licitada, iniciada y ejecutada en gran parte durante el anterior gobierno provincial.

Hola @Rolo_Figueroa, el norte entrerriano tiene gas de Vaca Muerta gracias a que el gobierno peronista licitó, inició y ejecutó la obra en un 80% (aprox.) Al igual que el gasoducto NK, que lo finalizó el gobierno anterior por el accionar de @sergiomassa, y que tantos beneficios le trajo a tu provincia y a la Argentina — Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) November 29, 2026

“Hola @Rolo_Figueroa, el norte entrerriano tiene gas de Vaca Muerta gracias a que el gobierno peronista licitó, inició y ejecutó la obra en un 80% (aprox.)”, escribió Michel en su cuenta de X.

En la misma publicación, el diputado nacional puso de relieve la construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner y el rol que tuvo el entonces ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa.

“Al igual que el gasoducto NK, que lo finalizó el gobierno anterior por el accionar de @sergiomassa, y que tantos beneficios le trajo a tu provincia y a la Argentina”, agregó. Michel acompañó su publicación con una nota periodística en la que Bordet celebraba la construcción del gasoducto en el norte entrerriano y una fotografía de una reunión en el Ministerio de Economía de la Nación durante la gestión de Massa.

Las declaraciones del legislador se conocieron luego de que Frigerio encabezara, este viernes en Los Conquistadores, la habilitación del empalme del nuevo gasoducto con el Troncal Mesopotámico, operado por Transportadora de Gas del Norte (TGN).

La obra, licitada en 2022, demandó una inversión cercana a los 20 millones de dólares, financiada íntegramente con recursos provinciales, y comprendió el tendido de 50 kilómetros de cañería de alta presión.

Durante la actividad, Frigerio hizo referencia a la paralización de los trabajos y a las dificultades que durante años debieron afrontar las empresas interesadas en radicarse o ampliar sus instalaciones en la región.

Como informó ANÁLISIS, la nueva infraestructura permitirá incrementar la capacidad de abastecimiento de gas natural en Chajarí, particularmente en su parque industrial, y proyectar futuras extensiones de la red hacia Los Conquistadores, Villa del Rosario y Santa Ana.