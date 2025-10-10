Demi Moore deslumbra con su nuevo look y un guiño a “Striptease"

La reconocida actriz de Hollywood volvió a lucir el flequillo que usaba en su juventud.

La reconocida actriz Demi Moore volvió a robarse todas las miradas al mostrar su nuevo cambio de look, que no solo resalta lo bien que se ve a sus 62 años, sino que también es un homenaje a una de sus películas más recordadas.

La intérprete de “La sustancia” sorprendió a sus seguidores de Instagram al lucir un flequillo, un estilo que no usaba hace décadas. Rápidamente su posteo se llenó de "me gustas" y de comentarios destacando su belleza.

A través de un posteo, la actriz celebró su nuevo look y lo vinculó a la película que protagonizó en los 90: "Flequillo - de vez en cuando. ¡Gracias @gucci por dejarme traer de vuelta el flequillo por primera vez desde los días de Striptease!".

La mención a la película de 1996, donde lució un icónico look con flequillo, se convirtió en un sello de la época.

El cambio no es casualidad, sino una colaboración, ya que Demi Moore está protagonizando un fashion film para la firma italiana Gucci.

Fuente: Noticias Argentinas.