El presidente del Colegio de Psicólogos de Entre Ríos (COPER), Octavio Filipuzzi, describió la necesidad de “una política de salud mental de los trabajadores” y describió una situación laboral de los profesionales como “sobrecarga”, precarización y sueldos “muy exiguos”. Sostuvo que “no hay una política de salud mental real si no hay financiamiento”, al cuestionar la modificación de la Ley Nacional de Salud Mental que no contempla esta cuestión decisiva. Y reclamó “una política agresiva” de prevención del suicidio.

En diálogo con el programa El Séptimo Día (Radio Plaza), a partir de la reunión que el COPER mantuvo la semana pasada con la presidenta del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF), Clarisa Zack, para abordar la situación laboral de los psicólogos del organismo, Filipuzzi sostuvo que el encuentro fue muy positivo.

“Estar presentes en todos los organismos”

Sobre el origen de la reunión, explicó: “Es una metodología de trabajo que implementamos desde que asumimos: estar presentes en todos los organismos, instituciones donde nos requieran”. Mencionó intervenciones recientes en Santa Elena, “a pedido de un grupo de psicólogos y psicólogas autoconvocados”, y en Gualeguay.

Sobre el COPNAF, dijo: “Es un organismo muy particular, que trabaja con una temática muy sensible, muy compleja, y donde los trabajadores están expuestos a situaciones difíciles. Ante reclamos puntuales, intervinimos y pedimos audiencia con la presidenta, con la cual debo agradecer la prontitud y la serenidad para establecer la reunión”.

“Las dificultades son diversas. Sobre todo, lo que aparece es la sobrecarga laboral, algunas dificultades en el desarrollo de las tareas por cuestiones materiales de trabajo, cuestiones de maltrato. A veces se dan situaciones con algunos usuarios difíciles”, detalló.

Y añadió: “Estamos asistiendo a una crisis social y en salud mental muy grave que tensiona en todas las reparticiones. Ahora te hablo del COPNAF, pero esto es fácilmente trasladable a un centro de salud, a una urgencia, a una guardia en un hospital”.

“Así como te digo que nos atendieron con celeridad, debo también manifestar que cuando uno ve que se están buscando soluciones, hay una disposición al trabajo y a mejorar las condiciones. Por ejemplo, nos informaron que se había mejorado una cuestión del sistema informático que traía alguna dificultad y que también estaba planteada por los trabajadores”, indicó.

“La reunión fue positiva, vi buena disposición de atender estos planteamientos. Algunos ya se habían resuelto y quedó el canal abierto de diálogo”, afirmó.

Aun así, planteó un pedido: “Es imprescindible que el COPNAF revise y trabaje en una política de salud mental de los trabajadores. Cualquier trabajador que esté trabajando en estas temáticas requiere una ayuda, un control periódico, una asistencia. Y obviamente sabemos que, con las dificultades económicas en las que estamos hoy, los sueldos son muy bajos, es muy difícil que un trabajador pueda acceder a una prestación”.

“Ya el hecho de atender esa problemática es traumático, eso está estudiado. Produce un trauma en el trabajador que debe ser retrabajado, y se tiene que aportar recursos para que esos profesionales puedan acceder a psicoterapia, espacios de contención, evaluaciones periódicas para recambios de áreas y de funciones”, sostuvo.

“Los sueldos son muy exiguos”

Sobre los salarios de los psicólogos del Estado, dijo: “No son altos los sueldos. Todos los sueldos han quedado achatados. Hay una fantasía de que las y los psicólogos tenemos un excelente pasar, y te puedo asegurar que los sueldos son muy exiguos”.

Sobre la contratación, recordó: “Cuando ingresé, hace 25 años, había condiciones más dignas de contratación. Hoy por hoy se ha ido precarizando, tercerizando contratos, suplencias que se caen a diario”.

Y explicó: “Por lo general, con una suplencia, al término de esa suplencia uno quedaba en planta permanente al año, y eso implicaba el inicio de una carrera. Hoy tengo, por ejemplo, una autoridad importante del Colegio contratada con una guardia: el pago que le hacen por ir a atender un centro de salud es una guardia. Yo creo que gasta más en combustible que lo que le pagan a fin de mes, y se hace cargo de un centro de salud”.

“Hacer como que se va a hacer algo para no hacer nada”

Sobre las políticas públicas, afirmó: “Yo vengo planteando desde que asumimos que no hay una política real de salud mental si no hay inversión”.

Sobre la modificación de la Ley Nacional de Salud Mental, dijo: “Como decía un viejo político argentino, es hacer como gatopardo: hacer como que se va a hacer algo para no hacer nada. Se hace toda una modificación de la ley, y la ley anterior tenía un artículo que exigía el 10 por ciento del presupuesto de salud en salud mental, que nunca se cumplió. La nueva modificación borra eso y deja un artículo 28 que es totalmente difuso, confuso, que no se sabe de dónde va a salir la plata y genera más obligaciones y responsabilidades a los estados provinciales”.

Y advirtió: “Va a traer más complicaciones, porque empobrece más la salud mental: son menos recursos, la gente tiene menos acceso y la cuestión se complejiza más”.

Filipuzzi vinculó la falta de financiamiento con la situación de los jóvenes: “¿Y sabés cómo se ve esto? La semana pasada tres jóvenes de la provincia de Entre Ríos se suicidaron. No hay una política de salud mental real si no hay financiamiento y si no se atienden las condiciones de salud mental de los trabajadores de la salud mental”.

Sobre las respuestas oficiales, indicó: “Tengo un buen diálogo con el ministro de Salud (Daniel Blanzaco) y con el director de salud mental (Esteban Dávila). Se han hecho algunos refuerzos, pero no alcanza. Hay un decreto de urgencia desde hace unos meses. Se planteaba un plan de contingencia; ese plan de contingencia nunca se informó”.

Y reclamó: “Es imprescindible hoy una política agresiva de prevención y promoción de la salud, y de prevención del suicidio, urgente. Masivamente tenemos que empezar a trabajar esta temática”.

Sobre cómo reforzar el sistema, propuso: “Hay que ver el sistema sanitario con una mirada integral. Podría ser un aporte muy interesante que OSER mejore la cobertura. Eso lograría, entendemos nosotros, descomprimir un poco el sistema público: que la obra social, que tiene más del 60 por ciento de cobertura, lograra por lo menos un 70% de la prestación reduciría lo saturado que está el sistema sanitario”.

Y detalló: “Equipos en el territorio haciendo prevención, charlas en los clubes, en las escuelas, pero no una cada tanto: una política activa de redes en la comunidad. No va a revertir una tendencia lamentable que tenemos, pero va a empezar a bajar los números. Si no, quedamos mirando la realidad, y la realidad nos sigue golpeando”.