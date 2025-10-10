Limp Bizkit anuncia su regreso a la Argentina como parte del Loserville Tour

La gira, que contará con invitados especiales como Yungblud, 311, Ecca Vandal, Slay Squad y Riff Raf, llegará a Buenos Aires el 16 de diciembre de 2025.

Llega el Loserville Tour a Buenos Aires en diciembre“Bienvenido a la jungla, punk, mirá a tu alrededor. Es Limp Bizkit...”. Este fragmento de "My Generation" (2000) captura la energía caótica e intensa de los shows de Limp Bizkit en el Loserville Tour, el proyecto del frontman Fred Durst que recorrió Estados Unidos y Europa en los últimos meses.

Ahora, la gira —con la participación de Yungblud, 311, Ecca Vandal, Slay Squad y Riff Raff— finalmente confirma una fecha en Argentina: el 16 de diciembre en el Parque Sarmiento de Buenos Aires. El evento es producido por 30e, la empresa de entretenimiento en vivo más grande de Brasil, junto a Fenix Entertainment.

Saltando a la fama en los 2000 con gorras rojas, riffs pesados y estribillos que combinaban furia y sarcasmo, Limp Bizkit se consolidó como uno de los nombres más icónicos del nu metal, fusionando rap, rock y una actitud burlona que marcó a toda una generación. La banda liderada por Fred Durst ha vendido más de 40 millones de discos y mantiene su energía intacta en el Loserville Tour, que comenzó en julio de 2024 y rápidamente se convirtió en un fenómeno: agotó entradas en estadios y revivió grandes éxitos como "Break Stuff" (2000) y "Nookie" (1999), además de sorprender con covers de Nirvana y Rage Against the Machine.

Uno de los factores detrás del éxito de la gira es un movimiento que críticos y fans ya han identificado: el resurgimiento del nu metal. La banda se presentó en marzo de este año en el AO Arena de Manchester, Inglaterra, y recibió elogios de la prensa, que destacó la renovación de su audiencia. “La banda está viviendo un nuevo pico 30 años después. Cerca del 70% del público levanta la mano cuando Fred pregunta si es su primer show de Bizkit”, señaló la revista Kerrang!.

Uno de los invitados especiales que se suma al Loserville Tour en Latinoamérica es Yungblud, referente del rock de nueva generación, elogiado por leyendas como Ozzy Osbourne y Mick Jagger. A sus 27 años, elcantante y compositor británico acumula más de 3.400 millones de streams solo en Spotify, y cuenta con hits como “Parents” y “11 Minutes”, además de colaboraciones pop punk con Avril Lavigne, Willow y Machine Gun Kelly.Actualmente promociona Idols (2025), su cuarto álbum de estudio.

311 aporta la fuerza de un nombre consagrado al line-up del proyecto de Durst. Formada en Omaha, Nebraska, hace más de 30 años, la banda se hizo popular mezclando rock alternativo, reggae rock, rap rock, funk, metal y ska.

El grupo está compuesto por Nick Hexum (voz y guitarra), Doug “SA” Martinez (voz y DJ), Tim Mahoney (guitarra), Aaron "P-Nut" Wills (bajo) y Chad Sexton (batería). Tienen 14 álbumes en su discografía y actualmente están presentando Full Bloom (2024), su trabajo más reciente.

Representando la potencia y estética de las mujeres que están llevando el rock alternativo a nuevas alturas, Ecca Vandal se suma al elenco de invitados especiales. Su álbum debut, Ecca Vandal (2017), fue producido en un estudio completamente improvisado en su living, pero desde entonces ha construido una carrera que atrajo la atención de bandas consagradas, como Incubus, a quienes teloneó en una gira.

El Loserville Tour también incluye a Slay Squad, banda californiana que diversifica el sonido de los invitados explorando la euforia rítmica del ghetto metal. Sus integrantes —Brahim Gousse (voz), Keilo Kei (voz), Gordo(guitarra), Stick (bajo), Tim Ryan (batería) y Cheeze (DJ)— se presentaron en festivales importantes como Welcome to Rockville e Inkcarceration en Estados Unidos, y cuentan con dos discos de estudio: Stick to the Plan y Souls for the Feast, ambos lanzados en 2016.

El rapero texano Riff Raff completa el lineup del LOSERVILLE TOUR con un repertorio vibrante que combina hip-hop con EDM, trap y pop. Su carrera comenzó a tomar forma con hits virales alrededor de 2010, y desde entoncesha colaborado con artistas como Snoop Dogg, Soulja Boy, Wiz Khalifa, blackbear, Drake y Childish Gambino. Su álbum más reciente es Welcome To Shaolin (2025), una obra que refuerza su versatilidad como letrista eintérprete.

Fuente: Noticias Argentinas.